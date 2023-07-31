5 501 13
Бойцы 40-й ОАБр дроном-камикадзе уничтожили вражеский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили вражеский танк из дрона-камикадзе.
Как говорится в видео, вражеский танк стоял в поле, где его обнаружили наши бойцы и уничтожили с FPV-дрона, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Lazy Cat 8a7ea063
показать весь комментарий31.07.2023 20:13
+3 Юрій Б
показать весь комментарий31.07.2023 20:17
+3 Олег Громико
показать весь комментарий31.07.2023 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
-так точно
Довелося звертатися до Головредактора пана Бутусова і панв- модерів трішечки попустило ...та невідомо : він сам читав, чи модери таки схаменулися.. і от наразі допущений до стрічки відгуків... але регламентоване коментування і не бачу зворотнього відгуку на мої тексти.. що лишає гидкий осад в цензурному нагляді на самому безцензурному сайті- дякувати пану Бутусову за його роботу
Україна переможе і вільна думка- переможе , бо ніяка.. навіть потугами місцевих цензорів -модерів вбита і змінена не буде - вона буде в головах людей а не тільки в множині букв на сайтах інтернету
Слава воїнам в їх Святий день !
Знищив це зробив повністю непридатним до використання. А ОЦЕ навіть не пошкодив, так, фарбу здер.
Цікаво чи в ГШ ВСУ також подають оцю лобуду, і як її враховують?
Тримайтесь хлопці, ви робите все можливе, але результат не завжди той, що хотілося б.