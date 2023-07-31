РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4250 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 129 6
война (46615) Бутусов Юрий (3904) 59 отдельная мотопехотная бригада (86)

"Все работают на солдата, выполняющего задание", - командир 10 ОМПБ 59-й бригады "Феникс". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подготовка украинских воинов к выполнению боевых задач - одна из наиболее актуальных вопросов в современном украинском войске. И боевой подготовке уделяется особое внимание, ведь ошибки одного штурмовика могут стоить жизни не только ему, но и его побратимам.

Можно ли из немотивированного мобилизованного сделать профессионального бойца? Как создать боеспособное подразделение из мобилизованных? О роли командира и отношении к солдату – смотрите в интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с командиром 10-го отдельного мотопехотного батальона 59 бригады "Фениксом".

Смотрите также: Воины из 7-го батальона УГА "Арей" собирают трофеи в освобожденном селе Старомайорское Донецкой области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зелена влада ''працює'' на свої офшори!
показать весь комментарий
31.07.2023 09:27 Ответить
Все гірше, ніж нам показує Телемарафон.
показать весь комментарий
01.08.2023 06:57 Ответить
Дуже дякуємо Вам! А хто да ть відповідь на таке питання : я належу до однієї з волонтерських груп.Щодня в групу звертаються наші захисники з проханнями.Нещодавно попросили набори з розігрівачами.Я зайшла в інтернет - магазини,а там цих наборів повно.Скажіть,будь ласка ка,як таке може бути: волонтери збирають кошти з населення,свої вкладають,а хтось заробляє на цьому.І чому в магазинах є,а в наших найдорожчих людей,в наш х захисників немає.Мене просто рве від цієї ситуації!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 09:32 Ответить
Не всі!!!

ЗЄвлада та ЗЄдержава працюють тільки на себе.
показать весь комментарий
31.07.2023 09:53 Ответить
...а тому ми для цих солдатів приймаємо закони по яким їх можна закрити по максимуму...
показать весь комментарий
31.07.2023 10:23 Ответить
"Фенікс" і такі, як він, - це краще, що є в ЗСУ сьогодні, і що буде завтра у новій, побудованій з урахуванням стандартів НАТО, українській армії. Майбутнє командування ЗСУ.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:59 Ответить
 
 