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128 отдельная горно-пехотная бригада (139) Javelin (153)

Уничтожение российского БТР точным выстрелом из ПТРК Javelin на южном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 128-й отдельной горно-пехотной бригады точным выстрелом из американского ПТРК Javelin уничтожают вражеский БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения вражеской техники публикуются в соцсетях.

Читайте также: Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК "Javelin". ВИДЕО
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Кацапи , вам до пекла постійно світить зелене світло😠
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31.07.2023 00:44 Ответить
Бригада уже давно 128-я горно-штурмовая!!! Редакторы, блин)) Мои коллеги - прошёл боевой путь с ними в 2014-2015 гг. Обороняли Дебальцево, Станицу-Луганскую
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31.07.2023 00:46 Ответить
Героям Слава! И конкретно Вам!
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31.07.2023 01:03 Ответить
Спасибо!!
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31.07.2023 01:06 Ответить
Журналістам треба щітільнєє та ВІДПОВІДАЛЬНО, підходити до підготовки матеріалів зокрема найменувань військових підрозділів та частин!! А краще, уникати цього…!
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31.07.2023 01:20 Ответить
поучи жену щи варить
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31.07.2023 08:34 Ответить
НОВОСТИ УКРАИНЫ

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31.07.2023 08:37 Ответить
BMD Light
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31.07.2023 12:50 Ответить
 
 