Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 523-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. По состоянию на это время известно о шести погибших, и среди них – ребенок. Девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Шестьдесят девять человек пострадали. Десятки сейчас в больницах, среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.
По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.
И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме.
Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. Но отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А різниця вийшла, але дуже кривава… непідготовлені… обміняли бітум на кров та смерть… Тому і Чонгар, Буча, Маріупіль, Оленівка, Одеса, як і уся Україна! Надія та підтримка ВИКЛЮЧНО на ЗСУ!!
Пильнуймо Україну!!
Хтось забороняє? Чи українці і надалі потерпатимуть від ракетних та дротових атак з території окупованого Криму?
США! Де Atacams?
А чому таким же чином не вдарити по Джанкою (авіа та нафтобази, залізничний вузол Сімферополь-Мелітополь-Бердянськ, база із пусковими ракет, у т.ч. даного удару по Кривому Рогу), по Воінці, мостам у Армянську, авіабазам у Саках, Сімферополі, Качі, та нарешті по військовим базам у Красноперкопську (не так вже і далеко)?
Що чи хто заважає?
От українцям цікаво тільки хто і чому?
Чому Atacams ще не у розпорядженні ЗСУ? Питання до Шановних США…
Наперед щиро вдячні за їхнє надання!
А домогти запровадити та повністю контролювати таке виробництво в Україні повинні США та Західні партнери (за прикладом Reihnmetal). Є надія також на Південну Корею (військові технології, інвестиції).
Та звісно ж власна атомна зброя в України - без цього із таким іпанутим сусідом ніяк.
Україна і року не витримає,кожного дня приймати бомбування і похєріти контрнаступ.