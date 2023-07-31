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В Кривом Роге обрушилась 9-этажка, которую атаковали россияне. ВIДЕО
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В Кривом Роге во время спасательной операции обрушилась часть многоэтажки, в которую попала российская ракета. Жители дома и журналисты были на безопасном расстоянии, однако находившимся возле дома спасателям пришлось моментально оттуда бежать, чтобы и самим не оказаться под завалами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистов. Вікна-новини.
На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как часть конструкции дома внезапно рухнула прямо на головы спасателей, занимавшихся разбором завалов. В многоэтажке, в которую попала российская ракета, разрушена секция с 4 по 9 этаж.
Известно, что во время разборов завалов на месте прилета в Кривом Роге пострадал спасатель, однако его жизни пока ничего не угрожает.
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+25 KosAn30 JT26
показать весь комментарий31.07.2023 16:28
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показать весь комментарий31.07.2023 16:29
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или сумма не достаточно высока ...
Охрана с автоматами, собаки и пусть вручную разбирают....