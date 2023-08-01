Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинские военные освободят Крым 25 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие события Скабеева предсказала в эфире своего пропагандистского шоу. По ее словам, для захвата полуострова 2000 украинских спецназовцев проходят обучение в Великобритании.

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