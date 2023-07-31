Зеленский об ударе рашистов по Кривому Рогу: Последние дни враг упорно бьет по городам, террор нас не запугает. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по дому в Кривом Роге.
Как передает Цензор.НЕТ, глава государства также обнародовал видео с места удара.
"Понедельник утром. Регионы Украины под обстрелами окупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - говорится в сообщении.
Зеленский также рассказал, что уже провел разговоры с МВД и СБУ.
"Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области двумя ракетами. Известно об 1 погибшем.
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Это история прошлогодней сдачи украинских территорий Крыма и Донбасса на определенное время россии, практически навсегда
Стамбульские соглашения, в результате которых было договорено о беспрепятственном выходе россиян с севера Украины, (около 40 тысяч россиян)
Если бы они там остались, мы бы их разорвалали, это практически были смертники
Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили
поэтому он договаривался с украинским руководством
поэтому он договаривался с украинским руководством
Эту договоренность организовали путину тогда те люди (Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.) которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле
И «мы» их выпустили.
Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин
Потом эти люди,зайдя с другой стороны убивали наших
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU
Каков их итог?
Россия заявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова "в разы"
Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;
Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.
Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов. ( в тои чмсле России)
Переговоры в Стамбуле
….у бункері….
Дострокові, чи будемо чекати поразку?