Миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу исследовать последствия российских ракетных ударов по объектам Всемирного наследия. ВИДЕО

В Одессу прибыли представители ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, нанесенный Россией ракетными ударами по городу с 19 по 23 июля.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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