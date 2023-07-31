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Воины ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пост в Николаевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области одно из подразделений ВМС ВСУ уничтожило наблюдательный пост оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-морских сил, передает Цензор.НЕТ.
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