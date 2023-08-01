РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4444 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
16 257 50
Буданов (323) Великобритания (4249) война (46615) Крым (26014) пропаганда (3469) спецназ (605) Скабеева (42)

Пропагандистка Скабеева предсказывает будущее на кремлевском ТВ: "В Великобритании 2000 спецназовцев ВСУ готовятся захватить Крым 25 декабря". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинские военные освободят Крым 25 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие события Скабеева предсказала в эфире своего пропагандистского шоу. По ее словам, для захвата полуострова 2000 украинских спецназовцев проходят обучение в Великобритании.

Смотрите: Кремлевская пропагандистка о дороге в оккупированный Крым: "В любой момент может выехать танк или БТР. Они главные всегда". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
****... всі плани розкрила.,
показать весь комментарий
01.08.2023 09:49
+23
Захватыли Крым в 2014 мародеры, гопники и насильники. Теперь приходится освобождать от нечести
показать весь комментарий
01.08.2023 09:50
+23
показать весь комментарий
01.08.2023 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ще рептілоїди з Альфа -Центаври і Зірку Смерті добудовують.
показать весь комментарий
01.08.2023 09:48 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 10:11 Ответить
Чертиха кацапська натуральна
показать весь комментарий
01.08.2023 12:49 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
01.08.2023 09:49 Ответить
****... всі плани розкрила.,
показать весь комментарий
01.08.2023 09:49 Ответить
І Баданова викрила
показать весь комментарий
01.08.2023 10:40 Ответить
Захватыли Крым в 2014 мародеры, гопники и насильники. Теперь приходится освобождать от нечести
показать весь комментарий
01.08.2023 09:50 Ответить
Це вони так вірять в ЗСУ, що вважають 2000 - достатньо для Криму? І дату тепер доведеться переносити
показать весь комментарий
01.08.2023 09:50 Ответить
…до дня Св. Миколая!!
показать весь комментарий
01.08.2023 10:41 Ответить
1. 2000. Чого так багато ?

2. 25-те грудня. Чому так пізно ?

От же ж гадюка: не замовкне ніяк.

Воно тебе довбе, коли Україна звільнить Крим ?
показать весь комментарий
01.08.2023 09:50 Ответить
🤣🤣🤣
классне Ви ій ім'я дали «От же ж гадюка»
показать весь комментарий
01.08.2023 09:52 Ответить
та звичайна нацюцюрниця - багатовходовочка. сидіти їй та подібним мерзотам на лаві у Гаазі разом з хлом, алкашем, конякою etc. а краще - не доїхати туди... або доїхати ліфтом з тацею чайку...
показать весь комментарий
01.08.2023 10:02 Ответить
Якби на неї і інших пропагандистів ( які розпалюють війну у світі) подали до ГААГІ , думаю що ротяки вони свої поприкривали
А МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГААГИ на їх передачах достатньо
показать весь комментарий
01.08.2023 10:12 Ответить
Ооооо, Буданов воскрес!)))
показать весь комментарий
01.08.2023 09:50 Ответить
Шановні США! Atacams та Tomahawk до ЗСУ, please!
Усе буде Україна! Крим - це Україна!
кацапи - навіть не сумнівайтеся - вам усім пі@да в Українському Криму!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
01.08.2023 09:51 Ответить
От сволочи, а было все тае харашо, по домашнему
показать весь комментарий
01.08.2023 09:53 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 09:54 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 09:57 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 10:05 Ответить
у нее что, день рождения 25 декабря и она хочет, чтобы 2000 спецназовцев ее захватили в этот день?
показать весь комментарий
01.08.2023 09:59 Ответить
Це ми Різдво будемо святкувати
показать весь комментарий
01.08.2023 10:36 Ответить
І що? Для чого нам це? Щоб дізнатись, що над Будановим, якій вже "відпочиває в Криму", сміються?
показать весь комментарий
01.08.2023 10:03 Ответить
Щось не видно по скабєєвській рожі , щоб їй було смішно .
показать весь комментарий
01.08.2023 10:08 Ответить
Для чого мені пика Скабєєвой? Мені б цікаво було подивитись на пики, тих хто слухав історії Буданова про звільнення Криму ще в минулому році.
показать весь комментарий
01.08.2023 10:46 Ответить
Взагалі то - на гілці мова йде про заяву скабєйчихи ..
А по друге - що на них дивитись .? Ну я теж слухав , але сприймав їх як звичайні жарти . Або як тролінг кацапні . Тому в мене й немає зараз - а ні найменшого розчарування .
Я навіть не можу уявити рівень айкю тих хто слухав те що він каже про швидке звільнення Криму , і вірив його словам .
показать весь комментарий
01.08.2023 12:28 Ответить
Херсон теж заявили влітку, а звільнили в кінці осені. Вже б міг і дотямити, що строки таких надскладних проектів можуть відрізнятися від запланованих.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:32 Ответить
Н захватить, а ОСВОБОДИТЬ от захватчиков, дура ты говноротая.
показать весь комментарий
01.08.2023 10:03 Ответить
Буданов пахаронєний рашистамі даже с таво свєта організовиваєт на лапатнє тєракти-рєспєкт і долгіх лєт жизні...
показать весь комментарий
01.08.2023 10:04 Ответить
Даже ********* не сомневается в нашей победе над ********** рейхом
показать весь комментарий
01.08.2023 10:09 Ответить
Чудово, вони не помічають десятки, а може і сотню тисяч кримських партизан. Ото їх чекатиме сюрприз
показать весь комментарий
01.08.2023 10:10 Ответить
так, десятки тисяч киримли хоч зараз вдарять в спину рашистів, але нажаль, вони не навчені та не організовані

але розвідники та коректировщики для ЗСУ в Криму будуть ! 😁
показать весь комментарий
01.08.2023 12:06 Ответить
Ви всі забули ще про комарів. А Скабейка має й їх на увазі, тіко не каже щоб не лякати)) А комарі ті хитрючі, вони підлітають на безпечну відстань а потім навіть не пішки- повзком добираються. Такі зарази хитрі- кожну ніч з ними стикаюсь. Заореш таким- стій падлюки, я свій, але вже все, пізно...
показать весь комментарий
01.08.2023 10:11 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 10:13 Ответить
Уточніть, будь ласка: готуються чи визволять. У відпустку у Крим можа готуватися?
показать весь комментарий
01.08.2023 10:18 Ответить
Нє, будеш 2001-м
показать весь комментарий
01.08.2023 10:58 Ответить
Чекай фільтрації після визволення спочатку.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:33 Ответить
І це не зелені чоловічки, а реально круті хлопці з ЗСУ. Бійтеся
показать весь комментарий
01.08.2023 10:33 Ответить
А скільки вже бойових комарів підготували? Вони можуть і не чекати грудня.
показать весь комментарий
01.08.2023 10:40 Ответить
Боїться - значить поважає ЗСУ.
показать весь комментарий
01.08.2023 10:54 Ответить
А позолоти ручку
показать весь комментарий
01.08.2023 11:06 Ответить
ОСВОБОДИТЬ!
показать весь комментарий
01.08.2023 11:33 Ответить
А єто точно "спецназовцьі ВСУ", а не "боевики из нацистских батальонов"?
показать весь комментарий
01.08.2023 12:01 Ответить
Щось у скубеевої риторика не бойова.
показать весь комментарий
01.08.2023 12:08 Ответить
Трррактористка Скоррробеева
показать весь комментарий
01.08.2023 12:32 Ответить
Скабєєва ***** з вухами.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:29 Ответить
Незачет.
********* время не указала. Дату да, время - нет.
Поэтому незачет.
p.s. Цвет вьетнамок - тоже.
показать весь комментарий
01.08.2023 13:57 Ответить
К Рождеству? Кому подарок?
показать весь комментарий
01.08.2023 16:09 Ответить
Це що, в аккурат на Різдво? Непогано було б!
показать весь комментарий
01.08.2023 23:17 Ответить
 
 