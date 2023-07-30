Благодарю всех за этот день на фронте. Сегодня хороший день, мощный, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам вечером 30 июля 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня работаем во Франковске, на Прикарпатье. Имел честь посетить наших воинов, которые проходят лечение после ранений. Поблагодарил их за защиту государства, за силу. И благодарю вас за шевроны, ребята! Поблагодарил наших врачей, медицинских сестричек – гордимся нашими медиками, всеми, кто спасает жизнь.

Провели во Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. Наши громады, члены правительства, представители Сил обороны и безопасности, партнеры Украины, которые сотрудничают с Конгрессом. Был очень содержательный разговор.

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И, конечно, передовая. Благодарю всех за этот день на фронте – хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, также, конечно, южные направления. Пятая штурмовая бригада, 80-я отдельная бригада ДШВ, 92-я и 110-я отдельные механизированные бригады – очень сильные. Морпехи 35-й и 36-й бригад, десантники знаменитой "Семьдесят девятки", 47-я отдельная механизированная бригада, артиллеристы 55-й отдельной бригады. Молодцы, воины!

А особенно отмечу сегодня спецподразделение "Артан" и 9-й департамент ГУР – спасибо! Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо тебе, Франковск, за этот день! Слава Украине!"

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