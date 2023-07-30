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Одесса (7370) ЮНЕСКО (202)

Миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу исследовать последствия российских ракетных ударов по объектам Всемирного наследия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессу прибыли представители ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, нанесенный Россией ракетными ударами по городу с 19 по 23 июля.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Труха зафиксував и начал потирать потные ладошки в поисках откатов на восстановление.
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30.07.2023 16:24 Ответить
На другу квартиру в Лондоні назбирає
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30.07.2023 16:59 Ответить
Дармоїди приїхали, озабоченці.
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30.07.2023 16:45 Ответить
ЮНЕСКО! ООН Ще б Спортлото прислали!
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30.07.2023 17:04 Ответить
Кацапська спадщина (собор) і культурна спадщина - это 2 большие разницы
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30.07.2023 17:05 Ответить
Ага. Напишуть в звіті, що ХТОСЬ обстріляв і зруйнував об'єкти культурної спадщини і закличуть ВСІХ до миру...
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30.07.2023 17:16 Ответить
а мені дуже подобається надпис: "будівля під захистом юнеско".
"під захистом", ****.
ну, як? захистили?
добре, не вдалось захистити, а далі що?
грьобані всраті нікчемні лєвацькі організації! з дорогущими офісами, з роздутим штатом та нескінченними зарплатами.
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30.07.2023 17:23 Ответить
Чому кіпєр досі не сидить?
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30.07.2023 17:30 Ответить
 
 