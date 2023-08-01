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Пропагандистка Скабеева предсказывает будущее на кремлевском ТВ: "В Великобритании 2000 спецназовцев ВСУ готовятся захватить Крым 25 декабря". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинские военные освободят Крым 25 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие события Скабеева предсказала в эфире своего пропагандистского шоу. По ее словам, для захвата полуострова 2000 украинских спецназовцев проходят обучение в Великобритании.
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+38 Evgen Karpenko
показать весь комментарий01.08.2023 09:49
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+23 Володимир 99c4a776
показать весь комментарий01.08.2023 10:11
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2. 25-те грудня. Чому так пізно ?
От же ж гадюка: не замовкне ніяк.
Воно тебе довбе, коли Україна звільнить Крим ?
классне Ви ій ім'я дали «От же ж гадюка»
А МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГААГИ на їх передачах достатньо
Усе буде Україна! Крим - це Україна!
кацапи - навіть не сумнівайтеся - вам усім пі@да в Українському Криму!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
А по друге - що на них дивитись .? Ну я теж слухав , але сприймав їх як звичайні жарти . Або як тролінг кацапні . Тому в мене й немає зараз - а ні найменшого розчарування .
Я навіть не можу уявити рівень айкю тих хто слухав те що він каже про швидке звільнення Криму , і вірив його словам .
але розвідники та коректировщики для ЗСУ в Криму будуть ! 😁
********* время не указала. Дату да, время - нет.
Поэтому незачет.
p.s. Цвет вьетнамок - тоже.