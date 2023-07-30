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Воины ВСУ уничтожили вражескую технику из САУ "Краб" и HIMARS. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады и артиллеристы 26-й механизированной бригады уничтожили технику и личный состав россиян. Наши бойцы повредили пушку 152 мм, поразили САУ 2С3 "Акация", уничтожили телекоммуникационную инфраструктуру и личный состав россиян.

Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 129 ОБрТРо остановили попытку штурма оккупантов. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Хлопці нищать ту рашиску курву. Любо дивитися вірю ЗСУ
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30.07.2023 13:18 Ответить
А що, для когось ще є секретом, що полковник Білецькиї - командир 3-ї ОШБ?
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30.07.2023 13:22 Ответить
Vielen Dank, ЗСУ!
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30.07.2023 13:26 Ответить
Чомусь завжди в момент знищення зображення віддаляється.
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30.07.2023 14:17 Ответить
Единственное объяснение этому "феномену" я нахожу в том, что при близком фокусировании поражения цели в кадр может попасть скрепный разлёт кацапских лаптей, кишок, мозгов и прочей требухи и потом тот же YouTube может забанить видео к просмотру даже с 18+. Другого объяснения у меня нет.
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30.07.2023 21:49 Ответить
Щоб коптер не пошкодили вибуховою хвилею!...
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30.07.2023 14:30 Ответить
Если вы считаете, что удаление/приближение картинки меняется из-за удаления/приближения самого дрона, то я вам сочувствую. Про оптический и цифровой zoom что-то слышали?
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30.07.2023 21:42 Ответить
 
 