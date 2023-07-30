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Украинские военные показали штурм вражеских позиций на Запорожском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео штурма бойцов 15-й БрОН Нацгвардии "Кара-Даг" опубликовал в телеграм-канале Юрий Бутусов.
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+7 Danger Zone
показать весь комментарий30.07.2023 14:49
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Вразі чого - диванний експерт.
Вийшли з БТРа.... і зібралися до купи...
Покемон працює просто так у напрямку та й щє поряд з групою.
Далі спроба пострілів "по самолійські"... тоб то у напямок супротивника...
Звісно що такий "штурм" зійшов на нівець.
Хлопці зробили все можливе....