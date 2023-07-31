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Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители заблокировали очередную коррупционную схему уклонения от призыва с участием служащего ТЦК во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 01

Установлено, что во Львовской области инструктор одного из районных центров комплектования и социальной поддержки за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. За 2000 долларов он способствовал в решении вопроса о возобновлении ранее утраченного военного билета, без физического присутствия военнообязанного во время прохождения ВЛК. Также гарантировал, что в процессе обновления документов последний не будет мобилизован в ВСУ.

29 июля фигуранта задержали при получении 2000 долларов неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудник военкомата задержан во Львовской области на взятке 2 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте также: Администраторы "чатов повесток" во Львовской области передали данные участников в военкоматы, - СМИ

В настоящее время задержанному служащему поставлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 130 тысяч гривень.
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Топ комментарии
+11
Черговий вагітний хряк який скора апарасіцца...
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31.07.2023 22:28
+9
Ще один не поділився?
Йому тепер "айяяяй" скажуть.
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31.07.2023 22:24
+6
Шо апять???
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31.07.2023 22:25
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Ще один не поділився?
Йому тепер "айяяяй" скажуть.
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31.07.2023 22:24 Ответить
Шо апять???
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31.07.2023 22:25 Ответить
тихонько в лес пойдет и этот ?
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31.07.2023 22:27 Ответить
Черговий вагітний хряк який скора апарасіцца...
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31.07.2023 22:28 Ответить
Т.е …"застава" равна сумме "2-х хабарiв"? Честно-говоря, год назад, я сам столкнулся с проблемой восстановления приписного. Жена из Германии отправила почтой и оно не доехало... . НО я в результате заплатил около 800 грн штрафа и все. За кой хрен 2К зелененьких?
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31.07.2023 22:36 Ответить
"Також гарантував, що у процесі поновлення документів, останній не буде мобілізований до ЗСУ."
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01.08.2023 10:49 Ответить
Конфіскація всього майна і на окопи рити.
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31.07.2023 22:37 Ответить
а що робити з тим, хто цього хабаря пропонував, шщоб відкосити? пропоную обох в один окоп - це буде справедливо, чи ні?
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31.07.2023 22:49 Ответить
Взяли, тому що демпенгував. В Києві з допомогою волонтерів це коштує 12-13 тис дол. Десь 4-5 тис дол залишаєтся у волонтерів, решта - до війчкомату.
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31.07.2023 22:38 Ответить
Где вы берете такие цены? 4К - потолок. Так это с правом выезда.
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31.07.2023 22:39 Ответить
так точно, я знаю точно що 4...5 штук стандартна такса яку як правило не перевищують...так прцюють наприклад в Яворові....
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31.07.2023 22:45 Ответить
Може по районах дешевше в містах всі говорять про 5-8
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31.07.2023 22:57 Ответить
Ну може й так
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31.07.2023 23:40 Ответить
За такі гроші можна на рік найняти банду, яка буде ******* все ТСК при спробі до вас наблизитися
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01.08.2023 23:58 Ответить
Аж перелякався коли прочитав заголовок думав, що це Гайсин. Слава Богу пронесло, Слава Україні - ...
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31.07.2023 22:38 Ответить
який холощьоний тецекун.потужно працював..
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31.07.2023 22:40 Ответить
Невже?! Не може бути! Ай яй яй! То все винний Порох і його кліка!
Вішати таких потрібно, прямо на воєнкоматі!
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31.07.2023 22:42 Ответить
ппіздец.. ну і свиня, відгодували бідолаху у тому воєнкоматі... та тут тільки на їбіальнік і пузо подивитись зразу видно що хабарник...
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31.07.2023 22:44 Ответить
Як же тепер патрітично налаштовані громадяни коситимуть від служби? Доведеться їм , бідним, шукати іншого підара-воєнкома, але двома штуками вже не обійдуться. Тилові тцкашніки-гандони за дві штуки вже не порішають.
Скоріше б поміняли цих тилових крис на воїнів з фронту. При виді каліки, який ходить і вручає повістки, громадяни самі навипередки побіжать служити і не дадуть нажитися хабарникам, яких розвела зелена ухилянтська шелупонь.
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31.07.2023 22:47 Ответить
Этот из проверенных?
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31.07.2023 22:57 Ответить
Это новые лица или на Львовщине все старые остались, с тех времен?
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31.07.2023 22:59 Ответить
Це той самий чи інший?
"На Львівщині суд оштрафував на 3 тис. гривень підполковника, який безпідставно зняв з військового обліку 40 осіб, відкривши їм дорогу за кордон. Про це повідомляє видання Захід.нет із посиланням на рішення суду, винесене у липні 2023 року."
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31.07.2023 22:59 Ответить
Новини не дивився? На роботі дуже зайнятий - долярі рахує
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31.07.2023 23:03 Ответить
Українські гніди стають все товстішими.
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31.07.2023 23:14 Ответить
Може на всіх співробитників військкоматив причепити відеонаблюдение , как на даішників , щоб було відно і чути чим вони займаються
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31.07.2023 23:42 Ответить
а ті хто будуть "відеонаблюдати" - будуть отримувати свою долю, ага
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02.08.2023 00:00 Ответить
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02.08.2023 00:13 Ответить
Це не хабарі, це винагорода "слугам" від "наріду"... Шапіто
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31.07.2023 23:56 Ответить
Ага,вшивый инструктор выписывает и выдает военные билеты к которым прилагается гарантия о непризыве в армию,верим-верим.
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01.08.2023 07:51 Ответить
Всього навсього 2 штуки? Ні тобі купа брендових авто, ні нерухомості в Іспанії, ні кеша під матрацом? От лашара...
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01.08.2023 09:49 Ответить
Чекаємо на такі ж відповідні дії правоохоронців щодо притягнення до відповідальності керівників ЦОВВ за зрив підготовки держави з 2019 року до відбиття агресії московитів у лютому 2022 року, що призвело до загибелі великої кількості населення України та нанесення матеріальних втрат!!
Слава Україні!
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01.08.2023 10:55 Ответить
 
 