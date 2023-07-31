4 129 6
"Все работают на солдата, выполняющего задание", - командир 10 ОМПБ 59-й бригады "Феникс". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Подготовка украинских воинов к выполнению боевых задач - одна из наиболее актуальных вопросов в современном украинском войске. И боевой подготовке уделяется особое внимание, ведь ошибки одного штурмовика могут стоить жизни не только ему, но и его побратимам.
Можно ли из немотивированного мобилизованного сделать профессионального бойца? Как создать боеспособное подразделение из мобилизованных? О роли командира и отношении к солдату – смотрите в интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с командиром 10-го отдельного мотопехотного батальона 59 бригады "Фениксом".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЗЄвлада та ЗЄдержава працюють тільки на себе.