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Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов под Бахмутом из иностранного вооружения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины на Бахмутском направлении мощно уничтожают российских оккупантов из иностранного вооружения. В частности, в распоряжении бойцов артиллерийского дивизиона 5-й отдельной штурмовой бригады пушка М-119 американского производства.

Об особенностях работы этого оружия рассказал командир артиллерийского расчета 5-й ОШБр по имени Максим. Он отметил, что, несмотря на свой незначительный калибр, эта пушка хорошо выполняет задание и позволяет попадать точно в цель, передает Цензор.НЕТ.

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30.07.2023 15:49 Ответить
"іноземного озброєння" - німці ж сказали, що корректно казати "українське озброєння іноземного походження" .
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30.07.2023 15:54 Ответить
Супер!
Как изменилась украинская армия
Если бы не пейзаж - такой родной, украинский
Кажется,что это американская армия
Слава украинским героям!
Они американцам еще опыт передавать будут
Как русню мочить
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30.07.2023 15:57 Ответить
Вооружение стран НАТО предназначено для уничтожения оккупантов...
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30.07.2023 16:21 Ответить
А де наші гармати, САУ ""Квартал" чи "Беня"? А можливо є якісь секретні "Свати?", а наріду 73%?
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30.07.2023 16:42 Ответить
 
 