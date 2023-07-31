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Грузия (4339) корабль (1926) протест (5753)

В Батуми полиция задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Автобус с российскими туристами, прибывшими в Грузию на лайнере, протестующие забросали бутылками и яйцами.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", информирует Цензор.НЕТ.

По информации журналистов с места происшествия, большинство пассажиров все еще находятся на борту корабля. Среди них – артисты, поддерживающие войну в Украине.

В МВД Грузии подтвердили задержание 9 участников акции. Среди задержанных в Батуми – гражданка Украины.

Напомним, 31 июля в порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.
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Топ комментарии
+30
На фоні віджиму грузинських територій кацапами, дії грузин викликають блювотний рефлекс та презирство...
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31.07.2023 13:14
+8
Мабуть можливість продавати ********* в москві важливіша за якусь там територію.
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31.07.2023 13:19
+7
Шість "мужествєних джиґітав" на одну дівчину.
Це так "па грузінскі".
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31.07.2023 13:22
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На фоні віджиму грузинських територій кацапами, дії грузин викликають блювотний рефлекс та презирство...
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31.07.2023 13:14 Ответить
Не всіх грузин, влади.
Але правда що діями усіх грузинських політиків, включаючи Саакашвілі, у населення повна апатія до політики. Що хочете, то і робіть.то ж саме може бути і у нас.
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31.07.2023 13:23 Ответить
Саакашвілі взагалі то розпочав цей процес. Він ще будучи президентом сам відмінив візовий режим для кацапів. Одразу після війни.
Так сказать повиляв хвостиком, але цапня не оцінила...
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31.07.2023 13:31 Ответить
Поправка. Не всі грузини однакові, ситуація в Грузії схожа з нинішньою українською. Згідно т.з. "принципу Парето" приблизно 80% грузинам "какая разніца", аби росіянські туристи везли гроші. Не впевнений, що в Україні, через кілька років після війни, не буде така сама ситуація. Нажаль. (
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31.07.2023 13:23 Ответить
Я не думаю що російські гроші від "туристів" там ключове. В туристичному секторі зайнято не так багато людей.
Це щось ментальне, з розряду психології унтерменша...
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31.07.2023 13:28 Ответить
А в них уже "після війни"? А Абхазія з П.Осетією?
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31.07.2023 15:54 Ответить
Вони, як і молдавани, чекають на перемогу України та розвал росісі, щоб потім, користуючись моментом, повернути анексовані теріторії. Замість того, щоб відкрити 2-й та 3-й фронти. Якось так я це бачу.
Доречі, про "після війни". Ми ще не знаємо як і коли закінчиться наша війна.
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31.07.2023 19:02 Ответить
Було б добре, якби невідомі добрі люди з гранатомета влупили б в борт круізера.
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31.07.2023 13:15 Ответить
Мабуть можливість продавати ********* в москві важливіша за якусь там територію.
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31.07.2023 13:19 Ответить
справжні грузини ніколи ні чім не торгували!!! тім паче ***********!
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31.07.2023 19:16 Ответить
дивно,що грузиньські поліцаї в споднях - могли б зразу і з вазеліном прийти щоб після арешту протестувальників расійським туристам зробити приємно
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31.07.2023 13:22 Ответить
Шість "мужествєних джиґітав" на одну дівчину.
Це так "па грузінскі".
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31.07.2023 13:22 Ответить
Зате у них "барсєточники" і "форточники" найкращі...
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31.07.2023 15:55 Ответить
Мусора везде одинаковые... Не путать с настоящими полицейскими. Как говорил мой покойный отец - у нас (на постсоветском пространстве) мент - это не профессия, а состояние души
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31.07.2023 13:23 Ответить
знаємо цей стан душі👇

Работать я не хочу, а воровать боюся - поеду я до Киева в милицию наймуся
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31.07.2023 13:29 Ответить
Мовою оригіналу: "Робити я невмію, а красти я боюсь... Поїду я до Києва в міліцію наймусь".
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31.07.2023 14:44 Ответить
За всієї огиди до теперішньої влади у Сакартвело, громадянам инших країн (в тім числі й України) протестувати треба у своїх країнах, а не в Сакартвело.

Вони обирали ту владу і всі її дії є їхньою відповідальністю.

Бо, наприклад, завтра в Україну приїде з 10млн. китайців та будуть протестувати проти української влади. Нам це сподобається?
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31.07.2023 13:33 Ответить
Ти ідіот?
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31.07.2023 13:57 Ответить
Ні. Багато ідіотів з України зараз повтікали до США. Очевидно, Ви один з них.
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31.07.2023 14:55 Ответить
А до чего туй "протест проти влади", москальска потвора?
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31.07.2023 15:32 Ответить
ПОЗОРИЩЕ--------
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31.07.2023 13:47 Ответить
Г- Грузия💩
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31.07.2023 13:48 Ответить
Ты не прав мен, научись отличать Грузинскую блевотную власть от ее народа. Все мужики что могли бы свергнуть власть воюют в Украине, так кому этим заняться, женщинам и детям ?)
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31.07.2023 13:56 Ответить
"Грузинскую мечту" грузины выбирают уже более 10 лет. В парламенте 81 депутат из 150 общей численности депутатов, єто 54%. Вы правда думаете что те несколько сотен грузин, которые воюют сейчас за Украину, как-то влияют на выбор граждан Грузии?
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31.07.2023 14:14 Ответить
Это какой то позор. Грузия превратилась в провинцию параши.
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31.07.2023 13:57 Ответить
Соромно має бути, генацвале...
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31.07.2023 14:19 Ответить
А що робить наш консул , посол України , чому вони не захищають громадян України , що також входить в їх обов'язки ?
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31.07.2023 15:44 Ответить
Ублюдки. Оце і все,що можна сказати про цих чорножопих,не використовуючи ненормативну лексику.
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31.07.2023 15:50 Ответить
Нах...- це туди І цих кончєних поліцаїв з собою можете прихопити.
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31.07.2023 18:29 Ответить
Це ж та сама, реформована Сакою, поліція...
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31.07.2023 16:16 Ответить
Naverno uje otpustili. narod za demokratiu i zapadnie zennosti. Mechto ne pereizberut poka sushestvuet ugroza vozvrashenia vo vlasti kriminalov nazdvijenia i maniaka Saakashvili.
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31.07.2023 18:51 Ответить
Ochen mno rossiiskix botov na etom forume. Seiat vrajdu mejdu gruzinami i ukrainzami. ne nado spasobstvovat etomu.
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31.07.2023 18:53 Ответить
Що ви хочете від грузин коли 73 відсотка україців голосують за яка різниця на 5-му році війни. І коли зараз говорять я голосував не за Зе а проти Порошенка то питання а на парламентських виборах проти кого ви голосували?
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31.07.2023 21:25 Ответить
 
 