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В Кривом Роге обрушилась 9-этажка, которую атаковали россияне. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Кривом Роге во время спасательной операции обрушилась часть многоэтажки, в которую попала российская ракета. Жители дома и журналисты были на безопасном расстоянии, однако находившимся возле дома спасателям пришлось моментально оттуда бежать, чтобы и самим не оказаться под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистов. Вікна-новини.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как часть конструкции дома внезапно рухнула прямо на головы спасателей, занимавшихся разбором завалов. В многоэтажке, в которую попала российская ракета, разрушена секция с 4 по 9 этаж.

Известно, что во время разборов завалов на месте прилета в Кривом Роге пострадал спасатель, однако его жизни пока ничего не угрожает.

Также читайте: Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
заголовки конечно....прям как про танки челенджер утилизированые в 2010
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31.07.2023 16:28
+19
Часом,не в ній переживають обстріли рідного міста старенькі батьки главковерха,Римма та Саша?
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31.07.2023 16:32
+16
Такий обвал , як і обіцянки зеленського
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31.07.2023 16:29
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заголовки конечно....прям как про танки челенджер утилизированые в 2010
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31.07.2023 16:28 Ответить
цей будинок вже приречений на знос
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31.07.2023 16:47 Ответить
думаю подлатают,не по центру же ввалило
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31.07.2023 16:56 Ответить
Як ти його підлатаєш, якщо від вибуху по конструкції пройшла хвиля як від землетрусу. Тут підлатаєш - там почне обвалюватись, бо бетон покрошився від вібрації.
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31.07.2023 18:00 Ответить
Такий обвал , як і обіцянки зеленського
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31.07.2023 16:29 Ответить
Он уже отомстил..завалив двух воробьев и одного голубя в москва-сити….правда и тех не увидели….местная кошачья братва уволокла не дожидаясь сьемочной группы…
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31.07.2023 17:26 Ответить
Часом,не в ній переживають обстріли рідного міста старенькі батьки главковерха,Римма та Саша?
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31.07.2023 16:32 Ответить
Вони були у Києві, а зараз може й закордоном з "першою леді" та онуками!
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31.07.2023 16:35 Ответить
жартую. вони вже давно на історичній батьківщині,в Ізраїлі,у придбаній для них віллі площею 950 м.кв.,на сусідніх віллах,кажуть,живуть родичі Коломойсково,Боголюбова,Гаррі Корогодсково,Пінчука....
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31.07.2023 16:39 Ответить
І всі русскагаварящіі.
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31.07.2023 17:01 Ответить
Они у Бени в заложниках..чтобы дешевый зеленый поц чего не учудил и с курса не сбился…(
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31.07.2023 18:19 Ответить
Ні, не перереживуть ! Переїдуть на Мальдіви !
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31.07.2023 16:36 Ответить
На Святій землі, кажуть, на історичній батьківщині.
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31.07.2023 17:11 Ответить
Якщо на Московії (т.з. "роССії") звикли зменшувати називаючи вибух "хлопком", то у нас хочуть перебільшувати кажучи про падіння кусків залізобетону "обвалом будинку"!
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31.07.2023 16:33 Ответить
кто же угомонит владимира "васильевича "?!
или сумма не достаточно высока ...
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31.07.2023 16:45 Ответить
Ждуни рускава міра цього чекали?
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31.07.2023 16:45 Ответить
ти про що?
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31.07.2023 16:57 Ответить
Про те, що в наших містах є повно ждунів, які зливають ворогам дані про наші війська, та інші цілі. Прилетіти може і по самим ждунам, але їх нічого не вилічить.
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31.07.2023 21:54 Ответить
На разбор завалов надо привозить пленных кацапов!
Охрана с автоматами, собаки и пусть вручную разбирают....
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31.07.2023 17:02 Ответить
та й розмінування теж можна "автоматизувати"
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31.07.2023 18:01 Ответить
Заголовок жовтий-прежовтий
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31.07.2023 17:11 Ответить
новина відверто кажучи така собі ...щось Цензор з кожним місяцем все гірше і гірше .Поки Бутусов на передку ,модери що хотять те й пишуть .Рекорд це чотири рази залить відео з штурмом позицій ворога батальйону Терра
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31.07.2023 17:29 Ответить
..Солдаты Великой Ukrainy...Я требую обьяснить кто курва в ВСУ....
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31.07.2023 17:31 Ответить
Кацап,чи кацапський підх#йловник-повзи додому,бражкі-нєт!
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31.07.2023 18:00 Ответить
 
 