В Батуми избили российского туриста: "Вы че, бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Лайнер с российскими туристами второй раз за сутки прибыл в Батуми. Грузины снова устроили протест. Во время его проведения в толпе появился мужчина, который выкрикнул, что "гордится тем, что он россиянин". Как следствие, грузины не выдержали и избили его.
Соответствующее видео драки между россиянином и грузинами опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наиболее отчаянный турист умудрился сойти на берег и даже успел погордиться тем, что он росиянин. Гордился, правда, до первого пропущенного, после чего стремительно переобулся в воздухе, заскулив: "Я не оккупант, у меня дети!" - написал Бутусов.
Напомним, в грузинский город Батуми второй раз за последние дни прибыл круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. Судно встретили протестами, а забиравший россиян автобус забросали яйцами и бутылками.
Пожалуйста, подождите...
Всім бийте їх скрізь і завжди їм не повинно бути місця на планеті, через вчинене ними в ім'я їхнього ***** царя
Beat them all with a grain of salt and make them innocent of the mission on the planet through the infliction of them in the name of their dashing king
Tout le monde les bat partout et toujours ils ne devraient pas avoir de place sur la planète à cause de ce qu'ils ont fait au nom de leur roi chauve
ps Так 4 мовами це звернення планетарного масштабу французькою для Африканського контенету в частности для Рамофозы из ЮАР та Макарончика
"- я узкій! -(чуються звуки киздюлів) -Аааа!!"
Поки ще, гарячий...
Так тримати 🫤❤️
Пара русских в ресторане Грузии:
-Нам что-нибудь, национальное, остренькое...
- Кинжал в жопу!...
ТАК ТРИМАТИ!!💯
- нет, в Грузии нет никакого большинства, и даже значимого количества, которые хотят быть с рашкой, в рашке и т.д.
- грузины всегда свысока относились и относятся к русским. если утрировать, бутылка водки, вот и все ценности русских в глазах грузин
- армии у Грузии как не было, так и нет. Для примера, до 2008 года численность боевых подразделений (которые могут выполнять военные задачи) не превышало 30,000. Авиации нет (12 самолетов Су-25, от силы несколько единиц вертолетов и все), флота нет, противоздушной обороны как не было, так и нет (несколько единиц буков, которые в лучшем случае могли прикрыть разве что ограниченный участок боевых действий, скажем в Цхинвальском регионе), противоракетной обороны нет и не было, артиллерия с максимальные радиусом действий до 30 км. Почему так? и до 2008-го, в силу объективных причин, с помощью США, НАТО и т.д., был сделан акцент на создании вооруженных сил скорее для локальных боевых действий, то есть Грузия не могла позволить себе вооруженные силы, которые могли бы использоваться в "большой войне", то есть в случае конфликта с рашкой, Турцией и т.д., грузинская армия должна была продержаться несколько дней, а дальше уже "международное давление" должно было остановить войну. Даже до 2008 года, у Грузии были самые малые вооруженные силы, не то что по сравнению с рашкой и Турцией, но даже по сравнению Азербайджаном и Арменией. Как оказалось, сценарий по которому рашка в случае конфликта (с Грузией) ограничилась бы ограниченным контингентом ("зеленые человечки"), без авиации и флота оказался ошибочным, так же как и значимость "международного давления" оказалось преувеличенной.
- в Грузии выросла разочарованность западом из-за малоэффективной поддержки, "глубокая озабоченность" и "глубокое разочарование" в арсенале западной дипломатии уже как анекдот
- после 2008-го мир продолжал жить как прежде, и дабы сохранить лицо, ЕС подготовил отчет что мол ну да там, где-то как-то рашка использовала чрезмерную силу, да, рашка нарушила границу Грузии (упорно не называя это агрессией), но и Грузия тоже виновата, как-то так. Более того, уже через несколько месяцев Франция (кстати президент Франции выступил посредником подписанния соглашения о прекращении огня между Грузией и рашкой) вела переговоры с рашкой о продаже вертолетоносца (в рашке учли уроки войны с Грузией и решили что такой корабль им нужен). И спустя несколько месяцев Франция, Германия и т.д. в лице своих министров инностранных дел рапортовали что рашка в целом, в общем, в основном и т.д. выполнила условия соглашения, хотя нарушение было на лицо (по соглашению стороны должны были вернуться к изначальным позициям, на деле рашка в дополнении к окупиррованным территориям добавила еще и Ахалгорский район в Цхинвальском регионе, где ни в 90-х, ни 2008-м не было военных действий) и Кодорское ущелье Абхазии. Кроме того оставила за собой все занятые территории в Цхинвальском регионе в августе 2008-го. Хотя по соглашению статус Абхазии и Цхинвальского региона должен был быть предметом международных переговором, в том же 2008-м признала их независимость. И вот это запад назвал "в целом и в общем" выполнением соглашения о прекращении огня, хотя единственный пункт который был выполнен это было фактическое прекращение боевых действий.
- еще через некоторое время США инициировали политику "перезапуска" с рашкой (Обама) и в отличии от Буша, даже дипломатическая поддержка сократилась (тема Грузии больше не сильно всплывала в переговорах с рашкой), посоветовав Грузии набраться "стратегического терпения", т.е. не рыпаться и ждать, может когда-нибудь корова околеет и потом посмотрим... ну Франция и Германия с Меркель понятно, те вообще продолжали жить как ни в чем не бывало, ну по ихним понятиям, ведь и Грузия была виновата в той войне? С чего это Грузия решила стрелять в агрессора?
- далее была ползучая аннексия - рашка взяла карту которую сочла нужной и начала строить колючую проволку, которая проходила то посередине деревни, то прямо во дворе у жильца, то забирали жителей в лесу, которые там по дрова или пасли скот, якобы нарушили границу, несколько человек были убиты цинично (Отхозория, Татунашвили)
ладно история, а дальше что в 2012-м? Саакашвили изчерпал весь ресурс, во внутренней политике, а особенно во внешней, Саакашвили стал раздражающим фактором и в какой-то мере его фигура для рашки была комфортной, можно было гнуть свою линию и держать жесткую позицию обосновывая тем, что с правительством Саакашвили ни о чем разговаривать не будут. И в конце концов и для собвственного населения, проигравшего нигде не любят, если вооруженные силы не готовы, если поддержка не гарантирована, если нечего противопоставить, сиди и не рыпайся. А так погибли люди, прибавилось еще 30-50 тысяч беженцев к существующим 250,000 тысячам, потеряли еще территории в дополнение к оккупированным, и если до 2008-го в Цхинвали и Абхазии рашка ограничивалась ограниченным военным присутствием в рамках "миротворческих миссий", то после 2008-го понаставила базы, вооруженния всего чего только хотела, без каких либо ограничений. Вдоль центральной трассы (практически единственной соединяющий восток и запад Грузии) от Мцхета до Хашури военные базы рашки размещены в пределах 800 м - 2 км от трассы, россбаза в Ахалгори находится в 40 км от Тбилиси... Скорее всего предметом неофициального соглашения рашки с западом был запрет предоставлять Грузии вооружение и не помогать в восстановлении вооруженных сил
В какой-то мере Саакашвили 2008-го пытался использовать опыт Сингапура (открыть экономику, привлечь инвестиции крупных стран, в том числе рашки) и таким образом свести эти интересы больших игроков смогли бы обезопасить Грузию от агрессии, но он просчитался - не считая нефтегазопроводов через Грузию (а по ним можно договориться с западом), каких-либо значимых инвестиций, привлечь не удалось, репутационные и/или санкционные риски для рашки не оказались сдерживающим фактором, особенно по сути никаких особых санкций на рашку не были наложены (кстати, по всей видимости, основываясь на этом опыте, рашка решила что то же самое будет и с Украиной. В 2014-м это оправдалось, ничего серьезного для рашки не случилось, и наверно решили можно уже повысить ставки, а с продажным западом сторгуются)
Что дальше? Тут некоторые сравнивали ситуацию с Беларусью, что точно такая же ситуация будет с Грузией. Это исключено. Во первых русские для грузин чужие в целом, ни в культурном, ни в историческом и т.д. плане. В Грузии со времен совка нервно реагируют на посягательства на грузинский язык, подавить грузинский не смогли ни при совке, и тем более сейчас это вообще из сферы фантастики. Русские которые приехали в Грузию после начала агрессии против Украины (речь не о дебилах, которые с круйзного корабля права качали и получили в нос) в основном не рыпаются, либо осуждают войну, либо включают дурака типа мы не в курсе что там и почему. нервная атмосфера присутствует, видно что грузин русские раздражают, при малейшем бытовом поводе (в автобусе, метро, магазине) срываются на них и припоминают все грехи, несколько раз мог убедиться своими глазами. И это не только молодежь так, в том числе и взрослые. к ним относятся свысока и с иронией, особенно когда "лица славянской национальности" отрицают свое происхождение, начинают издеваться - кого ни спроси, все то с Украины, то с Беларуси, то якобы из Германии или Англии, а где же тогда понаехавшие русские? Такие понаехавшие, которые снимают тут квартиру и т.д., пытаются лишний раз не привлекать внимания, тише воды, ниже травы, ни они сами, ни грузины не сильно хотят контактировать. Правительство Грузии... что о них говорить, вцепились в должности, лишь бы удержаться. А кипение нарастает, и каждые круизы и какие-то жесты по отношению к рашке эту температуру еще более повышает и в один прекрасный день котел взорвется. рашка в целом не привлекательна для грузин, рынок рынком, экономика экономикой, но не более того, сентиментов к рашке в Грузии нет