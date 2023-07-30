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Зеленский (16493) обращение (495)

Благодарю всех за этот день на фронте. Сегодня хороший день, мощный, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам вечером 30 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня работаем во Франковске, на Прикарпатье. Имел честь посетить наших воинов, которые проходят лечение после ранений. Поблагодарил их за защиту государства, за силу. И благодарю вас за шевроны, ребята! Поблагодарил наших врачей, медицинских сестричек – гордимся нашими медиками, всеми, кто спасает жизнь.

Провели во Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. Наши громады, члены правительства, представители Сил обороны и безопасности, партнеры Украины, которые сотрудничают с Конгрессом. Был очень содержательный разговор.

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И, конечно, передовая. Благодарю всех за этот день на фронте – хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, также, конечно, южные направления. Пятая штурмовая бригада, 80-я отдельная бригада ДШВ, 92-я и 110-я отдельные механизированные бригады – очень сильные. Морпехи 35-й и 36-й бригад, десантники знаменитой "Семьдесят девятки", 47-я отдельная механизированная бригада, артиллеристы 55-й отдельной бригады. Молодцы, воины!

А особенно отмечу сегодня спецподразделение "Артан" и 9-й департамент ГУР – спасибо! Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо тебе, Франковск, за этот день! Слава Украине!"

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Топ комментарии
+29
Особое "спасибо" этим спецназовцам. По ордену им. По ОРДЕНУ! Ну и Юре Горбунове третий орден, как без этого.
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30.07.2023 18:59
+26
На традиційний висер - традиційна відьповідь: пішло нах.. чмо тупориле!
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30.07.2023 18:58
+22
Знов виліз бомжара на призвісько дякула.
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30.07.2023 18:56
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МАЗЕЛТОВ !!!
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30.07.2023 18:52 Ответить
А шо таке потужний день? Це як ?
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30.07.2023 19:34 Ответить
Потужний це коли добре дувся та дебело посрав собі в штани.
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30.07.2023 20:58 Ответить
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30.07.2023 22:04 Ответить
А шо таке потужний день? Це як?
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30.07.2023 19:35 Ответить
Не понял к чему это
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30.07.2023 18:53 Ответить
Щоб бути на слуху у лохторату.
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30.07.2023 18:57 Ответить
Звучить дуже обнадійливо. Чекаю на подробиці.
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30.07.2023 18:54 Ответить
Знов виліз бомжара на призвісько дякула.
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30.07.2023 18:56 Ответить
Польською Дзенькула.
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30.07.2023 20:07 Ответить
На традиційний висер - традиційна відьповідь: пішло нах.. чмо тупориле!
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30.07.2023 18:58 Ответить
Особое "спасибо" этим спецназовцам. По ордену им. По ОРДЕНУ! Ну и Юре Горбунове третий орден, как без этого.
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30.07.2023 18:59 Ответить
"Три богатыря"
"Три мушкетёра"
"Три танкиста"
"Три толстяка"
"Три тополя на Плющихе"
"Три поросёнка"
"Три кота"
"Три товарища" (Э. М. Ремарк)
"Три орешка для Золушки.
(на любой вкус)
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30.07.2023 22:41 Ответить
Три скота.
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31.07.2023 06:59 Ответить
А можна хоч один день без цієї квартальної гидоти?
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30.07.2023 19:08 Ответить
можна. Не читай новин один день.
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30.07.2023 19:32 Ответить
Краще б не висовувався не злив народ!
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30.07.2023 19:09 Ответить
ПТН ПШНХЙ
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30.07.2023 19:19 Ответить
У героїчного народу так непоразуміння ходить в "президентах".
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30.07.2023 19:21 Ответить
Я уявляю, що б сталося з Б. Хмельницьким та С. Петлюрою коли б вони дізналися хто нами, українцями наразі керує.
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30.07.2023 21:25 Ответить
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30.07.2023 19:21 Ответить
Десь під Ужгородом ?
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30.07.2023 19:23 Ответить
дякуємо тобі, що в нас широкомасштабна війна
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30.07.2023 19:38 Ответить
лпіпл цілодобово зомбують цією неголеною пикою ватного конферансьє, як ту собачку павлова, щоб при її появі виділялась "електоральна слина", щоб на підсвідомості у піпла формувався образ "важдя"... Нічого не нагадує?
Цитата з роману Орвела "1984":
На кожному майданчику зі стіни дивилася все та сама особа. Портрет був виконаний так, що, куди б ти не став, очі тебе не відпускали. СТАРШИЙ БРАТ ДИВИТЬСЯ НА ТЕБЕ - свідчив підпис.
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30.07.2023 19:39 Ответить
Мабуть потужні речі підвезли до нього - трохи переплутав. Інакше як це пояснити?
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30.07.2023 20:07 Ответить
тут дочка поместила призыв помочь собрать призывника надо около 17 тыс гр mr. president could you help please is it so hard to donate any money?
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30.07.2023 20:23 Ответить
Як побачу цю ХАРЮУЙОПКАЗЕМАКАКИ, "Так блэвать і кідАт!"©
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30.07.2023 20:23 Ответить
орки рашисткие, а вы уже выучили УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК?, раз пишите комменты по украински, браво!!!
Слава Украине!!й
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30.07.2023 20:39 Ответить
тебя с опы выпустили?
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30.07.2023 21:19 Ответить
Ти більше схожий на орка якщо завів стару пластинку про мову та ще й на мові оригіналу.
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30.07.2023 23:02 Ответить
Гундосік виліз на відосік!
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30.07.2023 21:05 Ответить
Забагато коксу видно нюхнуло!
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23.09.2023 22:58 Ответить
 
 