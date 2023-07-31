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Грузины из подразделения "Черный орел" захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и взяли в плен двух российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" зачистили одну из вражеских позиций вблизи Бахмута и взяли в плен двух оккупантов.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксированы пленные оккупанты.

"Грузинские добровольцы из подразделения "Черный орел" провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом. Воины отбили позицию россиян и взяли в плен несколько оккупантов. Буквально накануне подразделение "Черный орел" потеряло командира Ачико Деврисашвили, который погиб под Бахмутом. С февраля прошлого года в Украине погибли 45 грузинских бойцов", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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Топ комментарии
+40
Вічна пам'ять грузинам, які віддали своє життя за вільну Україну! Дякую нам брати грузини, нехай береже вас Господь!
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31.07.2023 16:07
+34
А в Батумі більше не буде кацапських лайнерів.

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31.07.2023 15:54
+22
А де відосік як відмудохоли руснявого туриста в Батумі?
Там ше епічненько, - дятел заявляє що він "ускій і єтім гардітся", а далі просто істошні воплі і звуки піз#юлєй...
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31.07.2023 16:01
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Грузини можуть на бутилку посадити.
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31.07.2023 15:53 Ответить
Они могут кацапским же автоматом в анал Сулико сделать!
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31.07.2023 16:55 Ответить
А в Батумі більше не буде кацапських лайнерів.

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31.07.2023 15:54 Ответить
Це добре, що є батальйон етнічних грузин. А чому нема батальйону етнічних українців неукраїнського громадянства?
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31.07.2023 15:55 Ответить
Є ж Інтернаціональний Легіон
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31.07.2023 16:12 Ответить
А де відосік як відмудохоли руснявого туриста в Батумі?
Там ше епічненько, - дятел заявляє що він "ускій і єтім гардітся", а далі просто істошні воплі і звуки піз#юлєй...
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31.07.2023 16:01 Ответить
лінк в студію!
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31.07.2023 16:14 Ответить
Вічна пам'ять грузинам, які віддали своє життя за вільну Україну! Дякую нам брати грузини, нехай береже вас Господь!
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31.07.2023 16:07 Ответить
Жалко что нам обменный фонд нужен. ОЧЕНЬ жалко.
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31.07.2023 16:11 Ответить
кацапскот....
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31.07.2023 16:16 Ответить
Справжні грузини воюють з паРашею, протестують проти так званих коломордих туристів, інші, продажні, лижуть дупу .уйлу і какая разніца, аніже дєньгі в Грузію вєзут.
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31.07.2023 16:30 Ответить
Справжні грузини ! Дякую !
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31.07.2023 16:59 Ответить
Величезне спасибі Вам за участь у боротьбі проти рашистської навали, - брати-грузини!
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31.07.2023 17:08 Ответить
Судя по виду, это не заблудшие овцы, жрали , спали , срали- вдоволь, валить накуй....
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31.07.2023 18:33 Ответить
Bolshe 2000 gruzin voiuet v sostave VSU. 49 pogib v boiu.
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31.07.2023 18:46 Ответить
Саме Грузини, а не гризуни.
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31.07.2023 21:36 Ответить
Можна тільки уявити що вони зроблять з росіянами , коли повернуться додому в Грузію!
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31.07.2023 22:30 Ответить
 
 