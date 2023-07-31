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Зеленский об ударе рашистов по Кривому Рогу: Последние дни враг упорно бьет по городам, террор нас не запугает. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по дому в Кривом Роге.

Как передает Цензор.НЕТ, глава государства также обнародовал видео с места удара.

"Понедельник утром. Регионы Украины под обстрелами окупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал, что уже провел разговоры с МВД и СБУ.

"Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами. Известно об 1 погибшем.

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Топ комментарии
+20
Навіщо Зеленський оприлюднює такі відео? - вони сіють паніку, відлякують інвесторів і заважають садити мільярд дерев
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31.07.2023 10:49
+20
Не лячно??? То тобі мешканці міста доповіли??? Поверни маму Риму й тата Сашу до рідних пенатів. Поверни 95 квартал до рідного кварталу й нехай вони доповідають, як нелячно під обстрілом.
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31.07.2023 10:57
+17
Удар по Кривому Рогу опять помешал зеледенту увидеть мир в глазах путлера.
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31.07.2023 10:54
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Хто вірить у збіг, що після атаки на Кривий Ріг, русня одразу навалила артою у окупований Донецьк? Тіпа це ЗСУ, як завжди. Не здивуюсь, якщо у зупинку або автобус. Так і є...
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31.07.2023 10:47 Ответить
мало треба більше бамбіть данбас. это же Украина, а Украина сейчас попадает под бомбы, ракеты, значит и Данбац должен страдать.
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31.07.2023 12:29 Ответить
І по кацапцьким домам і городам
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31.07.2023 13:22 Ответить
Навіщо Зеленський оприлюднює такі відео? - вони сіють паніку, відлякують інвесторів і заважають садити мільярд дерев
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31.07.2023 10:49 Ответить
Ще і мобілізацію відлякують.
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31.07.2023 10:52 Ответить
Удар по Кривому Рогу опять помешал зеледенту увидеть мир в глазах путлера.
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31.07.2023 10:54 Ответить
Этот приказ УБИЛ ТЫСЯЧИ СОЛДАТ ВСУ! СВИТАН слил ДОГОВОРНЯК Киева с РФ - Путин проговорился

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU

Это история прошлогодней сдачи украинских территорий Крыма и Донбасса на определенное время россии, практически навсегда

Стамбульские соглашения, в результате которых было договорено о беспрепятственном выходе россиян с севера Украины, (около 40 тысяч россиян)

Если бы они там остались, мы бы их разорвалали, это практически были смертники

Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили

поэтому он договаривался с украинским руководством
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31.07.2023 11:11 Ответить
Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили

поэтому он договаривался с украинским руководством


Эту договоренность организовали путину тогда те люди (Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.) которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле

И «мы» их выпустили.

Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин

Потом эти люди,зайдя с другой стороны убивали наших
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU
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31.07.2023 11:12 Ответить
В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной.
Каков их итог?

Россия заявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова "в разы"

Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;
Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.

Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов. ( в тои чмсле России)
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31.07.2023 11:19 Ответить

Переговоры в Стамбуле
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31.07.2023 11:20 Ответить
Тепер от маємо результати від таких ось переговорів ...
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31.07.2023 11:21 Ответить
Все-таки у путлера основной план был и остается это юг Украины. Отрезать нас от Черного моря и дойти до Приднестровья. Там и боеприпасы есть, и задушить Украину без черноморских портов хочется. Поэтому на севере Украины были в большинстве чмобики, а на юге воюют контрактники. И те, и те еще те воины, но что есть, то есть. Это на мой скромный взгляд. Хотя тенденция наблюдается.
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31.07.2023 11:29 Ответить
Зі сторони помийки ще й як.
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31.07.2023 10:52 Ответить
Та невже? А може запитати тих людей, які пережили цей обстріл?! Чи злякав їх террор чи ні? Воно ж ясно, що сидячі в бункері не так лячно.
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31.07.2023 10:52 Ответить
тебе в бункері розрахованому на ядерний удар важко злякати!
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31.07.2023 10:52 Ответить
Не лячно??? То тобі мешканці міста доповіли??? Поверни маму Риму й тата Сашу до рідних пенатів. Поверни 95 квартал до рідного кварталу й нехай вони доповідають, як нелячно під обстрілом.
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31.07.2023 10:57 Ответить
А у відповідь гундосіння.
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31.07.2023 10:58 Ответить
Зе не страшно
….у бункері….
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31.07.2023 11:56 Ответить
Зєлін Рєзніков на гроші міноборони придбав собі в Іспанії маєток вартістю 12 млн. доларів. Але ні на дрони, ні на ракети не дав ні копійчини.

Дострокові, чи будемо чекати поразку?
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31.07.2023 12:27 Ответить
Так він за рахунок дронів та ракет, котри ми ніколи не побачим і купив свій маєток !
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31.07.2023 12:34 Ответить
Давай, розповідай про очередну "потужну відповідь". За Одесу вже відповів?
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31.07.2023 12:44 Ответить
Щоб зараз не лякатись треба було тебе недоумка і близько не підпускати до керівництва державою
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31.07.2023 13:31 Ответить
 
 