Воины ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пост в Николаевской области. ВИДЕО

В Николаевской области одно из подразделений ВМС ВСУ уничтожило наблюдательный пост оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-морских сил, передает Цензор.НЕТ.

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