В оккупированном Мариуполе фиксируют очередную переброску вражеской техники и живой силы, - Андрющенко. ВIДЕО
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Российские захватчики перебрасывают через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска БК, военную технику и живую силу
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерный транспорт в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не фиксировали", - говорится в сообщении.
Андрющенко также рассказал, что была проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах.
"В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель. Интересная тенденция, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после перебрасывания по аналитической гипотезе в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов. Это может коррелироваться с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", - добавил Андрющенко.
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