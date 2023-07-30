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Воины ВСУ уничтожили вражескую технику из САУ "Краб" и HIMARS. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады и артиллеристы 26-й механизированной бригады уничтожили технику и личный состав россиян. Наши бойцы повредили пушку 152 мм, поразили САУ 2С3 "Акация", уничтожили телекоммуникационную инфраструктуру и личный состав россиян.
Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
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