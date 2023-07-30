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пожар (5558) Россия (91193)

Жители РФ самостоятельно тушат пожар, возникший после падения беспилотника российской армии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Жители России самостоятельно тушат пожар, возникший вследствие падения беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские паблики.

Местные жители самостоятельно тушат пожар под Таганрогом, возникший после взрыва БПЛА

"Люди тушат шлангами, потому что никто не захотел к нам ехать, валяется беспилотник на дороге", - пишут в пабликах. Государственные структуры оказались беспомощными.

Есть версия, что БПЛА был российским, вероятно, разведывательно-ударным беспилотником "Форпост-РУ".
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Топ комментарии
+43
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30.07.2023 22:35
+27
Що тут скажеш: нє бомбітє и небомбімі будете
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30.07.2023 22:39
+15
Колись А.П. Чехов писав про себе - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге...".
Я так трохи натякаю...
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30.07.2023 22:49
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30.07.2023 22:35 Ответить
Що тут скажеш: нє бомбітє и небомбімі будете
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30.07.2023 22:39 Ответить
Потому что мужику на видео со шлангом надо было встать и прокричать: "Тагиииииил!!!"
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30.07.2023 22:42 Ответить
для мужика длина шланга не главное, важнее уметь им пользоваться
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30.07.2023 22:46 Ответить
чому новина не подобається ? я розумію що міг би на будинок ляпнутись ,але ж сьогодні вихідний. вподобайку лише я поставив , не скупіться .
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30.07.2023 22:44 Ответить
Стесняюсь спросить, а что, можно лайки самим новостям ставить?
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30.07.2023 22:46 Ответить
Можна.
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30.07.2023 22:48 Ответить
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30.07.2023 22:52 Ответить
В конце статьи, справа от символов Фейсбука, Телеги, Вайбера.
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30.07.2023 22:57 Ответить
Росіянськи нацисти ******** Баганрог.
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30.07.2023 22:47 Ответить
Видео, как из преисподни.
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30.07.2023 22:47 Ответить
А раха завжди була і залишається прєісподнєй
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30.07.2023 22:51 Ответить
Кацапы не были бы кацапами, если бы руководитель какой-то там структуры не приехал бы на УАЗ-452 "буханке" (в конце видео)
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30.07.2023 22:59 Ответить
Колись А.П. Чехов писав про себе - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге...".
Я так трохи натякаю...
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30.07.2023 22:49 Ответить
Ймовірно що бпла москальський якщо впав на дорогу. Москалі дуже часто запускають крл.ракети, шахеди і розвід.бпла вздовж доріг, воно і понятно - в навігатори при покупці вже прошиті дороги і дуже актуально. Запхали Garmin в апарат і мають майже 100% якісного польотного завдання. Таке саме з руслами рік, по містах промахнуються бо забудова, похибки в висотах
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30.07.2023 22:49 Ответить
Хоч би їхні чоловіки мимо жінок " промахнувались",щоб менше цих виродків було на планеті
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30.07.2023 22:56 Ответить
тобто ви хочете щоб сюди прийшли воювати ще й злі незадоволені кацапки ?
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31.07.2023 00:23 Ответить
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31.07.2023 06:22 Ответить
На раZZії ще до війни приріст насілєнія був отріцатільним. Тому не думаю, що вічнобухі орки аж-аж стараються "влучити" у своїх орчих. Щоправда, тверезими очима на тих істот навіть дивится лячно. Певно, оркам також...
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31.07.2023 03:09 Ответить
Зерно рациональности есть в ваших словах. С Шахедами может так оно и есть, это довольно медленный снаряд. А крылатым ракетам прокладывают маршруты исходя из карты расположения наших ПВО. Потому и поднимался постоянно самолёт-разведчик ДРЛО, пока его не грохнули дроном
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30.07.2023 23:06 Ответить
"Форпост" модифікації "Бумеранг"
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30.07.2023 22:54 Ответить
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31.07.2023 00:00 Ответить
Якщо не ми... То не ми... Хфорпозд то хіба Європейське?
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31.07.2023 00:02 Ответить
Зкріпно!
Уже не раз писав, але не гріх і повторити: не можна заважати кацапам самовистругуватися з нашої дійсності!
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31.07.2023 03:02 Ответить
 
 