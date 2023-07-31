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В Батуми полиция задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины. ВИДЕО
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Автобус с российскими туристами, прибывшими в Грузию на лайнере, протестующие забросали бутылками и яйцами.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.
По информации журналистов с места происшествия, большинство пассажиров все еще находятся на борту корабля. Среди них – артисты, поддерживающие войну в Украине.
В МВД Грузии подтвердили задержание 9 участников акции. Среди задержанных в Батуми – гражданка Украины.
Напомним, 31 июля в порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.
Топ комментарии
+30 Andry Moon
показать весь комментарий31.07.2023 13:14
+8 Pan Kotskyi
показать весь комментарий31.07.2023 13:19
+7 Pan Kotskyi
показать весь комментарий31.07.2023 13:22
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Пожалуйста, подождите...
Але правда що діями усіх грузинських політиків, включаючи Саакашвілі, у населення повна апатія до політики. Що хочете, то і робіть.то ж саме може бути і у нас.
Так сказать повиляв хвостиком, але цапня не оцінила...
Це щось ментальне, з розряду психології унтерменша...
Доречі, про "після війни". Ми ще не знаємо як і коли закінчиться наша війна.
Це так "па грузінскі".
Работать я не хочу, а воровать боюся - поеду я до Киева в милицию наймуся
Вони обирали ту владу і всі її дії є їхньою відповідальністю.
Бо, наприклад, завтра в Україну приїде з 10млн. китайців та будуть протестувати проти української влади. Нам це сподобається?