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Пилоты роты "Рарог" с помощью октокоптера уничтожают минометы российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилоты роты "Рарог" показали, как с помощью октокоптеров уничтожают российские минометы калибра 82-мм и 120-мм.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале роты "Рарог", передает Цензор.НЕТ..

"Пилоты роты "Рарог" продуктивно начинают новую неделю великой войны за независимость! Наша тяжелая авиационная "артиллерия" разбивает минометные позиции южнее Бахмута. Октокоптер - ночной зверь, охотящийся на российскую нечисть и в искусных руках пилотов-рароговцев позволит освободить украинский Донбасс. Тяжелыми, но мощными шагами приближаем нашу победу! Слава Украине!" - говорится в описании к видео.

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Молодці.
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31.07.2023 21:29 Ответить
Блин, дай бог бойцам здоровья удачи и всем вернуться домой с победой, но меня смущает слово рарог. пусть у славян рарог-рерик огненная птица-дух... Но это кагбэ дух северозападных славян , в частности юга Балтики -полабья... (рарог) Рерик (Велеград) - это все названия города, из которого вышел Рюрик-варяговикинг, воевода которого подступно убил правителей Киева Дира и Аскольда... Рюриковичи правили каазлабадией до Романовых, которые дорвались до власти около 300 с лишним лет назад. Рерик(город)-рюрик(погоняло, не фамилия) - это как москвич и Москва - враги украинства.
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31.07.2023 21:49 Ответить
Рюриковичи=Рериковичи=Рароговичи.
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31.07.2023 21:51 Ответить
Это и есть истинные РАРОГОВИЧИ.
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31.07.2023 21:57 Ответить
варяго-викинги - это помесь славян-лужичан+недобитых антами-киевлянами вестготов(германцев)+вандалов+галлов = рароговичи
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31.07.2023 22:02 Ответить
 
 