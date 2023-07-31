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Оккупанты сбежали с позиций, оставив своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты сбежали со своей позиции, оставив по меньшей мере пятерых своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, готовые к отправке в Россию захватчики были сняты украинскими воинами после одного из боев на южном направлении.
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+7 Юрий Педаченко
показать весь комментарий31.07.2023 10:11
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+6 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий31.07.2023 10:16
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Под "марафетом"
В чёрных пакетах
Едут на родину милую в землю залечь
Но их бросают
И убегают
О белой "Лада-Калине" уже не может быть и речь
Когда бежали мы из под Херсоооона
Теряя в спешке чёрные пакеты
Мы открутили унитазы в туалетах
Нас проклинали пол планеты
Нас проклинали пол планеты
непотреб суцільний.Приїхали копійку заробить,
а потрапили в чорний мішок.