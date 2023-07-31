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Пограничники ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении: "Я вижу его, бл#дь! На, п#дар, на, сука! Хавай у#бок!". ВИДЕО боя

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя пограничники опубликовали в соцсетях. Запись сделана камерой, закрепленной на амуниции украинского воина.

"Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" насыпают оккупантам на Лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат - более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобытков". Среди наших - без потерь", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Пограничники уничтожили опорный пункт россиян возле Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
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31.07.2023 13:57
+19
Слава Героям!
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31.07.2023 13:57
+18
Звуковий ряд просто чудовий, можна задійснювати як рингтон ...
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31.07.2023 13:59
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31.07.2023 13:57 Ответить
на концерт голышом - это скрепно.
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31.07.2023 15:43 Ответить
Приватный танец под "Пень победы"
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31.07.2023 16:02 Ответить
Слава Героям!
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31.07.2023 13:57 Ответить
🙏👍✊👏👏👏👏👏👏СУПЕР КРАСАВЧИКИ, Герои ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏
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31.07.2023 14:19 Ответить
Звуковий ряд просто чудовий, можна задійснювати як рингтон ...
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31.07.2023 13:59 Ответить
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Кари, московітам *****, страшної КАРИ!
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31.07.2023 14:05 Ответить
Сім разів передивилася.
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31.07.2023 14:33 Ответить
Я, пока, три раза.
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31.07.2023 16:04 Ответить
https://t.me/taraspovidomlyae/15531
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31.07.2023 14:38 Ответить
Головне:серед наших - без втрат!Смерть ворогам!
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31.07.2023 14:39 Ответить
https://t.me/Donbasskiy_front/2168
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31.07.2023 14:44 Ответить
Мы не забываем наших героев. Они погибли за то, чтобы жили их дети.
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31.07.2023 15:37 Ответить
Кожен кацапський обісраний виродок який прийшов в Україну зі зброєю в руках повинен здохнути.
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31.07.2023 16:34 Ответить
Вітаю! Дуже добре що серед наших без втрат!!!!💛💙 Дякуємо за захист!!! Слава нашим Героям-Захисникам!!! Нехай щастить і завжди серед наших буде без втрат 💛💙🍀🍀🍀🍀🍀🍀✌️✌️✌️✌️💪💪💪💪💪🍀🍀🍀🍀🍀🍀💛
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31.07.2023 19:35 Ответить
Меня смущает автор съёмки... Обычно такие комментарии во время стрельбы говорят о том, что стрелок не сосредоточен на прицельной стрельбе... И обычно лично он в данный момент мало эффективен.
Больше похоже, что автор сосредоточен отработать роль на видео...
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04.08.2023 12:28 Ответить
 
 