Уничтожение российского БТР точным выстрелом из ПТРК Javelin на южном направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 128-й отдельной горно-пехотной бригады точным выстрелом из американского ПТРК Javelin уничтожают вражеский БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения вражеской техники публикуются в соцсетях.
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