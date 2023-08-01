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Россиянин из "Москва-Сити" об атаке беспилотников: "Ой, бл#дь - неприятненько. Я подох#ел от взрыва. Сиди теперь и оглядывайся, чтобы по тебе не у#бали". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россиянина, находившегося в московском деловом центре "Москва-Сити", впечатлила сегодняшняя утренняя атака беспилотников на здании центра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о взрыве и своих ощущениях россиянин рассказал в специальном видео, которое снял в "Москва-Сити" после завершения атаки.
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+37 Роман Кокоровець 01cbec24
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+34 Darnytsya Kyiv
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+27 Белла Богун 47d4cda8
показать весь комментарий01.08.2023 10:58
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Пожалуйста, подождите...
Поки мокшанське бидло на собі не відчує всі прєлєсті вайни, війна триватиме.
Яка кінцева мета витрачання корисних ресурсів? Ці безпілотники могли б вражати військові цілі в ватостополі, наприклад підривати орківське ппо чи знищувати запаси палива. А замість цього що, побите скло в хмарочосі і обісраний орк?
Це був "соціальний контракт" із своїм бидлом
А ЗСУ показали що "царь не настоящий" і контракт його гівн.. вартий
Жили б собі, озиралися, не лізли до сусідів із війною - тоді б і "дєржатся" не потрібно було!
Кацапи @обані!
Щоб довести комусь, що у нас є "пташки" на 1000+ км?
Ок, є "пташки". Долітає одна з... десятка? Чи може 20-30-ти?
То яка з цього користь, окрім того що обісралося кілька кацапів?
Таке використання техніки - відвертий саботаж!
Рашисти усе робоче ППО зібрали на фронті, полюють на наші літаки, гелікоптери, БПЛА. Загроза чимала та як наслідок - прикриття наших наземних бригад з повітря недостатнє.
Такими акціями наша розвідка змушує рашистів знімати частково ППО з фронту та перекидати до кубінки, мацкви, одінцово. Відповідно на фронті зявляються "вікна", ЗСУ їх використовують...
Цілі уражені, ППО диряве, досвід та результат наша розвідка отримала.
Війна з часом розставить усі крапки над "і"
Можна ж помріяти ??
Інших посилань не даю, бо вони або плагіат, або ж надумані клієнтами (до прикладу світан)
фсба проводить за мкадом (одинцово та ін.) оперативно-пошукові заходи можливих місць пуску цих БПЛА (кацапські телеги )
Основні завдання крайніх пусків БПЛА по мацкві (окрім ураження цілей):
- виявлення та фіксація ППО та РЕБ у самій мацкві (на жаль Західні партнери інфи по цих територіях не дають - політика та позиція їхня відома щодо атак по мацкві);
- психологічна складова - підвищення напруги у мешканців та гостей мацкви, доведення факту, що ППО та РЕБ у мацкві ніяке, а @уйло - пі@дабол
https://www.youtube.com/watch?v=JgMNdblSdXc
з 04 хв.
Тому поводить себе як Буданов.
Ще раз. Це не мавіки. Це доволі великі літальні апарати, 3 метри крило. Ви справді вважаєте, що їх виробляють і збирають за МКАД ??
Усе, що ми наразі обговорюєм - досить делікатно та може зашкодити нашим бійцям.
Було із Вами цікаво. Дякую
Я про тактику застосування БПЛА, зокрема точки їхнього запуску
Один далекий знайомий, говорить мало, робить багато, розповів те саме, що сказав Кондратюк з приводу місць запуску. При цьому, ППО та РЕБ від кордону до мацкви не цікавило, цікавило саме ппо у мацкві, а тому щоби не "нарватися" по дорозі та оминути випадкові ризики, пуски робилися неподалік від "цікавого" обєкта. Щодо розборки/збірки цих типів БПЛА - конструкція та технічні можливості дозволять. А місце пуску - будь-яка белюдна шосейка у тилу ворога у нічний час підійде
Ну, от і « пішло лайно по трубах» в мізки пересічним… Цією фігнею прикриють перемовини з орками про так зване перемир'я, а власне - здачу захоплених ними територій. Джидда через кілька днів, то лише перший крок зеленої банди.
Ні, в мене немає ніяких претензій до цього всього, а тим більше - співчуття. А чого воно має бути до пересічних? Бачили очі що купували.
P.S. Віддаю належне хитрожопості Банкової. Так викрутити і звалити вину за своє зрадництво на американців- то треба вміти
Мацква-сіті, це маленька помста Буданова за атаку на новий Офіс ГУР на Рибальському.
Не більше.
Тим більше знає, що його знімають і цей ролик викладуть у Ю-туб...
І все одно - матюк на матюку сидить і матюком поганяє.
Вони матом уже не лаються, вони на ньому розмовляють
????
та вони, 3.14дери, з підвалу не повинні виходити 24/7
на протязі місяця!!!!
Ukraine war: Same Moscow skyscraper hit in new drone attack
вони будинок руйнують у Кривому Розі - ми шибки їм вибили в одному офісі