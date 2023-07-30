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Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский танк на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Бахмутском направлении аэроразведчики 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили танк оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
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