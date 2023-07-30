Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов под Бахмутом из иностранного вооружения. ВИДЕО

Защитники Украины на Бахмутском направлении мощно уничтожают российских оккупантов из иностранного вооружения. В частности, в распоряжении бойцов артиллерийского дивизиона 5-й отдельной штурмовой бригады пушка М-119 американского производства.

Об особенностях работы этого оружия рассказал командир артиллерийского расчета 5-й ОШБр по имени Максим. Он отметил, что, несмотря на свой незначительный калибр, эта пушка хорошо выполняет задание и позволяет попадать точно в цель, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Украинские военные показали штурм вражеских позиций на Запорожском направлении. ВИДЕО