Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский танк на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении аэроразведчики 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

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