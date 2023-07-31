Оккупанты сбежали с позиций, оставив своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки. ВИДЕО

Российские оккупанты сбежали со своей позиции, оставив по меньшей мере пятерых своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, готовые к отправке в Россию захватчики были сняты украинскими воинами после одного из боев на южном направлении.

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