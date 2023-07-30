Бойцы бригады "Лють" окружили россиян и взяли в плен 5 оккупантов, остальные - уничтожены. ВИДЕО

Во время штурма вражеских позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" штурмовой бригады "Лють" окружили и взяли в плен пятерых оккупантов, остальные, которые не хотели сложить оружие, были уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады "Лють".

Наши бойцы вместе с побратимами успешно выполняют боевые задания на востоке и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

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