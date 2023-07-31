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Оккупанты сбежали с позиций, оставив своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты сбежали со своей позиции, оставив по меньшей мере пятерых своих "двухсотых", уже упакованных в черные мешки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, готовые к отправке в Россию захватчики были сняты украинскими воинами после одного из боев на южном направлении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 246 190 человек (+490 за сутки), 4211 танков, 4816 артсистем, 8188 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+7
П'ять Лад не дійдуть до адресатів!
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31.07.2023 10:11
+6
Капець, спека, воняє, мабуть, жахливо. В скотомогильник і хлоркою засипати.
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31.07.2023 10:16
+6
Якщо, дохлі кацапи - то хороші рузькі, тоді дохлі кацапи, вже впаковані в мішки - то найкращі рузькі?
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31.07.2023 10:16
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П'ять Лад не дійдуть до адресатів!
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31.07.2023 10:11 Ответить
Кабздон нервує бо білети вже продані.
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31.07.2023 10:13 Ответить
То треба було аж сюди їхати щоб попасти в чорний мішок? Чи там на кацапії квест -побачити Україну і здохнути.
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31.07.2023 10:16 Ответить
Капець, спека, воняє, мабуть, жахливо. В скотомогильник і хлоркою засипати.
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31.07.2023 10:16 Ответить
черный цвет поглощает тепло , дебилы б...
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31.07.2023 10:18 Ответить
Они смердели еще до приезда в Украину. Так что хлоркой их присыпать ну просто необходимо. Еще бы на парашию как-то отправить, чтобы нашу землю не травили своими смердящими тушками.
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31.07.2023 11:07 Ответить
Якщо, дохлі кацапи - то хороші рузькі, тоді дохлі кацапи, вже впаковані в мішки - то найкращі рузькі?
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31.07.2023 10:16 Ответить
Ні, це просто "хороший русскій в блістері"....
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31.07.2023 10:33 Ответить
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31.07.2023 10:46 Ответить
молодці, по-хазяйські
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31.07.2023 10:25 Ответить
Растут над собой в культурном плане!
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31.07.2023 10:28 Ответить
Теперь Розенбауму нужно текст песни переделывать - горе то какое! 😂

Под "марафетом"
В чёрных пакетах
Едут на родину милую в землю залечь
Но их бросают
И убегают
О белой "Лада-Калине" уже не может быть и речь

Когда бежали мы из под Херсоооона
Теряя в спешке чёрные пакеты
Мы открутили унитазы в туалетах
Нас проклинали пол планеты
Нас проклинали пол планеты
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31.07.2023 10:29 Ответить
Ми вже бачили фейси тих,хто приперся до нас з війною:беззубі,перекошені,вузькоглазі....
непотреб суцільний.Приїхали копійку заробить,
а потрапили в чорний мішок.
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31.07.2023 10:34 Ответить
А цена на упаковке есть?
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31.07.2023 10:40 Ответить
Кто-то не дожжётся Ладу.
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31.07.2023 10:47 Ответить
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31.07.2023 12:24 Ответить
на часті парубать і катапультамі в данєцьг
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31.07.2023 12:35 Ответить
в консєрвах
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31.07.2023 14:33 Ответить
 
 