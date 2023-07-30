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Жители РФ самостоятельно тушат пожар, возникший после падения беспилотника российской армии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Жители России самостоятельно тушат пожар, возникший вследствие падения беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские паблики.
Местные жители самостоятельно тушат пожар под Таганрогом, возникший после взрыва БПЛА
"Люди тушат шлангами, потому что никто не захотел к нам ехать, валяется беспилотник на дороге", - пишут в пабликах. Государственные структуры оказались беспомощными.
Есть версия, что БПЛА был российским, вероятно, разведывательно-ударным беспилотником "Форпост-РУ".
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показать весь комментарий30.07.2023 22:35
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показать весь комментарий30.07.2023 22:49
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Я так трохи натякаю...
Уже не раз писав, але не гріх і повторити: не можна заважати кацапам самовистругуватися з нашої дійсності!