В Батуми полиция задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины. ВИДЕО

Автобус с российскими туристами, прибывшими в Грузию на лайнере, протестующие забросали бутылками и яйцами.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

По информации журналистов с места происшествия, большинство пассажиров все еще находятся на борту корабля. Среди них – артисты, поддерживающие войну в Украине.

В МВД Грузии подтвердили задержание 9 участников акции. Среди задержанных в Батуми – гражданка Украины.

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Напомним, 31 июля в порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.