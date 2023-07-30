9 033 5
Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов под Бахмутом из иностранного вооружения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины на Бахмутском направлении мощно уничтожают российских оккупантов из иностранного вооружения. В частности, в распоряжении бойцов артиллерийского дивизиона 5-й отдельной штурмовой бригады пушка М-119 американского производства.
Об особенностях работы этого оружия рассказал командир артиллерийского расчета 5-й ОШБр по имени Максим. Он отметил, что, несмотря на свой незначительный калибр, эта пушка хорошо выполняет задание и позволяет попадать точно в цель, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как изменилась украинская армия
Если бы не пейзаж - такой родной, украинский
Кажется,что это американская армия
Слава украинским героям!
Они американцам еще опыт передавать будут
Как русню мочить