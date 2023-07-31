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Грузины из подразделения "Черный орел" захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и взяли в плен двух российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" зачистили одну из вражеских позиций вблизи Бахмута и взяли в плен двух оккупантов.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксированы пленные оккупанты.
"Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом. Воины отбили позицию россиян и взяли в плен несколько оккупантов. Буквально накануне подразделение "Черный орел" потеряло командира Ачико Деврисашвили, который погиб под Бахмутом. С февраля прошлого года в Украине погибли 45 грузинских бойцов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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+40 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий31.07.2023 16:07
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+22 Andry Moon
показать весь комментарий31.07.2023 16:01
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Там ше епічненько, - дятел заявляє що він "ускій і єтім гардітся", а далі просто істошні воплі і звуки піз#юлєй...