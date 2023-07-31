19 977 19
Пограничники ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении: "Я вижу его, бл#дь! На, п#дар, на, сука! Хавай у#бок!". ВИДЕО боя
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" ликвидировали 10 оккупантов на лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя пограничники опубликовали в соцсетях. Запись сделана камерой, закрепленной на амуниции украинского воина.
"Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" насыпают оккупантам на Лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат - более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобытков". Среди наших - без потерь", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий31.07.2023 13:57
+19 Komunalnyk
показать весь комментарий31.07.2023 13:57
+18 Алекс Ростиков c7db590d
показать весь комментарий31.07.2023 13:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кари, московітам *****, страшної КАРИ!
Больше похоже, что автор сосредоточен отработать роль на видео...