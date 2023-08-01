В оккупированном Мариуполе фиксируют очередную переброску вражеской техники и живой силы, - Андрющенко. ВIДЕО

Российские захватчики перебрасывают через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска БК, военную технику и живую силу

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерный транспорт в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не фиксировали", - говорится в сообщении.

Андрющенко также рассказал, что была проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах.

"В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель. Интересная тенденция, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после перебрасывания по аналитической гипотезе в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов. Это может коррелироваться с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - добавил Андрющенко.

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