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Миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу исследовать последствия российских ракетных ударов по объектам Всемирного наследия. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессу прибыли представители ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб, нанесенный Россией ракетными ударами по городу с 19 по 23 июля.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
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"під захистом", ****.
ну, як? захистили?
добре, не вдалось захистити, а далі що?
грьобані всраті нікчемні лєвацькі організації! з дорогущими офісами, з роздутим штатом та нескінченними зарплатами.