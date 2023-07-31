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Зеленский (16498) Путин (29846) украинское оружие (104) зерновой коридор (208)

Зеленский о зерновом соглашении: "Украина очень четко сказала - мы готовы идти по "коридору". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть средства, которые предохранят или снизят риск уничтожения гражданских кораблей.

Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, сообщает Цензор.НЕТ. 

"Украина очень четко сказала: мы готовы идти по "коридору" ("зерновому коридору". - Ред.). Есть соответствующие средства, которые могут защитить или снизить риск уничтожения гражданских торговых кораблей. Мы готовы идти по этому "коридору" и такие вещи мы обсуждаем с партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин радикально настроен на уничтожение украинцев, и это только его первый шаг. Он не остановится на Украине.

"Он действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках (как блокировка "зернового коридора". - Ред.). Очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", - заявил Зеленский.

Читайте также: Важный призыв, - Зеленский об инициативе Папы Римского возобновить зерновую инициативу

Напомним, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" 17 июля, Украина предложила продлить его уже без участия России.
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Топ комментарии
+12
Коли людина отримує статус "БРЕХУН" - йому перестають вірить взагалі... Просто не звертають уваги на його слова... "Слухать брехуна - те саме що слухать посвист вітру... Його просто пропускаєш повз вуха...
"Блазень" відноситься до цієї категорії на 200% Бо він - "паталогічний брехун" Він бреше і вірить у свою брехню!!!
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31.07.2023 18:56
+11
Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів.
Ты их сперва страховщикам экипажей, судов и грузов объясни, а потом здесь гундось.
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31.07.2023 18:50
+8
Під звуки барабанів вже йдемо ціновим коридором "яйця по 17, солярка для ВСУ по 80...."
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31.07.2023 18:54
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Є відповідні речі, які можуть захистити або знизити ризик знищення цивільних торгових кораблів.
Ты их сперва страховщикам экипажей, судов и грузов объясни, а потом здесь гундось.
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31.07.2023 18:50 Ответить
Ну нужно же что-то говорить. Это такой же трёп, как про авиасообщение.
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31.07.2023 19:09 Ответить
На самом деле как ходили через Быстрое, так и ходят. И на парашу клали с прибором. А кто с осадкой более 4,5 м- через Сулину.
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31.07.2023 21:35 Ответить
Возглавъ ідущіхъ вава!
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31.07.2023 18:51 Ответить
Проб*ємся в Стамбул ? -- це добре шо Зеля такии боиовии
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31.07.2023 18:52 Ответить
Турецькі кораблі мають повне право заходити в будь-який український порт і возити зерно.
Беріть свої балкери і вантажте, не забуваючи охороняти.
Якщо турки хотять добре заробити - треба трохи постаратись.

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31.07.2023 18:53 Ответить
Етодругоє. Ердоган хоче не токо рибку сʼєсть.

Перша стаття, яку знайшов. Туреччина за 2022 рік суттєво наростила експорт напівпровідників до параші (вгадайте, де вони там взялися?), а також інших товарів.
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31.07.2023 19:00 Ответить
Прагматичные люди? Это точно. И мы даже знаем какие.

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31.07.2023 18:53 Ответить
Что ? Только из Венгрии? А Вовку на два дня бросил одного!
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31.07.2023 22:52 Ответить
Під звуки барабанів вже йдемо ціновим коридором "яйця по 17, солярка для ВСУ по 80...."
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31.07.2023 18:54 Ответить
Коли людина отримує статус "БРЕХУН" - йому перестають вірить взагалі... Просто не звертають уваги на його слова... "Слухать брехуна - те саме що слухать посвист вітру... Його просто пропускаєш повз вуха...
"Блазень" відноситься до цієї категорії на 200% Бо він - "паталогічний брехун" Він бреше і вірить у свою брехню!!!
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31.07.2023 18:56 Ответить
Тільки приберіть дужки зі слова блазень.
Та й взагалі, це не блазень, а класичний зрадник.
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31.07.2023 19:09 Ответить
взагалі-то блазні бувають різні Але наш "Блазень" - "єдиний та неповторний"!
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31.07.2023 19:12 Ответить
"Україна дуже чітко сказала - ми готові йти "коридором"
Звучить, як "лісом"...
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31.07.2023 18:57 Ответить
проти ночі на 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки. Походження цих суден: Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.

І вже сьогодні, Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламувала пункт призначення - Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.

Ізраїль??
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31.07.2023 18:57 Ответить
... безопасность прохода обеспечивает американский противокорабельный самолет P8 (его дозаправляют прямо в небе Румынии). А дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.
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31.07.2023 19:01 Ответить
Это поступок !
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31.07.2023 19:09 Ответить
Яка маячня! В Дунай заходять Суліной, а їноді Георгієвською гилкою Тулчинського гирла. Суда йдуть в Румунію.
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31.07.2023 19:19 Ответить
Поступок всегда конечен на практике.
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31.07.2023 19:20 Ответить
Мы закупились поп-корном.
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31.07.2023 19:23 Ответить
И асфальтом
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31.07.2023 22:55 Ответить
То что бункерный не остановится это факт. Любого тирана можно сравнить с агрессивным алкоголиком - если выпил 100 грамм, то не остановится пока не ужрется в дым и чем больше будет в себя вливать, тем агрессивнее будет себя вести.
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31.07.2023 18:59 Ответить
А вот и видосик,я же говорил,ято у бонапарта не закончился рабочий день еще .Какое же оно тупое ****** предсказуемо
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31.07.2023 19:01 Ответить
Бункерный фюрер 21 века так же видосики любит пилить.
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31.07.2023 19:02 Ответить
Так шо там сказала порноактриса?
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31.07.2023 19:01 Ответить
"Чітко! І потужно!"
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31.07.2023 19:29 Ответить
Тре слухати те що несе Зеля, і головне вірити в нього !
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31.07.2023 19:30 Ответить
шо такое тре ?
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31.07.2023 19:42 Ответить
Треба
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31.07.2023 19:50 Ответить
сленг
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31.07.2023 19:52 Ответить
Местный говор
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31.07.2023 21:15 Ответить
ты Кривой Рог не мог защитить , о каком коридоре ты говоришь
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31.07.2023 19:40 Ответить
ой ! шо то флаг у меня не тот
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31.07.2023 19:41 Ответить
 
 