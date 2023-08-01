Россиянин из "Москва-Сити" об атаке беспилотников: "Ой, бл#дь - неприятненько. Я подох#ел от взрыва. Сиди теперь и оглядывайся, чтобы по тебе не у#бали". ВIДЕО

Россиянина, находившегося в московском деловом центре "Москва-Сити", впечатлила сегодняшняя утренняя атака беспилотников на здании центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрыве и своих ощущениях россиянин рассказал в специальном видео, которое снял в "Москва-Сити" после завершения атаки.

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