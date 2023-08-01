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беспилотник (2077) взрыв (6098) война (46615) Москва (3006)

Россиянин из "Москва-Сити" об атаке беспилотников: "Ой, бл#дь - неприятненько. Я подох#ел от взрыва. Сиди теперь и оглядывайся, чтобы по тебе не у#бали". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россиянина, находившегося в московском деловом центре "Москва-Сити", впечатлила сегодняшняя утренняя атака беспилотников на здании центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрыве и своих ощущениях россиянин рассказал в специальном видео, которое снял в "Москва-Сити" после завершения атаки.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники знову атакували Москву, один з них влучив в будівлю "Москва-Сіті"
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Топ комментарии
+37
тримайся за унітаз на всякий випадок ...
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01.08.2023 10:55
+34
Ахрєнеть! "Дєржимся" - у@обок! Нахіба ви гондураси @обані на України війною пішли?!
Жили б собі, озиралися, не лізли до сусідів із війною - тоді б і "дєржатся" не потрібно було!
Кацапи @обані!
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01.08.2023 10:59
+27
"Великий рускай язик" - без мата розмовляти не вміють, кацапи безмозглі!
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01.08.2023 10:58
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Та ти що? Це москву ще на Марік чи Бахмут не перетворювали
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01.08.2023 10:54 Ответить
этот урод на урюка похож и речь калмыцкая
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01.08.2023 15:19 Ответить
тримайся за унітаз на всякий випадок ...
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01.08.2023 10:55 Ответить
унітаз це те, що вони називають "твьордая валюта"
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01.08.2023 11:18 Ответить
Тепер атвєтка прилітає щодня.
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01.08.2023 10:57 Ответить
Це не атвєтка. Атвєтка буде, коли щодня буде зруйновано кацапську багатоповерхівку, школу, дитячий садочок, універ, лікарню, трц тощо. А це просто пердьож в повітря.
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01.08.2023 11:03 Ответить
Не потрібно такої "ответки". І її не буде. Ми не москалі і по школах/дитсадочках не б'ємо. А подібні коменти - це на користь агресора (вибачте за перехід на особистість).
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01.08.2023 11:19 Ответить
Це наївна дичина на рівні ясельок (вибачте за перехід на особистість).
Поки мокшанське бидло на собі не відчує всі прєлєсті вайни, війна триватиме.

Яка кінцева мета витрачання корисних ресурсів? Ці безпілотники могли б вражати військові цілі в ватостополі, наприклад підривати орківське ппо чи знищувати запаси палива. А замість цього що, побите скло в хмарочосі і обісраний орк?
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01.08.2023 11:25 Ответить
Буйло запевняв що "все сделают специалисты-контрактники"
Це був "соціальний контракт" із своїм бидлом
А ЗСУ показали що "царь не настоящий" і контракт його гівн.. вартий
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01.08.2023 11:28 Ответить
а ми й не б'ємо. це так кацапська ппо працює, що ті дрони чи ракети після роботи по ним кацапської ппо потрапляють після збиття у будинки чи торгові центри.
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01.08.2023 12:37 Ответить
Правільна лапатнікі-хадітє в абосраних лаптях і партках і аглядивайтєсь...
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01.08.2023 10:57 Ответить
"Великий рускай язик" - без мата розмовляти не вміють, кацапи безмозглі!
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01.08.2023 10:58 Ответить
Это не русский язык , это настоящий российский язык! Последние носители русского языка жили на оккупированных территориях. Русский язык исчез! Осталось немного... Ну и йух с ним!!! Слава Украине!!!!
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01.08.2023 13:24 Ответить
Ахрєнеть! "Дєржимся" - у@обок! Нахіба ви гондураси @обані на України війною пішли?!
Жили б собі, озиралися, не лізли до сусідів із війною - тоді б і "дєржатся" не потрібно було!
Кацапи @обані!
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01.08.2023 10:59 Ответить
Гондураси не могли не полізти. А ось чому ми, українці, ті хто їх дуже добре знає кілька сот літ, на розслабоні весело просирали армію, мову і самих себе в критичний період нашої історії? І як десерт січень-лютий 2022, пасха, шашлики, он не нападьєт, бояться нєчєго, мєшаєтє інвєстіциям тьфумлять
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01.08.2023 11:17 Ответить
100% згоден!
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01.08.2023 11:20 Ответить
Ой, кпцапа налякали... Може вже перестанете дрочити на ці жалюгідні пуки над Масквою, нікчеми? Ви не просто розписується у своїй повній імпотенції, щодо реальної відплати ворогові за його злочини, ви просто... Стидоба якась. Кацапа вони налякали - достойна відплата за зруйновані міста і тисячі життів. Тьху.
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01.08.2023 10:59 Ответить
Абсолютно безглузде застосування БПЛА. Вдарили по мацкві щоби що?
Щоб довести комусь, що у нас є "пташки" на 1000+ км?
Ок, є "пташки". Долітає одна з... десятка? Чи може 20-30-ти?
То яка з цього користь, окрім того що обісралося кілька кацапів?
Таке використання техніки - відвертий саботаж!
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01.08.2023 11:24 Ответить
У кацапів робочих ППО замало, ПРО взагалі ніяке.
Рашисти усе робоче ППО зібрали на фронті, полюють на наші літаки, гелікоптери, БПЛА. Загроза чимала та як наслідок - прикриття наших наземних бригад з повітря недостатнє.
Такими акціями наша розвідка змушує рашистів знімати частково ППО з фронту та перекидати до кубінки, мацкви, одінцово. Відповідно на фронті зявляються "вікна", ЗСУ їх використовують...
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01.08.2023 11:32 Ответить
Дуже хочу сподіватись, що ви праві.
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01.08.2023 13:08 Ответить
Цілями крайніх ударів БПЛА у мацкві були: приміщення кіберцентру гру мо рфії (це там, де панцир за 300 метрів "проспав"), приміщення підрозділу мінцифри рфії, який безпосередньо задіяний у війні проти України, та інші цікаві й "жирні" обєкти рфії, що мають відношення до розвідки.
Цілі уражені, ППО диряве, досвід та результат наша розвідка отримала.
Війна з часом розставить усі крапки над "і"
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01.08.2023 15:58 Ответить
голос з дивану - "то може краще знищити усю ППО і РЕБ по дорозі до МОскви і у самі столиці ********* ??"
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01.08.2023 13:47 Ответить
100% Ви праві та я згоден. Одна маленька дрібничка потрібна - Грім-2 (Сапсан) хоча би
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01.08.2023 15:53 Ответить
Так, краще. Але наразі долітають БПЛА. От, дронами влаштувати килимове знищення усього ППО.

Можна ж помріяти ??
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01.08.2023 17:24 Ответить
Цікавим є те, що ці БПЛА запущені з території самої рфії
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01.08.2023 18:06 Ответить
Насправді, ні. Це здалеку ці дрони маленькі. Це літачки по 2-3 метри крило. Дальність 600 км.
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01.08.2023 19:08 Ответить
Валерій Кондратюк (колишній керівник ГУР МО, Департаменту військової контррозвідки СБУ, СЗР України) у стрімі із 24 каналом сказав, що з території рфії. Йому це дозволили сказати ті, хто дозволяє таке говорити
Інших посилань не даю, бо вони або плагіат, або ж надумані клієнтами (до прикладу світан)
фсба проводить за мкадом (одинцово та ін.) оперативно-пошукові заходи можливих місць пуску цих БПЛА (кацапські телеги )
Основні завдання крайніх пусків БПЛА по мацкві (окрім ураження цілей):
- виявлення та фіксація ППО та РЕБ у самій мацкві (на жаль Західні партнери інфи по цих територіях не дають - політика та позиція їхня відома щодо атак по мацкві);
- психологічна складова - підвищення напруги у мешканців та гостей мацкви, доведення факту, що ППО та РЕБ у мацкві ніяке, а @уйло - пі@дабол

https://www.youtube.com/watch?v=JgMNdblSdXc

з 04 хв.
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02.08.2023 10:43 Ответить
Валерій Кондратюк (колишній керівник ГУР МО, Департаменту військової контррозвідки СБУ, СЗР України)

Тому поводить себе як Буданов.

Ще раз. Це не мавіки. Це доволі великі літальні апарати, 3 метри крило. Ви справді вважаєте, що їх виробляють і збирають за МКАД ??
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02.08.2023 11:50 Ответить
Аргументів більше наводити не буду
Усе, що ми наразі обговорюєм - досить делікатно та може зашкодити нашим бійцям.
Було із Вами цікаво. Дякую
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02.08.2023 11:57 Ответить
Я Вас може розчарую. У тернеті коротко і швидко показали Прем*єра біля цих апаратів.
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02.08.2023 12:07 Ответить
Та я ж не про БПЛА та не про любителів селфі поруч із озброєнням
Я про тактику застосування БПЛА, зокрема точки їхнього запуску
Один далекий знайомий, говорить мало, робить багато, розповів те саме, що сказав Кондратюк з приводу місць запуску. При цьому, ППО та РЕБ від кордону до мацкви не цікавило, цікавило саме ппо у мацкві, а тому щоби не "нарватися" по дорозі та оминути випадкові ризики, пуски робилися неподалік від "цікавого" обєкта. Щодо розборки/збірки цих типів БПЛА - конструкція та технічні можливості дозволять. А місце пуску - будь-яка белюдна шосейка у тилу ворога у нічний час підійде
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02.08.2023 12:30 Ответить
припускаю, що це більше політично-медійні удари, щоб показати, що рашка не може захистити навіть бізнес-центр москви. я сумніваюсь теж у їх користі, так як на росії заборонили про їх говорити навіть в центральних медіа.
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01.08.2023 11:50 Ответить
Все идёт согласно плана, тебе ж сказали
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01.08.2023 10:59 Ответить
Олег Корч:
Ну, от і « пішло лайно по трубах» в мізки пересічним… Цією фігнею прикриють перемовини з орками про так зване перемир'я, а власне - здачу захоплених ними територій. Джидда через кілька днів, то лише перший крок зеленої банди.

Ні, в мене немає ніяких претензій до цього всього, а тим більше - співчуття. А чого воно має бути до пересічних? Бачили очі що купували.

P.S. Віддаю належне хитрожопості Банкової. Так викрутити і звалити вину за своє зрадництво на американців- то треба вміти
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01.08.2023 11:03 Ответить
на пляшку сядеш, якщо не буде по твоєму?!! дохрена вже вас тут таких було за пів-тора року проріцатєлєй.
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01.08.2023 11:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sm9Jsticj_M
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01.08.2023 11:04 Ответить
Бібізяни вирішили хмарочоси посеред мацкви побудувати, а от навіщо мавпувати мерикосів проклятих? Ви ж бачили, що сталось з баштами-близнюками у Нью-Йорку? Ідіоти, але "це гарно, гарно" (с) 95-й квартал
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01.08.2023 11:05 Ответить
Вибір,:розбити танк-ребку-міст,чи московський офіс,щоб якомусь кацапу було нєпріятнєнько 🤔
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01.08.2023 11:06 Ответить
дебільненький комент. цей БПЛА не по мобільним цілям.
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01.08.2023 11:52 Ответить
Звісно.Цей бпла,-для впарювання вкраїнчикам незламної помсти за вкрадені донати.
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01.08.2023 12:01 Ответить
добре що з Брайтон-Біч порохосвита не дасть зробити похибку. відробляй пайку.
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01.08.2023 12:03 Ответить
"ЗЕ-кут після кожної помсти:долетів,ППО шо з ,*балом?". Потім лідери думок починають пояснювати чому цей дирчик не така вже й бєзполєзна шляпа.типу тепер відомо шо да як і можна бахнути тяжким.Рік помсти,млрди грн народного бабла,0 вбитою русні.Якої вам ще помсти не вистачає?"
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01.08.2023 12:11 Ответить
Та не переймайтеся.
Мацква-сіті, це маленька помста Буданова за атаку на новий Офіс ГУР на Рибальському.
Не більше.
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01.08.2023 11:07 Ответить
"Сиди теперь и оглядывайся..." - відрощуй четверте око, поки третє займається фітнесом, зжимається та не розжимається...
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01.08.2023 11:08 Ответить
Діловий костюм, краватка, або менеджер середньої ланки або держчиновник (у цій будівлі Мінцифри та Мінекономрозвитку).
Тим більше знає, що його знімають і цей ролик викладуть у Ю-туб...
І все одно - матюк на матюку сидить і матюком поганяє.
Вони матом уже не лаються, вони на ньому розмовляють
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01.08.2023 11:08 Ответить
Сиди теперь на бутылке и оглядывайся, чтобы по тебе не у#бали
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01.08.2023 11:08 Ответить
******, ****. Жди, ********
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01.08.2023 11:08 Ответить
Один удар в день
????
та вони, 3.14дери, з підвалу не повинні виходити 24/7
на протязі місяця!!!!
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01.08.2023 11:09 Ответить
Хорошо, но мало! Нужно им Дрезден 1945 повторить!
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01.08.2023 11:11 Ответить
это теперь будет регулярно
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01.08.2023 11:16 Ответить
Ukraine war: Same Moscow skyscraper hit in new drone attack

Ukraine war: Same Moscow skyscraper hit in new drone attack

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01.08.2023 11:12 Ответить
хєрня це все

вони будинок руйнують у Кривому Розі - ми шибки їм вибили в одному офісі
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01.08.2023 11:20 Ответить
проба ! проба !
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01.08.2023 11:22 Ответить
а потом пойдет Смерть Шадов
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01.08.2023 11:24 Ответить
Аяй гвалт здійняли вікна розбили ! А те що в нас будинки щодня ракетами руйнують то це нормально??? Щоб ту всю кацапію земля поглинула!
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01.08.2023 11:22 Ответить
дрон влетел в офис , можешь представить шо там щас
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01.08.2023 11:23 Ответить
Десять розбитих ноутбуків, розбита кавоварка, побиті горшки з квітами і купа паперів, що розлетілися по поверху?
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01.08.2023 11:28 Ответить
а психологический эффект какой ,теперь будут сраться от любого шороха
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01.08.2023 11:30 Ответить
Сотні знищених документів з трьох міністерств.
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01.08.2023 12:11 Ответить
а дехто каже що дарма кацапам послаблююче дають! Ні хуа, не дарма!)))
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01.08.2023 11:26 Ответить
А вони вміють без матюків розмовляти?
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01.08.2023 11:33 Ответить
НІТ!
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01.08.2023 11:45 Ответить
******** дома жилые валят, а мы им окошко в офисе разбили. Адекватненько.
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01.08.2023 11:34 Ответить
Тримайтесь там, немиті, за валізку.
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01.08.2023 11:34 Ответить
Це не "ТЕРАКТ". "ТЕРАКТ" - це сам факт наявності на планеті злочинної сторічної "ЛУБ'ЯНСЬКОЇ ОПГ", кривавого х*йла та всього зайвохромосомного х*йлостану...
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01.08.2023 11:42 Ответить
Завібрірувало кажеш))погодь, ще не раз з унітазу злазити будеш на карачках!
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01.08.2023 11:45 Ответить
довбень, не теракт, а акт возмездия!
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01.08.2023 11:46 Ответить
И это только только начало... Настает время отвечать за все ваши преступления, т.к. переполнилась чаша ваших злодеяний. Вы боитесь сказать слово правды, вы боитесь быть уволенными, вы боитесь быть арестованными, вы даже боитесь войну назвать войной. Вы живете во лжи, верите в ложь, лжете окружающим и самим себе... И в этом тоже ваши преступления. Ничтожества...
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01.08.2023 11:56 Ответить
"И главное, совершенно непонятно, за что?!"
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01.08.2023 12:03 Ответить
Потрібні ракети,а не БПЛА....бо ними тільки пугаєм.А треба пару раз по стратегічним об'єктам лупонуть.
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01.08.2023 12:04 Ответить
Щоб перекрить кацапію потрібно 100500 патріотів і буків-шмуків. Бо болото величезне. То ж тікайте в тундру, до братів-оленів.
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01.08.2023 12:07 Ответить
а по конторе аленя почему нет ударов???? Есть х обьектов которые следует уничтожить
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01.08.2023 12:12 Ответить
Да это же персонаж из фильма Жмурки
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01.08.2023 12:14 Ответить
Звикай, чувачок, це не востаннє
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01.08.2023 12:15 Ответить
А як ти хтів?! Ходіть тепер ссуки і озирайтесь!
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01.08.2023 12:19 Ответить
Оно "*********"! Так ты на него и похож, кацапчонок узкоглазый!
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01.08.2023 12:19 Ответить
Так а нахроняки ви побудували те своє маськва-сіті на шляху дронів до будівля міноборони . ? Хто вам винуватий . ? ..Переносьте його в інше місце , не заважайте дронам літати .
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01.08.2023 12:35 Ответить
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01.08.2023 12:42 Ответить
Блін... Висміявся в голос... Давно так не реготав. Сидить кАзьол, відосик пише, і оглядається, звідки прилетить. Та і треба. Всьо по плану, суки!
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01.08.2023 13:04 Ответить
Кацапи - у вас синдром бігунів по граблях. Те, що граблі не ваші і не на вашій землі, не означає, що по них треба марширувати...
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01.08.2023 13:05 Ответить
"Неприятненький" тип
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01.08.2023 16:05 Ответить
Як гидко. Нікчемний москаль
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01.08.2023 16:32 Ответить
мосКАЛь, викидайся з вікна!!
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01.08.2023 17:46 Ответить
Навіщо запускати дрони за 500 з гаком км ,щоб розтовкти в офісі скло і налякати рашика ? При обмеженій кількості дронів це повна дурня і даремне витрачання грошей , кому потрібні ці Зелені понти ?
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01.08.2023 17:54 Ответить
Звикай!Далі буде!
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01.08.2023 18:36 Ответить
Теперь Москвичи, ходите оглядывайтесь чтоб беспилотником не пришибло.
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01.08.2023 19:24 Ответить
 
 