РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4312 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 675 8
Великобритания (4249) война (46615) Минобороны (8220) САУ (141)

Минобороны Великобритании обнародовало кадры тренировок украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Британское минобороны показало тренировку украинских артиллеристов-новобранцев на 155-мм САУ АС90.

Министерство обороны Великобритании поделилось кадрами тренировок украинских артиллеристов-новобранцев, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В Беларусь наемники ППК "Вагнер" прибывают почти без тяжелой военной техники, - британская разведка. ФОТО

"Программа подготовки является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа расчета украинской САУ 2С22 "Богдана: "Колонна бензовозов в тылу россиян - хорошая цель". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо!
показать весь комментарий
31.07.2023 17:17 Ответить
Британцям черговий респект і шана. І Королю, і Прем'єру, і Уряду та звичайним боитанцям, що навчають українських воїнів новим методам нищити русню
показать весь комментарий
31.07.2023 17:18 Ответить
респект королю і Великій Британії!
показать весь комментарий
31.07.2023 17:53 Ответить
Королю за що? Король не політична фігура у Британії, рішення приймає уряд.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:48 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків та уряду.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:49 Ответить
а що у платників податків є варіант не платити податки? що вони вирішують? Король впливова фігура, він позитивно ставиться до України і до його думки прослуховуються.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:10 Ответить
Не повірите але платникі податків у Британії можуть впливати на уряд й його рішення.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:04 Ответить
вірю
показать весь комментарий
01.08.2023 09:22 Ответить
 
 