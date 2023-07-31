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Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожают вражескую технику на Бердянском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Бойцы Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожили вражеский танк на Бердянском направлении с помощью дрона-камикадзе "Дикі Шершні", который был профинансирован благодаря сообществу Цензор.НЕТ.

Видео работы дрона опубликовал на своей странице в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На видео дрон работает в тылу врага в 10 километрах от оператора. Этого удалось достичь благодаря вашим инвестициям, за которые были приобретены улучшенные средства связи на звене "оператор-дрон", - сказал Бутусов.

"Дикі Шершні" - проект Цензор.НЕТ и БФ "Свобода Украины". Проинвестировать создание очередной партии FPV-дронов можно по реквизитам:

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Я не знав, що є одомашнені шершні.
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31.07.2023 23:18 Ответить
Є. Виведені в секретних біолабораторіях.

З високим вмістом гексогену, ТНТ, Сі-4 у меду.
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31.07.2023 23:37 Ответить
+ 200 грн
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31.07.2023 23:38 Ответить
+
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31.07.2023 23:59 Ответить
Ой, лишенько! Знову буде дохла русня!
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01.08.2023 01:39 Ответить
ще є кусяча муха Гедзь.
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01.08.2023 02:47 Ответить
овод
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01.08.2023 02:51 Ответить
Пана Бутусова керівником оборонпрому потрібно зробити. Тоді і Гром-2 відновіть випуск. Тисячі цих ракет потрібниі вже зараз
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01.08.2023 08:31 Ответить
 
 