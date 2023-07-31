РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4312 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 284 43
армия РФ (15337) война (46615) пленные (1830)

Пленный оккупант рассказал о жизни в России: "У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, газа нет, туалет на улице". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мобилизованный якут, а ныне находящийся в плену Алексеев Рустам рассказал обо всех "преимуществах" жизни в России.

Видео рассказа российского захватчика опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"У меня даже нет связи там, где я живу. Вода из озера, изо льда ее добываем. Газа нет. Туалет на улице. Зарплаты вообще не было. В банкомат вставлял карту. Там 0,00... Потом потерял эту карту", - рассказал пленный.

Смотрите также: Минобороны Великобритании обнародовало кадры тренировок украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Одна була забава - банкомат. Всунув-висунув, а там 000
показать весь комментарий
31.07.2023 18:09
+27
.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:09
+23
І це нещастя приперлось із рашки в Україну, щоб цивільно посрать... УРОД !!!
показать весь комментарий
31.07.2023 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна була забава - банкомат. Всунув-висунув, а там 000
показать весь комментарий
31.07.2023 18:09 Ответить
.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:09 Ответить
На палю виродка.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:10 Ответить
А потім - на пляшку.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:34 Ответить
Глубінний лапатний народ ета народ живущій глубако в жопє...
показать весь комментарий
31.07.2023 18:10 Ответить
А в Украіні хотів прибарахлитись
показать весь комментарий
31.07.2023 18:11 Ответить
І це нещастя приперлось із рашки в Україну, щоб цивільно посрать... УРОД !!!
показать весь комментарий
31.07.2023 18:12 Ответить
Щоб звільнити від унітазів,газопроводів і мобільних вишок. Тобто,щоб зробити нам тут расію.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:36 Ответить
от для чого ви нам їх показуєте? щоб показати, що ми воємо проти бомжів і не можемо їх здолати?
показать весь комментарий
31.07.2023 18:14 Ответить
Так і у нас деякі живуть не краще, знайшли чим здивувати, з нашими уродами народу, ми ще будемо заздрити їхньому життю.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:23 Ответить
Краще і набагато в нас в селах асвальт є і освітлення чого. Немає в багатьох містах кацапів в азійській частині особливо
показать весь комментарий
31.07.2023 22:09 Ответить
Єдиний доктор для цього біосміття це ЗСУ. Талони на прийом без черги та запису ...
показать весь комментарий
31.07.2023 18:17 Ответить
И поэтому искать карту отправился сюда. Если не свою, то чужую.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:20 Ответить
Асвабадитель ****!Смерть ворогам!
показать весь комментарий
31.07.2023 18:20 Ответить
От чого зі свого ср**ка виліз? Сидів би там і ніхто тебе нікуди не відправив.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:23 Ответить
Тю. Радоваться надо)) Вот посмотришь на реку - плывет говно, и сразу становится понятно экология впорядке)) Вздохнуть можно полной грудью без боязни.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:24 Ответить
Туалетного паперу нема, ґазет нема, проте сорочка хороша - довга ззаду
показать весь комментарий
31.07.2023 18:24 Ответить
від баті залишилася
показать весь комментарий
31.07.2023 18:35 Ответить
жопу витирати
показать весь комментарий
31.07.2023 19:06 Ответить
typicni ruski, raskazal kak zyviot.Bolsinstvo ruskix zyvut kak i 70 let nazad zyli,nicego nezminolos
показать весь комментарий
31.07.2023 18:28 Ответить
Так не вже в цьому виннв Украъна , що ти сюди припхався? Ъхав би до Москви там би спитав чому тобы так живеться , повбивав там когось)
показать весь комментарий
31.07.2023 18:29 Ответить
Варвари приперлися руйнувати цивілізацію. Римську імперію чи шо. Десь я читав таке в історії за 7й клас. І читав при "совку". Яка іронія.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:29 Ответить
Дикари.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:30 Ответить
Не ображайте дикунів, будь ласка 😁
показать весь комментарий
31.07.2023 18:48 Ответить
Зате скрєпно і духовно. От хоч у гундяя запитай...
показать весь комментарий
31.07.2023 18:33 Ответить
You've made me crying, yes, fu..ing chukcha! Жівеш ти як гліст після дефекаціх. Питання: І саме тому ти прихандехало дл нас вбивати, падло занюхане!?
показать весь комментарий
31.07.2023 18:47 Ответить
цей непотріб просрав за пляшку свою країну ще сотні років тому, чого тепер жалитися, що з банкомату - болт завода ім. Петровського з лівим нарізом.... всунь свого відростка - може там щось поаслкоче... ні краплі немає співчуття до цих *********....
показать весь комментарий
31.07.2023 18:51 Ответить
А хто вам винний
показать весь комментарий
31.07.2023 18:52 Ответить
Але прийшов вбивати і здохнути за *****...
показать весь комментарий
31.07.2023 19:01 Ответить
Русиш швайн, сдафайся! Будешь пить из крана, ходить в теплий туалет, ми тибье дадим газу
показать весь комментарий
31.07.2023 19:04 Ответить
"... і замість того, щоб все це побудувати в себе вдома, я приперся в Україну, щоб вам все зруйнувати, щоб і у вас цього всього не було"
показать весь комментарий
31.07.2023 19:05 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2023 19:22 Ответить
Этот военный нес нам рассеянское процветание и достаток!😂😂
показать весь комментарий
31.07.2023 19:32 Ответить
Орда дремучая, дикая и злобная.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:03 Ответить
Цього шакала потрібно показувати на засіданнях ООН, Ради Європи.
Щоб весь світ почув і побачив правду про вялічіє дикунство та убогість рашистської орди.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:07 Ответить
на параші ресурсів дохера, радуйся
показать весь комментарий
31.07.2023 20:17 Ответить
От воно й поперлось в Україну воювати, штоби іхніє рєсурси нє захватіла Омєрика.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:31 Ответить
Он врёт и нагло. И знает это сам. Мы как всегда рады прелой макухе. Неужели полегчало от сказанного этим скотом?!
показать весь комментарий
31.07.2023 21:11 Ответить
а москвічі і жителі путінбурга чому не воюють за свої скрєпи,а посліднього якутського Чінгачкука з тундри тянуть на фронт?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:50 Ответить
то ця **** рішила постріляти в Україні, щоб в нього вдома водопровідна вода з'явилась??? чи як???
показать весь комментарий
31.07.2023 21:54 Ответить
"Сльози мєшают мнє гаваріть!" (С)
Тобто цей підар замість побудувати туалет в хаті поїхав вбивати нівчому не винуватих людей? І це він вважає помʼякшувальною обставиною?
показать весь комментарий
31.07.2023 23:38 Ответить
 
 