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Воины ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пост в Николаевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области одно из подразделений ВМС ВСУ уничтожило наблюдательный пост оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-морских сил, передает Цензор.НЕТ.

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It just made my Monday! And it's only 9 o'clock in the morning
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31.07.2023 18:45 Ответить
Это Кинбурнская коса. Остальная Николаевщина уже давно очищена от парашного говна.
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31.07.2023 18:48 Ответить
колись був норм пансіонат на Кінбурні...
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31.07.2023 18:48 Ответить
Тепер, хазяїн цього закладу, буде вимагати від України відшкодування збитків.
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31.07.2023 19:25 Ответить
З кацапськіх грошей і відшкодуемо,ще і на пляшку гарного вистачить.Не пириймайся провокатор.
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31.07.2023 19:33 Ответить
А в чому я провокатор? Якщо не секрет.
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31.07.2023 21:21 Ответить
Дача миколаївського рига Дюміна.
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31.07.2023 20:12 Ответить
правда Дюмина?в мене там у друга хата,але звичайна..явно не вона)
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31.07.2023 22:41 Ответить
 
 