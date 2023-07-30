РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16574 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
37 403 42
плен (2352) ВСУ (5125) наступление (96)

Бойцы бригады "Лють" окружили россиян и взяли в плен 5 оккупантов, остальные - уничтожены. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время штурма вражеских позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" штурмовой бригады "Лють" окружили и взяли в плен пятерых оккупантов, остальные, которые не хотели сложить оружие, были уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады "Лють".

Наши бойцы вместе с побратимами успешно выполняют боевые задания на востоке и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

Смотрите также: Российская БМП залетает в засаду бригады полиции "Лють" и наматывает свою пехоту на гусли. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Лють продовжує люто лютувути-респект...
показать весь комментарий
30.07.2023 20:31
+18
Взяли 5 недобрих росіян інших перетворили на хороших!….
показать весь комментарий
30.07.2023 20:33
+18
Схоже на те ... І куди поділися "нацжони"? З початку повномаштабного як вітром здуло....
показать весь комментарий
30.07.2023 20:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лють продовжує люто лютувути-респект...
показать весь комментарий
30.07.2023 20:31 Ответить
Что с ущербных взять..
показать весь комментарий
30.07.2023 20:44 Ответить
отшахедились или отлацетелись по маскасити?
показать весь комментарий
30.07.2023 20:47 Ответить
Это батальон предателей Украины: коллаборанты из Запорожской области
показать весь комментарий
30.07.2023 21:58 Ответить
Знайшли ж чиїм іменем назватися! Судоплатов - 1) отримав від держави, за яку воював тюремний термін; 2) став свідком краху цієї держави; 3) іменами людей, до вбивства яких він був причетний, називають вулиці, їм встановлюють пам'ятники; 4) врешті, цей батальйон теж буде розгромлений.
показать весь комментарий
31.07.2023 11:32 Ответить
Лють лютує тільки с СМІ. Особливо в телемарафоні !
показать весь комментарий
31.07.2023 11:10 Ответить
Взяли 5 недобрих росіян інших перетворили на хороших!….
показать весь комментарий
30.07.2023 20:33 Ответить
Хорошим москалям здоров'я і головне веселого настрою!.... На концерті Кобздоха!
показать весь комментарий
30.07.2023 21:53 Ответить
тут деякі дописувачі говорили недобрі слова за Лють- хай їм буде соромно
показать весь комментарий
30.07.2023 20:40 Ответить
Неповна статистика. А скільки було знищено при спробі з'їбатися?
показать весь комментарий
30.07.2023 20:41 Ответить
Руссише зольдатен нихт капитулирэн.
показать весь комментарий
30.07.2023 20:43 Ответить
Схоже на те ... І куди поділися "нацжони"? З початку повномаштабного як вітром здуло....
показать весь комментарий
30.07.2023 20:48 Ответить
Да, пропали они. Зато помню: "Весна прийде - саджати будемо!". Весна пришла, посадили Семенченко
показать весь комментарий
30.07.2023 21:07 Ответить
ну хоч якогось гандона посадили
показать весь комментарий
30.07.2023 22:29 Ответить
Да, но ирония в том, что Костя Гришин топил за "Слуг", а при слугах его и посадили
показать весь комментарий
30.07.2023 22:31 Ответить
ну такоє, їм його послуги не були потрібні, та й задалеко зайшов.
показать весь комментарий
30.07.2023 22:34 Ответить
93 бригаду "Холодний Яр" НЕ чіпати! Ця ЛЕГЕНДАРНА БРИГАДА звільнила Сумщину! Честь їм і хвала! У Сумах на честь 93 бригад назвали вулицю в центрі міста! Була вулиця Сумсько-Київських дивізій, яка звільнила Суми у 1943 році, а тепер вулиця "ім. бригади Холодний Яр", чому сумчани дуже раді!
показать весь комментарий
31.07.2023 11:04 Ответить
Шановна пані в коменті йшлося не про 93 бригаду "Холодний Яр" - йшлося про дописувача на цензорі Яра Холодного .
показать весь комментарий
31.07.2023 15:03 Ответить
АНОНС ВІПОРЖНЕННЯ ВІДЖ ЄРМАКА - ДТ "Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», заявили в Офісі президента

Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську."
показать весь комментарий
30.07.2023 20:47 Ответить
Хтось жалівся, що поліція в тилу сидить. Ось ці не сидять.
показать весь комментарий
30.07.2023 20:49 Ответить
Поліцаї теж люди і серед них є як патріоти так і ті кому "какая разніца". Останніх набагато більше. Нажаль.
показать весь комментарий
30.07.2023 21:10 Ответить
Так это капля в море: понятно, что есть спецура, которая воюет. А речь об МВД в целом, как об античеловечной структуре
показать весь комментарий
30.07.2023 21:10 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2023 21:05 Ответить
А почему только ночью?!
показать весь комментарий
31.07.2023 11:08 Ответить
Тварин на цугундер!!!
показать весь комментарий
30.07.2023 21:11 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2023 21:43 Ответить
Ну і - Макаревич і до прикладу Висоцкий це тіпу проекти кремля ( тіпа у нас є протестуни і подібне - питання чи вони свідомо співпрацюють чи співпрацювали з кгб чи не усвідомлюють цього ).
показать весь комментарий
31.07.2023 00:00 Ответить
Та і від тебе гноєм підтягує, філуфос.
показать весь комментарий
04.08.2023 07:38 Ответить
Та ти шо - а від вас шановний розповсюджується аура гомо советікуса і любителя тупих пісеньок ( з музикою яку десь хтось скопіпаздив ). До речі а чого це совки Івасюка стратили не підкажете - Івасюк якусь страшну крамолу проти совка робив ?
показать весь комментарий
05.08.2023 08:59 Ответить
И музыка в видео страЩная, лютая!
показать весь комментарий
30.07.2023 22:07 Ответить
Я так розумію що ми вагнерів у полон не беремо, бо вони найманці а не комбатанти (не військовополонені) і під статті віденської конвенції не підпадають. Тобто з ними можна робити що завгодно хоч розстрілювати на місті як найманців-терористів.
показать весь комментарий
30.07.2023 22:19 Ответить
... Щось ти, здається, трохи спізнився з вагнерами. Якщо навіть дуже схочеться їх брати чи не брати в полон, то де ж їх зараз узяти, їхати до Луки?
показать весь комментарий
30.07.2023 22:56 Ответить
После realvideo,
Которое снимают украинские бойцы
Смотреть художественное кино в этом жанре
Стало не интересно
показать весь комментарий
30.07.2023 23:59 Ответить
Хай Вам й надалі лютується!
показать весь комментарий
31.07.2023 00:04 Ответить
"Ворог не знае, ворог не чуе, якою насправді бувае українська ЛЮТЬ ."(слова з пісні)
показать весь комментарий
16.09.2023 18:37 Ответить
Найбільше сподобалося: інші - знищені !
показать весь комментарий
31.07.2023 09:49 Ответить
Хлопці, ваші дії не відповідають назві вашої бригади. Смерть москалю. Захищайте Вітчизну, як захищали "чорні козаки". Ніколи не здавались і не брали в полон.
показать весь комментарий
31.07.2023 14:34 Ответить
Якесь "ліве" відео.
показать весь комментарий
04.08.2023 07:39 Ответить
 
 