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Пилоты роты "Рарог" с помощью октокоптера уничтожают минометы российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилоты роты "Рарог" показали, как с помощью октокоптеров уничтожают российские минометы калибра 82-мм и 120-мм.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале роты "Рарог", передает Цензор.НЕТ..
"Пилоты роты "Рарог" продуктивно начинают новую неделю великой войны за независимость! Наша тяжелая авиационная "артиллерия" разбивает минометные позиции южнее Бахмута. Октокоптер - ночной зверь, охотящийся на российскую нечисть и в искусных руках пилотов-рароговцев позволит освободить украинский Донбасс. Тяжелыми, но мощными шагами приближаем нашу победу! Слава Украине!" - говорится в описании к видео.
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