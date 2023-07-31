Зеленский о зерновом соглашении: "Украина очень четко сказала - мы готовы идти по "коридору". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть средства, которые предохранят или снизят риск уничтожения гражданских кораблей.
Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина очень четко сказала: мы готовы идти по "коридору" ("зерновому коридору". - Ред.). Есть соответствующие средства, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому "коридору" и такие вещи мы обсуждаем с партнерами", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только его первый шаг. Он не остановится на Украине.
"Он действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках (как блокировка "зернового коридора". - Ред.). Очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", - заявил Зеленский.
Напомним, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" 17 июля, Украина предложила продлить его уже без участия России.
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Ты их сперва страховщикам экипажей, судов и грузов объясни, а потом здесь гундось.
Беріть свої балкери і вантажте, не забуваючи охороняти.
Якщо турки хотять добре заробити - треба трохи постаратись.
Перша стаття, яку знайшов. Туреччина за 2022 рік суттєво наростила експорт напівпровідників до параші (вгадайте, де вони там взялися?), а також інших товарів.
"Блазень" відноситься до цієї категорії на 200% Бо він - "паталогічний брехун" Він бреше і вірить у свою брехню!!!
Та й взагалі, це не блазень, а класичний зрадник.
Звучить, як "лісом"...
І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламувала пункт призначення - Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.
Ізраїль??