Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
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Правоохранители заблокировали очередную коррупционную схему уклонения от призыва с участием служащего ТЦК во Львовской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Установлено, что во Львовской области инструктор одного из районных центров комплектования и социальной поддержки за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. За 2000 долларов он способствовал в решении вопроса о возобновлении ранее утраченного военного билета, без физического присутствия военнообязанного во время прохождения ВЛК. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ.
29 июля фигуранта задержали при получении 2000 долларов неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В настоящее время задержанному служащему поставлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тысяч гривень.
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Йому тепер "айяяяй" скажуть.
Вішати таких потрібно, прямо на воєнкоматі!
Скоріше б поміняли цих тилових крис на воїнів з фронту. При виді каліки, який ходить і вручає повістки, громадяни самі навипередки побіжать служити і не дадуть нажитися хабарникам, яких розвела зелена ухилянтська шелупонь.
"На Львівщині суд оштрафував на 3 тис. гривень підполковника, який безпідставно зняв з військового обліку 40 осіб, відкривши їм дорогу за кордон. Про це повідомляє видання Захід.нет із посиланням на рішення суду, винесене у липні 2023 року."
Слава Україні!