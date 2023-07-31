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война (46615) пленные (1830)

"Я очконул. Сидел в окопе и не стрелял. Ноги взрывом переломало. Полтора дня лежал. Наших человек 10 "двухсотых", - российский пленный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Это Перепелица Валерий Викторович. Ему 33 года. Сам из Якутии, рядовой 83-й дивизии ДШВ, помощник пулеметчика. Его мобилизовали 29 сентября в прошлом году. Говорит, что пошел на войну, потому что могли посадить на 5 лет.

Сначала ему говорили, что уходит на 3 месяца, потом на 6 месяцев и будет стоять на второй линии. Он понял, что ему наврали уже под Бахмутом. Тогда они впервые под Клищиевкой попали под удары нашей артиллерии. У россиян были потери, они отошли, двое его сослуживцев бежали с позиций после артобстрела, остальные – 200. Он получил ранение и впоследствии попал в плен, чтобы выжить.

Смотрите: Бойцы ССО штурмуют вражеские позиции: "Сдавайся, сука, а то завалю нах#й!". ВIДЕО бою
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Топ комментарии
+28
Бреше, що не стрілял...
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31.07.2023 11:48
+22
мразота кацапська. асимільований виродок.
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31.07.2023 11:47
+20
ага да, все они твари не стреляли и мирно стояли на блокпостах. твари
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31.07.2023 11:50
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В таигу треба було ити -- білку бити .
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31.07.2023 11:39 Ответить
Пусть этот репоед скажет спасибо своему богу, что попал в плен, а на стал удобрением, и будет живой.
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31.07.2023 11:45 Ответить
Він не репоїд. Він ягелеїд.
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31.07.2023 12:07 Ответить
Рєпой там кавказці на базарі тогують.
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31.07.2023 13:00 Ответить
мразота кацапська. асимільований виродок.
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31.07.2023 11:47 Ответить
Московіт-убивця ділиться спогадами….
Оленівська трагедія для нього, як КОСМОС. Сволота, з боліт московських в Україні, - Укропів пастрелять приперлося, а воно, он, як тепер…
Кари, московітам *****, страшної кари!
Слава Україні!
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31.07.2023 11:48 Ответить
Бреше, що не стрілял...
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31.07.2023 11:48 Ответить
ага да, все они твари не стреляли и мирно стояли на блокпостах. твари
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31.07.2023 11:50 Ответить
І що, по типу відверто говорить? Та х.. там.
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31.07.2023 11:49 Ответить
Врет
Такие наколки.
Наверняка издевался над нашими пленными.
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31.07.2023 11:49 Ответить
💯
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31.07.2023 11:52 Ответить
Ані все єхалі на учєнія.
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31.07.2023 11:53 Ответить
Зараз займе місце пораненого ВСУ в шпиталі. Залишили б в окопі, через пару днів здох би.
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31.07.2023 11:49 Ответить
чмoшний найманий вбивця 🤮
ненавиджу їх усіх проклятиx моcкaлiв
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31.07.2023 11:50 Ответить
Яке чудове якутське прізвище: Перепелиця. Цікаво, що воно означає якутською, може це якась пташка? Якути ж відомі мисливці.
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31.07.2023 11:51 Ответить
По якутськи це той, що перепив.
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31.07.2023 17:42 Ответить
українські прадіди надавали би різок та запотиличників непутьовому гівнюку, правнуку-шибенику
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31.07.2023 11:51 Ответить
Добити треба було. Чому тварині мучаться...
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31.07.2023 11:51 Ответить
Обмінний фонд потрібний, щоб наших хлопців повертати. От тільки чи захочуть кацапи оце сміття обмінювати?
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31.07.2023 11:53 Ответить
В обмінний фонд брати цілих. Так дешевше, та заставити працювати можна.
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31.07.2023 13:03 Ответить
І що, розповідь цього кацапського пітара має когось розжалобити? Подивіться на його наколки, бреше, як дише.
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31.07.2023 11:54 Ответить
То скільки людей він готовий убити, щоб, бачте, не сісти на 5 років?
'
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31.07.2023 11:56 Ответить
А "очьканул" - це "па фєнє" всрався?
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31.07.2023 11:57 Ответить
По ходу да: Очкануть, заочковать (струсить)
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31.07.2023 12:17 Ответить
Це означає, що перед нами колишній зєк? Ну і, вибачаюсь, на яух він нам потрібний? Шо своїх замало?? Тепер лікуй його (відволікаючись від своїх воїнів), потім реабілітуй, годуй, охороняй, видумуючи йому розваги і т.п. А потім він ще скаже що хоче залишитись в Україні бо в рашкі йому знов буцегарня загрожує…. І шо все це того коштує? Що грошів в нас багато??? Чи він такий цінний кадр що залишити його в окопі не можна було???
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31.07.2023 19:45 Ответить
Та пофіг на те, що ця полулюдина виригує зі своєї пащі. Ясно ж, воно буде говорити зараз все що завгодно. Єдину надію маю, що це чмо обміняють хоча б на одного нашого.
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31.07.2023 12:08 Ответить
Якут? З українським прізвищем? А скільки ще таких ''якутів'' вештається по Україні, і чекають нагоди себе проявити...
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31.07.2023 12:11 Ответить
Очканул. Какой-то "очковый Валера". Всё они прекрасно знают: куда они едут, зачем они едут и что они там будут делать. И родственники ихние знают и друзья - "сарафанное радио" никто не отменял, тем более в эпоху Телеграм-каналов и чатов. Просто нация настолько оскотинилась, что им нравится быть убийцами. Как правильно подметили в какой-то теме - не помню кто: когда узнали правду про войну в Афганистане - люди ужаснулись и потребовали прекратить это. Сейчас они и так знают всю правду - но хотят убивать дальше
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31.07.2023 12:13 Ответить
Так то люди були, а не біосміття, яке радіє смертям мирних людей.
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31.07.2023 13:18 Ответить
краще б воно подохло.
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31.07.2023 12:30 Ответить
яничари суки-українська фамілія
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31.07.2023 12:57 Ответить
Якого біса ти виродок приіхав до Украіни????? ,**** ***** тварина що ти тут забув Орк????стіралок і холодильніків нема!!як же всі ви вже ******** тут !!!страна бракованих людей!!!
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31.07.2023 13:22 Ответить
Якщо свинособа з потрощеними кінцівками,то ще і карабьль за ним виносити?
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31.07.2023 14:21 Ответить
та щоб ти здох..
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31.07.2023 14:40 Ответить
Теперь еще лечить эту падлу.
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31.07.2023 14:46 Ответить
Воно аж з якутії приперлося щоб кулеметні стрічки споряджати і патрони підносити ... Орки його кинули, ЗСУ підібрало, але краще щоб він здох ...
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31.07.2023 16:23 Ответить
Ніколи не пізно це зробити.
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31.07.2023 17:48 Ответить
Треба робити все відразу а не потім! А тепер його лікуй, потім реабілітуй, годуй, охороняй, видумують йому розваги іт.п. У нас же грошів багато, як у дурня махорки…..
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31.07.2023 19:50 Ответить
 
 