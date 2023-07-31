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Ракеты по Кривому Рогу были выпущены из района Джанкоя в оккупированном Крыму, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 523-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. По состоянию на это время известно о шести погибших, и среди них – ребенок. Девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет. Шестьдесят девять человек пострадали. Десятки сейчас в больницах, среди них есть и те, кто в тяжелом состоянии.

По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов. Санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.

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И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме.

Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. Но отвечать решительностью – именно решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+25
Та да. А відповісти за великим рахунком нічим. Свій Грім-2 у 2019-му став на заваді асфальту і крутим автобусам до Чонгару.
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31.07.2023 21:41
+20
Це і є черговий приклад, для виборців, акакаяразніца… аби не Порошенко…
А різниця вийшла, але дуже кривава… непідготовлені… обміняли бітум на кров та смерть… Тому і Чонгар, Буча, Маріупіль, Оленівка, Одеса, як і уся Україна! Надія та підтримка ВИКЛЮЧНО на ЗСУ!!
Пильнуймо Україну!!
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31.07.2023 21:45
+16
А суттєво красти ви коли вже закінчите?
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31.07.2023 21:41
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Та да. А відповісти за великим рахунком нічим. Свій Грім-2 у 2019-му став на заваді асфальту і крутим автобусам до Чонгару.
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31.07.2023 21:41 Ответить
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31.07.2023 21:49 Ответить
Вибачте!....Але...вся ця кров...також на "виборцях" зеленського...Я готовий горіти в АДУ ...якщо помиляюсь!
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31.07.2023 23:05 Ответить
А суттєво красти ви коли вже закінчите?
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31.07.2023 21:41 Ответить
Неужели 24/7 этого придурка слушать?
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31.07.2023 21:42 Ответить
ПРТУЖНА промова.
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31.07.2023 21:46 Ответить
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31.07.2023 23:17 Ответить
браВО!!Нема що коментувати...знову дайте!!!Де наше???На дорогах.....на жаль.
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31.07.2023 21:47 Ответить
Це і є черговий приклад, для виборців, акакаяразніца… аби не Порошенко…
А різниця вийшла, але дуже кривава… непідготовлені… обміняли бітум на кров та смерть… Тому і Чонгар, Буча, Маріупіль, Оленівка, Одеса, як і уся Україна! Надія та підтримка ВИКЛЮЧНО на ЗСУ!!
Пильнуймо Україну!!
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31.07.2023 21:45 Ответить
А що порошенко? Невже побудував патронний завод? Чи вберіг склади від підриву?
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31.07.2023 21:47 Ответить
А патронний завод побудував зелямойський? Я щось заплутався, їх мабуть багато, то де їх шукати? Порошенеко і його команда побудували ракетний компрлекс "Нептун", ракетний комплекс "Вільха М", майже довели до завершення "Грім 2" та інші. Вам краще помовчати, бо крім відосів і брехні Володя Боневтік не побудував нічого, правда побудував - корупцію найбільших масштабів.
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31.07.2023 22:16 Ответить
От би вас зібрати.....та й на болота....
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31.07.2023 23:22 Ответить
Гетьман Порошенко побудував АРМІЮ і ГРОМАДЯНСТВО! За часів його каденції мені НІГДЕ не було соромно!
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31.07.2023 23:33 Ответить
MsSkifia, вы обыкновенное быдло которое поддерживает зельца, маты и оскорбление писать это нормально для зелегноя
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01.08.2023 07:24 Ответить
А Ваші де ракети ? Де далекобійні дрони (і не 2, а тисячі ). Якби влада бодай чимось ризикувала - вона мислила би зовсім іншими параметрами.. А так...
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31.07.2023 21:48 Ответить
Тим, кого вбили кацапи вже не важливо звідки до нас летіли ракети. Краще дай відповідь, де наші ракети? Чому замість підготовки до захисту українців всі гроші закатав в дороги? І не тільки гроші, а і час, встрачені роки з 2019 і по 2022. А ще найголовніше, що робив це не по дурості, а усвідомлено, бо садилися генерали Марченко, Павловський, клепалися справи на генерала Кривоноса, на 5-го Президента і нуль на врогів, бо вороги призначалися в СБУ, різноманітні органи влади. Чому не виготовили ППО ПРО "Кільчень"? Не подобалася назва, виготовили б ППО ПРО "Бенечка+Зелечка", але нічого немає і тільки відоси. Ми все пам'ятаємо, гарні слова не замінять погані і ворожі дії.
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31.07.2023 21:49 Ответить
яка різниця звідкіля прилетіла рашистська смерть в Україну ,коли Ти мав всі можливості цього не допустити?
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31.07.2023 21:50 Ответить
Так, за інформацією Міністерства фінансів, прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони за період з 1 січня 2022 року по 1 травня 2023 року становить 36,3 млрд грн. Для порівняння, 36,3 млрд грн - це майже 3 тисячі канадських бронемашин Senator для наших захисників, які могли б урятувати тисячі життів військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin.
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31.07.2023 21:51 Ответить
Або приблизно 23 літаки.
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31.07.2023 23:34 Ответить
А де ж удари ракетами Storm Shadow, Scalp по військовим базам рашистів, пусковим ракет, авіа та морським базам у Джанкої, Ізобільному, Мирному, Качі, Севастополі, Чорноморському, Сакам, Красноперекопську, Саках, Тарханкут (Оленівка) та інших місцях окупованого Криму?
Хтось забороняє? Чи українці і надалі потерпатимуть від ракетних та дротових атак з території окупованого Криму?
США! Де Atacams?
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31.07.2023 21:53 Ответить
Цих ракет дуже мало -- іх в Англіі від 400 до 600 штук
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31.07.2023 22:21 Ответить
По Чонгару б'ють нормально - по кілька ракет за раз.
А чому таким же чином не вдарити по Джанкою (авіа та нафтобази, залізничний вузол Сімферополь-Мелітополь-Бердянськ, база із пусковими ракет, у т.ч. даного удару по Кривому Рогу), по Воінці, мостам у Армянську, авіабазам у Саках, Сімферополі, Качі, та нарешті по військовим базам у Красноперкопську (не так вже і далеко)?
Що чи хто заважає?
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31.07.2023 22:31 Ответить
Шось нас чи хтось тормозить -- поки в Крим летять тільки дрони
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31.07.2023 22:37 Ответить
Ви абсолютно праві!
От українцям цікаво тільки хто і чому?
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31.07.2023 22:39 Ответить
У США Atacams для таких цілей достатньо. Пускові є.
Чому Atacams ще не у розпорядженні ЗСУ? Питання до Шановних США…
Наперед щиро вдячні за їхнє надання!
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31.07.2023 22:36 Ответить
Не знаю -- може американське твердження про жабу і слабенькии вогонь
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31.07.2023 22:43 Ответить
Один дуже поважний чоловік (Сер Уїнстон Черчілль) у свій час сказав пророчі слова: «Американці обов'язково знайдуть правильне рішення, але лише після того, як спробують усі неправильні варіанти».
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31.07.2023 22:46 Ответить
Да -- ми не в тому положенні шоб ім шось нав*язувати
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31.07.2023 22:49 Ответить
На сьогодні ЗСУ вони вже зобов'язані. ЗСУ зробили те, що США не могли зробити багато десятиріч. Без повної підтримки України, зокрема ЗСУ, США не матимуть спокою у світі
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31.07.2023 22:54 Ответить
Це так -- але поки ми не наладим виробництво ракет дронів танків - навіть літаків -- нам треба держатись США як вош кожуха
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31.07.2023 23:00 Ответить
100% згоден.
А домогти запровадити та повністю контролювати таке виробництво в Україні повинні США та Західні партнери (за прикладом Reihnmetal). Є надія також на Південну Корею (військові технології, інвестиції).
Та звісно ж власна атомна зброя в України - без цього із таким іпанутим сусідом ніяк.
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31.07.2023 23:34 Ответить
Любая тема о Зеленском всегда имеет продолжение с теплыми словами о Порошенко.
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31.07.2023 21:58 Ответить
Ахаха....это точно....выбирают из двух г о в н.....Порошенко конечно меньшее зло, но все равно зло для Украины...но по сравнению с зеленым....
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31.07.2023 22:12 Ответить
Але мудрий нарід обрав з двох абсолютне зло.
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31.07.2023 23:35 Ответить
Так виглядає мир в очах путлера Розгледів?
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31.07.2023 22:10 Ответить
Правильно...так и будет...пока крымский мост целый....
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31.07.2023 22:10 Ответить
А ще ж, кажуть, що два Чонгарські є. А, грузи, взагалі, доставлялись ж/д мостом, що вони повредили? Кажуть, що не все повредили, бо начеб то ************? Антонівський - у приклад. А підкріплення й досі пре звідти... обстрілюють фронтові населені пункти.
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31.07.2023 22:59 Ответить
Дякую, дуже, млять, корисна інформація! Весь день, на неї чекав...
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31.07.2023 22:12 Ответить
Санкции не действуют.
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31.07.2023 22:41 Ответить
Нікчемна кривава потвора!
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31.07.2023 22:46 Ответить
напевно криворіжцям полегшає після того як дізнаються звідки пускали ракети ..
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31.07.2023 22:49 Ответить
Маю надію..- що просто... ДУРНИК!
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31.07.2023 23:36 Ответить
ставай **** на коліна і проси Атакамс ! бо висітимеш на сухій груші .
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31.07.2023 23:27 Ответить
 
 