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Беларусь (7521) ракеты (2700)

В 5 утра 24 февраля Беларусь выпустила первые ракеты по Украине, - оператор "Искандера", дезертировавший из ВС РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор ОТРК "Искандер" Камиль служил контрактником в ракетной части ВС РФ в Улан-Удэ. В конце 2021 г. их отправили в Беларусь. В 5 утра 24 февраля 2022 года он увидел первый пуск ракеты, улетевшей в сторону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативный ВСУ.

"В конце 2021 года мы отправились из Улан-Удэ на учебу в Беларусь. Ходили слухи среди солдат и офицеров, что мы едем на войну. Обсуждали, что там что-то на границе запланировано. Скорее всего, могут быть какие-то вооруженные стычки. И всем нужно быть готовыми к этому. Мы приехали в Беларусь, но фактически мы не участвовали в каких-либо учениях. Мы развернули лагерь на территории белорусского артиллерийского полигона, и там находились целый месяц", - рассказал он.

Также он рассказал о событиях 24 февраля 2022 года.

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"Утром 24 февраля в 5 утра был выполнен первый пуск. Все вокруг окрасилось в красный цвет. Ракета взлетела вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который должен был сменить на меня дежурство, и сказал, что началась война", – добавил он.

Днем 24 февраля на совещании с военными Александр Лукашенко сказал: "Мы здесь оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если нужно будет, если это будет нужно Беларуси и России, они будут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник собирает разведданные и может готовиться к мощным атакам, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+34
А не надо БССР отмазывать. У них тоже руки по локоть в крови украинцев.
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31.07.2023 13:42
+21
Офіційно Білорусія перейшла в стан війни з Україною коли перший снаряд випущений з її території впав на українське місто. І пох хто його випустив.
Те що бойові дії поки не ведуться то лише питання часу...
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31.07.2023 13:47
+19
Не бойтесь врагов - они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. … Это про вас 80 % бульбашей.
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31.07.2023 13:48
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то може таки кацапія запустила ракети?
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31.07.2023 13:37 Ответить
Бєлиє і пушистиє русси...
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31.07.2023 13:42 Ответить
З гідно міжнародних норм країна що дозволяє здійснювати зі своєї території агресію якоїсь країні проти іншої є співучасницею агресії і не треба тут щось вигадувати. Тому Білорусь була, є та буде співучасницею війни Московії (т.з. "роССії") проти України і тому усі військові та інфраструктурні об'єкти на її території що задіяні для цієї агресії є законними цілями, а єдине що стримує ЗСУ від ударів по ним це небажання Зеленського це робити. Чи є якась доцільність у цьому?! Можете на цю тему поміркувати, але законність ударів по Білорусі з боку України це не спростовує!!!
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31.07.2023 14:15 Ответить
Це буде війна на 2 фронти.Я думаю,впораємось з ворогом на півдні і сході,дійде черга і до білорашки.Якщо режим луки проіснує до того часу.
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31.07.2023 14:27 Ответить
Після того як впораємось з першим другий буде вже не ворогом, а самім втіленням дружби та любові до України, бо Мінськ як та собака за забором, сміливий та гавківливий поки впевнений у міцності забору та захисті з боку господаря, а не стани них, бути виляти хвостом так що й ураган здійме!
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31.07.2023 14:46 Ответить
А не надо БССР отмазывать. У них тоже руки по локоть в крови украинцев.
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31.07.2023 13:42 Ответить
ніхто нікого не відмазує але і реальність викривляти не потрібно
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31.07.2023 14:01 Ответить
Определение агрессии
Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
.......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
Тобто згідно міжнародного права надавши свою територію для агресії проти України Білорусь ЗДІЙСНИЛА АКТ АГРЕСІЇ ПРОТИ НЕЇ, а не лише Московія (т.з. "роССія") тож "Олёша" НЕ БРЕШИ!!!
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31.07.2023 14:25 Ответить
я цього не заперечую - білорусія вчинила акт агресії і несе за це відповідальність

але ракети запустила кацапія
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31.07.2023 14:27 Ответить
А ЯКА РІЗНИЦЯ?! Якщо не дійшло ознайомся ЩЕ РАЗ із текстом резолюції ООН. Не надала б Білорусь своєї території, ці б ракети звідти не летіли, і танки на Київ, та десант, артилерія атаку здійснювати не могли!!!
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31.07.2023 14:30 Ответить
це все так - а різниця в тому що ракети запустила кацапія - і перекручувати не потрібно
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31.07.2023 14:31 Ответить
тупой еще тупее придурок а кто вообще *** запускает к себе вторую страну ч военными средствами нападения?? предоставляет свой полигон для обстрелов третьей страны... не включай непонимайку и это вовсе иное проходили уже с 2019 года... хватит... кто запустил а кто выстрелил уй разницы... нет и те и вторые вы***дки ОБА АГРЕССОРЫ РАЗВЯЗАВШИЕ ВОЙНУ...
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31.07.2023 14:37 Ответить
В "Олёши" й хірург який дозволив собачці забратися на операційний стіл та з'їсти печінку пацієнта буде "ні до чого", бо це ж не він з'їв, а собака!
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31.07.2023 14:42 Ответить
так і є - агресори обоє - але ракети запустила рашка - і раджу заспокоїтись - заголовок уже виправили
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31.07.2023 15:00 Ответить
Якшо з вікна твоєї хати снайпер херячить, ти співучасник, чи ні? БЛД, ти бидло під під'їздом "заспокоюй", алєнь!
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31.07.2023 15:13 Ответить
мова - хто запустив ракети, не хто співучасник
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31.07.2023 15:16 Ответить
Для БИДЛЯТИНИ й дешевих 3,14Zдуняток. Гуляй, фуфло постсовкове!
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31.07.2023 18:04 Ответить
👍👍👍
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31.07.2023 14:56 Ответить
хтось і досі її викривляє, називаючи білорусів братнім народом...а дехто після поставок з ірану шахедів, так називає армян...а оце пишуть, що братський армянський народ постачає до росії мікросхеми у кілька разів більше, аніж рік тому..
така вона реальність...
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31.07.2023 14:25 Ответить
І вони, і грузини, і кахзахі, і киргизи .... хоч керівництво цих народів прикидається вівцями які "ні до чого"!!!
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31.07.2023 14:28 Ответить
і таджикістан, який також виробляє іранські шахеди...і тому їхній рахмон просив у путіна поважати таджиків...і то прислав збірну по футболу в душанбе зіграти...спорт внє політікі
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31.07.2023 14:32 Ответить
Тому я й поставив крапки, бо усіх перелічити важко, навіть Туреччина приймає у цьому участь!!!
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31.07.2023 14:40 Ответить
У Турции простая цель: уничтожить побольше славян, и помогают они больше тем, кто слабее, чтобы уравнять шансы и увеличить общие потери. Ничего личного, они по-своему борются за Крым.
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31.07.2023 17:43 Ответить
Правдаштолі? Сыз къабакъбаш, хынзыр? Ёк? ВІКАМИ за Къырымтатар Миллет Турція політично дреться, а не "за Крим"! А знищити слов'ян найпростіше єдиною фуйнею: всіх присадити на уруцкій ізік. Урус - хынзыр киши, адам дегиль!© - говірка з часів Золотої Орди у ВСІХ Тюркських Міллетлар. Саме про таких, як ти
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31.07.2023 18:09 Ответить
Я украинским владею лучше тебя, так что можешь не напрягаться. А пишу по-русски, чтобы орки мошли прочесть о себе много интересного. Что касется Турции, то левой рукой Эрдоган помогает Украине, а правой жмет руку пуйлу и ведет с ним торговлю. А орков в Турции сейчас как собак. Оспорь, если сможешь.
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31.07.2023 20:43 Ответить
Шизофазією ти "владєєш", ахмакъ. Гуляй!
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01.08.2023 12:34 Ответить
По Мозирю треба відповісти...
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31.07.2023 13:42 Ответить
Має повне міжнародне право, але Зеленський проти, інакше вже відбулось би!!!
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31.07.2023 14:26 Ответить
Розповідали люди, які були свідками окупації біля Киева, то в їх селещі були окупанки- військові з Белорусі. Таке ж розповідали з Чернігівщени. Тобто білоруські військові є співучасниками військового злочину, про що чомусь наша влада мовчить
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31.07.2023 13:46 Ответить
Але у нас, Київ, перший раз шибздануло о 4 ранку..я ще чоловіку сказала - що прям як фашисти..
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31.07.2023 13:48 Ответить
Мовчить, тому що діє закон (дивіться нижче).

До речі, Україна досі дозволяє (законом) перебування чфрф на своїй території. До 2042 року. Незважаючи на пряму заборону розміщення іноземних військових баз, що прописана у Конституції.
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31.07.2023 13:50 Ответить
ця угода вже денонсована
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31.07.2023 14:09 Ответить
По перше: 31 бер. 2014 р. - Держдума РФ денонсувала угоду про базування ЧФ РФ в Україні.
По друге: Верховна Рада так і не змогла прийняти закон про денонсування угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Тож, на жаль, Україна досі не спромаглась денонсувати навіть те, що давно денонсовано Московією та не діє. А чому???!!! Спитайте у депутатів. При Порошенко проти була "Батьківщина" та "ОПЗЖ" а зараз.... "слуги"!
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31.07.2023 14:38 Ответить
Вам доступ на zakon.rada.gov.ua заборонили? Чи забули значення слова "чинний"?
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31.07.2023 15:05 Ответить
Офіційно Білорусія перейшла в стан війни з Україною коли перший снаряд випущений з її території впав на українське місто. І пох хто його випустив.
Те що бойові дії поки не ведуться то лише питання часу...
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31.07.2023 13:47 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692


Статус: чинний.

Це все, що треба знати про нинішню українсько-білоруську політику.
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31.07.2023 13:47 Ответить
За все відповісте ****** бульбаші ...
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31.07.2023 13:47 Ответить
Не бойтесь врагов - они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. … Это про вас 80 % бульбашей.
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31.07.2023 13:48 Ответить
Білоруські війська були під Бучею в перші дні . Потім вони с'їбались ,мабуть наказ дали відійти ,коли загрузли там . Також були на сході в перші місяці.
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31.07.2023 13:50 Ответить
и что же мешает украинской власти разорвать дипломатические отношения с ху#ловской подстилкой?
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31.07.2023 13:55 Ответить
Жадность к денгам, может компромат га совместные схематозы. Ведь у зеленой шоблы рыльце не только в пушку
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31.07.2023 13:59 Ответить
Як би була така жадібність як ви намалювали , то вже був би триндець в Україні. І панували тут хазари та московіти . Ваш сценарій жадібности при подальшому аналізі підходить порошенко та його манії до усіляких корупційних оборуток.
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31.07.2023 14:27 Ответить
Розкажи це жителям звільнених територій і ще захоплених. Вони тобі розкажуть, як готувались до шашликів і дякують не жадібному президенту що він їх не попередив " бо тоді б втрачав із-за паніки 7 млрд на місяць".
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31.07.2023 14:34 Ответить
Я ВТРАЧАВ БИ $7 МЛРД НА МІСЯЦЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНОВУ ПОЯСНИВ, ЧОМУ УКРАЇНЦІВ НЕ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ВТОРГНЕННЯ

16.08.2022 22:14

Президент вважає, що Україну могли б "захопити за три дні" через хаос серед людей - якби їм розповіли правду.
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31.07.2023 14:38 Ответить
ОПе съ*бывать еще надо.
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31.07.2023 14:17 Ответить
щоб ти бульбою вдавився, білоруський ушльопок...
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31.07.2023 14:14 Ответить
тип на лясике проехал..некуб ли
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31.07.2023 14:15 Ответить
Кожен раз як десь бачиш подібні статті або комменти , завжди зразу навіюється в голові... Невже нажа супер пупер ракетна держава за цей рік війни не змогла виготовити бодай 2-3 сотні подібних далекобійних ракет як ті старі радянські хоча би.... У космос відправляємо , СС-20 (сатана)розробили і виробляли , є технології , а маємо ПШИК !
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31.07.2023 14:24 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі збільшення армії, бо тоді доведеться відмовитися від інфраструктурних проєктів.
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31.07.2023 14:31 Ответить
*********! *********в і кацапів треба ******* по всьому світу!
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31.07.2023 15:02 Ответить
Житєлі мінскай губєрніі нічим за кацапів не кращі, в деяких питаннях гірші. Тому срати я хотів про "бєларуси нє такіє". Єдині нормальні представники цієї країни гасять русню в Україні. Інші - це прокацаплене біосміття, яке дроч...ть на совок при цьому тримаючи язик в мокшанських сраках. Цих полурозумних так само будуть гнати на убій кадирівці. Вони ж в кращому випадку пару днів поводять хороводи з квіточками. А далі по накатаній, всіх хто 18+ отримають іржаві автомати і каски 1944 р.в. В той час їхніх жінок будуть драти вагнера та чічі. Вони тупікова гілка розвитку.
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31.07.2023 15:10 Ответить
Бабуся, яка родом з Західної України, що знаходиться поруч з Білоруссю та пережила Другу світову війну і була багатодітною мамою, казала, що самі жорстокі то були якісь бульбаші. Для мене то завжди було загадкою про кого це? Розповідала, що німецький солдат своїм пайком ділився, коли бачив, що дітей багато.
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01.08.2023 07:43 Ответить
 
 