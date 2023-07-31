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Бойцы 40-й ОАБр дроном-камикадзе уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили вражеский танк из дрона-камикадзе.

Как говорится в видео, вражеский танк стоял в поле, где его обнаружили наши бойцы и уничтожили с FPV-дрона, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пост в Николаевской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
Так він же промазав, лол.
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31.07.2023 20:13
+3
не влучив та помножив на 0
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31.07.2023 20:17
+3
Промах.
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31.07.2023 20:18
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Так він же промазав, лол.
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31.07.2023 20:13 Ответить
не влучив та помножив на 0
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31.07.2023 20:17 Ответить
Промах.
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31.07.2023 20:18 Ответить
Жесть, я к вiн помножив незрозумiло...
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31.07.2023 20:21 Ответить
на видео видно как мушка падает вниз и дрон тоже в молоко с наблюдателя тоже видно что под танком взрыв черный дым от ВВ но танк целый и куски земли летят ...интересно Бутусов читает Цензор, а то много вопросов накопилось по модерам к отношению и подходу к делу ..Сайт сам дискредитирует себя уже месяца два ..У вас там модеры гражданские ?
-так точно
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31.07.2023 20:24 Ответить
модери відчувають себе повними " панами"... бо банили вже чотири рази тільки за те , що викладав СВОЮ.. не згодну з їх, модерами думку , про пана Порошенко за його президентства і не підготовку Країни до довгої війни .

Довелося звертатися до Головредактора пана Бутусова і панв- модерів трішечки попустило ...та невідомо : він сам читав, чи модери таки схаменулися.. і от наразі допущений до стрічки відгуків... але регламентоване коментування і не бачу зворотнього відгуку на мої тексти.. що лишає гидкий осад в цензурному нагляді на самому безцензурному сайті- дякувати пану Бутусову за його роботу

Україна переможе і вільна думка- переможе , бо ніяка.. навіть потугами місцевих цензорів -модерів вбита і змінена не буде - вона буде в головах людей а не тільки в множині букв на сайтах інтернету

Слава воїнам в їх Святий день !
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01.10.2023 13:37 Ответить
Дуже ганебне відео
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31.07.2023 20:54 Ответить
От курва полюбили це пропагандонівське "ЗНИЩИВ".
Знищив це зробив повністю непридатним до використання. А ОЦЕ навіть не пошкодив, так, фарбу здер.
Цікаво чи в ГШ ВСУ також подають оцю лобуду, і як її враховують?
Тримайтесь хлопці, ви робите все можливе, але результат не завжди той, що хотілося б.
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31.07.2023 21:00 Ответить
шановне панство.. заспокойтеся.. ну промазав..на помилках вчаться. інші, більш вправні, влучають.. зберігайте спокій та донадьте на ЗСУ... все буде Україна!
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31.07.2023 22:36 Ответить
Кто такі заголовки пише. це ж сміх.
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01.08.2023 19:41 Ответить
 
 