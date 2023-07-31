В 5 утра 24 февраля Беларусь выпустила первые ракеты по Украине, - оператор "Искандера", дезертировавший из ВС РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор ОТРК "Искандер" Камиль служил контрактником в ракетной части ВС РФ в Улан-Удэ. В конце 2021 г. их отправили в Беларусь. В 5 утра 24 февраля 2022 года он увидел первый пуск ракеты, улетевшей в сторону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативный ВСУ.
"В конце 2021 года мы отправились из Улан-Удэ на учебу в Беларусь. Ходили слухи среди солдат и офицеров, что мы едем на войну. Обсуждали, что там что-то на границе запланировано. Скорее всего, могут быть какие-то вооруженные стычки. И всем нужно быть готовыми к этому. Мы приехали в Беларусь, но фактически мы не участвовали в каких-либо учениях. Мы развернули лагерь на территории белорусского артиллерийского полигона, и там находились целый месяц", - рассказал он.
Также он рассказал о событиях 24 февраля 2022 года.
"Утром 24 февраля в 5 утра был выполнен первый пуск. Все вокруг окрасилось в красный цвет. Ракета взлетела вверх и полетела куда-то на юг. Ко мне пришел человек, который должен был сменить на меня дежурство, и сказал, что началась война", – добавил он.
Днем 24 февраля на совещании с военными Александр Лукашенко сказал: "Мы здесь оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если нужно будет, если это будет нужно Беларуси и России, они будут".
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Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
.......
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
Тобто згідно міжнародного права надавши свою територію для агресії проти України Білорусь ЗДІЙСНИЛА АКТ АГРЕСІЇ ПРОТИ НЕЇ, а не лише Московія (т.з. "роССія") тож "Олёша" НЕ БРЕШИ!!!
але ракети запустила кацапія
така вона реальність...
До речі, Україна досі дозволяє (законом) перебування чфрф на своїй території. До 2042 року. Незважаючи на пряму заборону розміщення іноземних військових баз, що прописана у Конституції.
По друге: Верховна Рада так і не змогла прийняти закон про денонсування угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Тож, на жаль, Україна досі не спромаглась денонсувати навіть те, що давно денонсовано Московією та не діє. А чому???!!! Спитайте у депутатів. При Порошенко проти була "Батьківщина" та "ОПЗЖ" а зараз.... "слуги"!
Те що бойові дії поки не ведуться то лише питання часу...
Статус: чинний.
Це все, що треба знати про нинішню українсько-білоруську політику.
16.08.2022 22:14
Президент вважає, що Україну могли б "захопити за три дні" через хаос серед людей - якби їм розповіли правду.