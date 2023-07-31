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В Батуми избили российского туриста: "Вы че, бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Лайнер с российскими туристами второй раз за сутки прибыл в Батуми. Грузины снова устроили протест. Во время его проведения в толпе появился мужчина, который выкрикнул, что "гордится тем, что он россиянин". Как следствие, грузины не выдержали и избили его.

Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он росиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: "Я не оккупант, у меня дети!" - написал Бутусов.

Напомним, в грузинский город Батуми второй раз за последние дни прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками.

Смотрите также: В Батуми полиция задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+77
Дивуюся не русскаму (ті вже нічим не здивують), дивуюся грузинській владі. Яка ганьба - пускати кацапів, які окупували чверть Грузії, у свої порти.
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31.07.2023 21:57
+75
Я гордий, що я служу святому українському Народу і вбиваю руССкіх окупантів!
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31.07.2023 21:55
+59
мертвий руССкій самий прикольний!
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31.07.2023 21:54
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Всем, бейте их везде и всегда, им не должно быть места на планете из за содеянного ими во имя их плешивого царя
Всім бийте їх скрізь і завжди їм не повинно бути місця на планеті, через вчинене ними в ім'я їхнього ***** царя
Beat them all with a grain of salt and make them innocent of the mission on the planet through the infliction of them in the name of their dashing king
Tout le monde les bat partout et toujours ils ne devraient pas avoir de place sur la planète à cause de ce qu'ils ont fait au nom de leur roi chauve

ps Так 4 мовами це звернення планетарного масштабу французькою для Африканського контенету в частности для Рамофозы из ЮАР та Макарончика
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31.07.2023 22:33 Ответить
Пані на іноземних мовах звернення забула додати****** царя". Перепрошую.
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01.08.2023 00:15 Ответить
Це важливо і було передбачено ,до речі Рамафоза та його брати по Африці поки що **************
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01.08.2023 00:28 Ответить
Дивився б вічно...
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31.07.2023 22:35 Ответить
Оно действительно не бл#ядь, ***#дями могут быть очень плохими, но людьми! А оно руzzкий, ни чего общего с людьми не имеет!!!
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31.07.2023 22:37 Ответить
"***** це стан душі". Руzкій це теж *****.
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01.08.2023 01:34 Ответить
P.S. Коли кацап говорить від свого імені він через слово признається що він *****.
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01.08.2023 01:36 Ответить
Умєнядєтітам... ))) мразь е бана!
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31.07.2023 22:40 Ответить
Генацвалє, ви - молодці!
"- я узкій! -(чуються звуки киздюлів) -Аааа!!"
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31.07.2023 22:41 Ответить
Грузини, зрештою, опанували язик, доступний росіянам...
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31.07.2023 22:43 Ответить
Русские свиньи должны жить только у себя на зоне.
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31.07.2023 22:43 Ответить
Вибачте, але свиней я поважаю, тільки за те що вони розумніше руzьгих, та ще що вони Боже творіння, ні як свинопси! Прошу Ва,с не ображайте більше свиней!
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31.07.2023 23:00 Ответить
PS: Вибачте, кому не туди вліпив "Ва,с" =(
Поки ще, гарячий...
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31.07.2023 23:20 Ответить
Це навіть зафіксовано в народному фолькльорі: "Люди, любіть свиней! бо свині кращі людей - людина може зрадить і вбить. Свиня цього не може зробить"...
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01.08.2023 18:13 Ответить
А перед своїм урядом слабо такий протест зробити?
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31.07.2023 22:45 Ответить
Не слабо і вже робили https://www.youtube.com/watch?v=7xcVt0xB_iI і ще зроблять. Тому кацапику можеш не старатись.
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01.08.2023 07:45 Ответить
Це має відбуватись по всьому світі і це залежить від нашої діаспори і переселенців які б мали влаштовувати маніфестації ,мітинги біля кожної російської установи за кордоном ,що б кожен росіянин відчував себе ізгоєм по всьому цивілізованому світі ,наразі відчуваєм дуже слабку роботу нашого МЗС.
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31.07.2023 22:47 Ответить
Дуже веселі коментарі.Такіж веселі коментарі були коли один з представників політичной сили грузій проривав украінский кордон разом з іншими борцунами з баригами зі сторони польші(добре хоч не на танке).Чого зараз мовчить і не виказує підтримку людям у порту-неначасі.Зато як же боровся з алігархом у владі тіки за чиі гроші.
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31.07.2023 22:53 Ответить
це шо побили!? це якесь там лайтове фізичне зауваження зробили руському, подивіться як в туреччині руських умиротворюють - там їм не до розмов і не до тримання телефона в руках
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31.07.2023 22:53 Ответить
Дуже веселі коментарі.Такіж веселі коментарі були коли один з представників політичной сили грузій проривав украінский кордон разом з іншими борцунами з баригами зі сторони польші(добре хоч не на танке).Чого зараз мовчить і не виказує підтримку людям у порту-неначасі.Зато як же боровся з алігархом у владі тіки за чиі гроші.
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31.07.2023 22:54 Ответить
Ну, наскільки я розумію, до мітингів причетна саме його партія... А як можна з тюрми підтримку висловити?
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01.08.2023 09:19 Ответить
Больше визга чем питюлин.
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31.07.2023 23:04 Ответить
Поздно пить "Боржоми"...
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31.07.2023 23:08 Ответить
Грузини уважили
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31.07.2023 23:15 Ответить
Молодці грузини , браво ‼️👍🏼👍🏼👍🏼
Так тримати 🫤❤️
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31.07.2023 23:42 Ответить
Ну, что сказать кроме: Oops, wrong time, wrong place, f...ng piece of shit.
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31.07.2023 23:44 Ответить
Старый анекдот:
Пара русских в ресторане Грузии:
-Нам что-нибудь, национальное, остренькое...
- Кинжал в жопу!...
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31.07.2023 23:48 Ответить
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01.08.2023 01:03 Ответить
туфта повна! навіть морду до кровіщі не розбили....
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31.07.2023 23:52 Ответить
Карги, карги, биджо. Магиз дедац моутхван!
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01.08.2023 00:08 Ответить
Зато от чистого сердца...
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01.08.2023 00:20 Ответить
ЕЩЁ И ЧЁКАЕТ ПДР !!!
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01.08.2023 00:47 Ответить
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01.08.2023 01:12 Ответить
Сегодня во всем мире руський это как наступить на собачье дерьмо, а это руськое дерьмо собачье этим гордиться...мразь.
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01.08.2023 03:12 Ответить
Зачем на них тратить яйца? Они этого не заслуживают! Есть же собачье дерьмо и прочие отходы жизнедеятельности людей и животных. Вот этого только они и заслуживают. Этим и нужно их встречать и провожать.
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01.08.2023 05:40 Ответить
а у нас шуфрича давно не ******* ---ОЙ ЯК ДАВНО !!!
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01.08.2023 06:23 Ответить
Так розумію, що руский - це той, якого не можно ображати, тим паче бити. Але, який все це у відношенні не до руских може робити. Одим словом, - "исключительные люди". Оце так скрепа у головах!
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01.08.2023 07:32 Ответить
У море треба було кинути із камегем на щиї! Ми і так знаємо, що ви ублюдскія!
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01.08.2023 07:45 Ответить
А как будет лайнер по-русски? Говнер?
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01.08.2023 08:28 Ответить
Кацапам за пределами кацапстана нужно слепоглухонемыми нужно прикидываться, а не гребень распускать.
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01.08.2023 08:35 Ответить
В Грузії проросійська влада - ось чому русня там ще намагається щось пукати у відповідь👈
ТАК ТРИМАТИ!!💯
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01.08.2023 09:02 Ответить
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01.08.2023 09:05 Ответить
дуже слабо вломили. наступного разу треба так, щоб вже ніколи розмовляти кацап не зміг.
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01.08.2023 09:09 Ответить
Крім води, вогню та чужу роботу безмежно довго можно дивитися як пи*дять кацапів.....
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01.08.2023 09:43 Ответить
Увидел "русского" - убей !!!
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01.08.2023 11:19 Ответить
Это когда его по яйцам били он орал "У меня дети там!" ?
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01.08.2023 12:53 Ответить
Ситуация по Грузии:
- нет, в Грузии нет никакого большинства, и даже значимого количества, которые хотят быть с рашкой, в рашке и т.д.
- грузины всегда свысока относились и относятся к русским. если утрировать, бутылка водки, вот и все ценности русских в глазах грузин
- армии у Грузии как не было, так и нет. Для примера, до 2008 года численность боевых подразделений (которые могут выполнять военные задачи) не превышало 30,000. Авиации нет (12 самолетов Су-25, от силы несколько единиц вертолетов и все), флота нет, противоздушной обороны как не было, так и нет (несколько единиц буков, которые в лучшем случае могли прикрыть разве что ограниченный участок боевых действий, скажем в Цхинвальском регионе), противоракетной обороны нет и не было, артиллерия с максимальные радиусом действий до 30 км. Почему так? и до 2008-го, в силу объективных причин, с помощью США, НАТО и т.д., был сделан акцент на создании вооруженных сил скорее для локальных боевых действий, то есть Грузия не могла позволить себе вооруженные силы, которые могли бы использоваться в "большой войне", то есть в случае конфликта с рашкой, Турцией и т.д., грузинская армия должна была продержаться несколько дней, а дальше уже "международное давление" должно было остановить войну. Даже до 2008 года, у Грузии были самые малые вооруженные силы, не то что по сравнению с рашкой и Турцией, но даже по сравнению Азербайджаном и Арменией. Как оказалось, сценарий по которому рашка в случае конфликта (с Грузией) ограничилась бы ограниченным контингентом ("зеленые человечки"), без авиации и флота оказался ошибочным, так же как и значимость "международного давления" оказалось преувеличенной.
- в Грузии выросла разочарованность западом из-за малоэффективной поддержки, "глубокая озабоченность" и "глубокое разочарование" в арсенале западной дипломатии уже как анекдот
- после 2008-го мир продолжал жить как прежде, и дабы сохранить лицо, ЕС подготовил отчет что мол ну да там, где-то как-то рашка использовала чрезмерную силу, да, рашка нарушила границу Грузии (упорно не называя это агрессией), но и Грузия тоже виновата, как-то так. Более того, уже через несколько месяцев Франция (кстати президент Франции выступил посредником подписанния соглашения о прекращении огня между Грузией и рашкой) вела переговоры с рашкой о продаже вертолетоносца (в рашке учли уроки войны с Грузией и решили что такой корабль им нужен). И спустя несколько месяцев Франция, Германия и т.д. в лице своих министров инностранных дел рапортовали что рашка в целом, в общем, в основном и т.д. выполнила условия соглашения, хотя нарушение было на лицо (по соглашению стороны должны были вернуться к изначальным позициям, на деле рашка в дополнении к окупиррованным территориям добавила еще и Ахалгорский район в Цхинвальском регионе, где ни в 90-х, ни 2008-м не было военных действий) и Кодорское ущелье Абхазии. Кроме того оставила за собой все занятые территории в Цхинвальском регионе в августе 2008-го. Хотя по соглашению статус Абхазии и Цхинвальского региона должен был быть предметом международных переговором, в том же 2008-м признала их независимость. И вот это запад назвал "в целом и в общем" выполнением соглашения о прекращении огня, хотя единственный пункт который был выполнен это было фактическое прекращение боевых действий.
- еще через некоторое время США инициировали политику "перезапуска" с рашкой (Обама) и в отличии от Буша, даже дипломатическая поддержка сократилась (тема Грузии больше не сильно всплывала в переговорах с рашкой), посоветовав Грузии набраться "стратегического терпения", т.е. не рыпаться и ждать, может когда-нибудь корова околеет и потом посмотрим... ну Франция и Германия с Меркель понятно, те вообще продолжали жить как ни в чем не бывало, ну по ихним понятиям, ведь и Грузия была виновата в той войне? С чего это Грузия решила стрелять в агрессора?
- далее была ползучая аннексия - рашка взяла карту которую сочла нужной и начала строить колючую проволку, которая проходила то посередине деревни, то прямо во дворе у жильца, то забирали жителей в лесу, которые там по дрова или пасли скот, якобы нарушили границу, несколько человек были убиты цинично (Отхозория, Татунашвили)

ладно история, а дальше что в 2012-м? Саакашвили изчерпал весь ресурс, во внутренней политике, а особенно во внешней, Саакашвили стал раздражающим фактором и в какой-то мере его фигура для рашки была комфортной, можно было гнуть свою линию и держать жесткую позицию обосновывая тем, что с правительством Саакашвили ни о чем разговаривать не будут. И в конце концов и для собвственного населения, проигравшего нигде не любят, если вооруженные силы не готовы, если поддержка не гарантирована, если нечего противопоставить, сиди и не рыпайся. А так погибли люди, прибавилось еще 30-50 тысяч беженцев к существующим 250,000 тысячам, потеряли еще территории в дополнение к оккупированным, и если до 2008-го в Цхинвали и Абхазии рашка ограничивалась ограниченным военным присутствием в рамках "миротворческих миссий", то после 2008-го понаставила базы, вооруженния всего чего только хотела, без каких либо ограничений. Вдоль центральной трассы (практически единственной соединяющий восток и запад Грузии) от Мцхета до Хашури военные базы рашки размещены в пределах 800 м - 2 км от трассы, россбаза в Ахалгори находится в 40 км от Тбилиси... Скорее всего предметом неофициального соглашения рашки с западом был запрет предоставлять Грузии вооружение и не помогать в восстановлении вооруженных сил

В какой-то мере Саакашвили 2008-го пытался использовать опыт Сингапура (открыть экономику, привлечь инвестиции крупных стран, в том числе рашки) и таким образом свести эти интересы больших игроков смогли бы обезопасить Грузию от агрессии, но он просчитался - не считая нефтегазопроводов через Грузию (а по ним можно договориться с западом), каких-либо значимых инвестиций, привлечь не удалось, репутационные и/или санкционные риски для рашки не оказались сдерживающим фактором, особенно по сути никаких особых санкций на рашку не были наложены (кстати, по всей видимости, основываясь на этом опыте, рашка решила что то же самое будет и с Украиной. В 2014-м это оправдалось, ничего серьезного для рашки не случилось, и наверно решили можно уже повысить ставки, а с продажным западом сторгуются)

Что дальше? Тут некоторые сравнивали ситуацию с Беларусью, что точно такая же ситуация будет с Грузией. Это исключено. Во первых русские для грузин чужие в целом, ни в культурном, ни в историческом и т.д. плане. В Грузии со времен совка нервно реагируют на посягательства на грузинский язык, подавить грузинский не смогли ни при совке, и тем более сейчас это вообще из сферы фантастики. Русские которые приехали в Грузию после начала агрессии против Украины (речь не о дебилах, которые с круйзного корабля права качали и получили в нос) в основном не рыпаются, либо осуждают войну, либо включают дурака типа мы не в курсе что там и почему. нервная атмосфера присутствует, видно что грузин русские раздражают, при малейшем бытовом поводе (в автобусе, метро, магазине) срываются на них и припоминают все грехи, несколько раз мог убедиться своими глазами. И это не только молодежь так, в том числе и взрослые. к ним относятся свысока и с иронией, особенно когда "лица славянской национальности" отрицают свое происхождение, начинают издеваться - кого ни спроси, все то с Украины, то с Беларуси, то якобы из Германии или Англии, а где же тогда понаехавшие русские? Такие понаехавшие, которые снимают тут квартиру и т.д., пытаются лишний раз не привлекать внимания, тише воды, ниже травы, ни они сами, ни грузины не сильно хотят контактировать. Правительство Грузии... что о них говорить, вцепились в должности, лишь бы удержаться. А кипение нарастает, и каждые круизы и какие-то жесты по отношению к рашке эту температуру еще более повышает и в один прекрасный день котел взорвется. рашка в целом не привлекательна для грузин, рынок рынком, экономика экономикой, но не более того, сентиментов к рашке в Грузии нет
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01.08.2023 13:52 Ответить
Достойный приём биомусора из путинской помойки!Молодцы Грузины!
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08.08.2023 19:50 Ответить
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