Бойцы бригады "Лють" окружили россиян и взяли в плен 5 оккупантов, остальные - уничтожены. ВИДЕО
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Во время штурма вражеских позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" штурмовой бригады "Лють" окружили и взяли в плен пятерых оккупантов, остальные, которые не хотели сложить оружие, были уничтожены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бригады "Лють".
Наши бойцы вместе с побратимами успешно выполняют боевые задания на востоке и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.
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Наступного тижня між Україною та Сполученими Штатами розпочнуться переговори щодо надання нашій країні гарантій з боку США, що передбачено Спільною декларацією, ухваленою керівниками держав G7 та України у Вільнюсі на липневому саміті НАТО. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак 30 липня на Конгресі місцевих та регіональних влад у Івано-Франківську."
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