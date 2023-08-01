Маленький мальчик тянется к портрету своего погибшего отца на Аллее Героев в Хмельницком. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Сын погибшего украинского воина Алексея Янина узнал своего отца на Аллее Героев в Хмельницком и прильнул к портрету.
Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сердце разрывается от этих кадров, снятых в Хмельницком... Это тяжелая цена, которую лучшие сыновья Украины каждый день платят в борьбе с врагом. Алексей Янин погиб в боях за Мариуполь 7 апреля 2022 года. Чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу ("муай-тай"), военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии. У спортсмена и воина остались жена и сын", - пишет в комментарии к записи Бутусов.
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Как детка папу любит.....
Папа - герой!
Хочется выть.....
не заспокоюватись...
І трагедії різні...
Захисти Мати Богородиця своїми крилами цю Святу дитинку!
Кацапи @обані! Не буде вам життя і спокою ні на цьому світі, ні на тому у пеклі!
Щоби ви повиздихали рашисти кацапські!
Вірогідність подій направляються нашими думками і висловами.
Молитися та медитувати за краще майбутнє, я вважаю, краще, ніж вносити у простір нуль чи мінус.
Тільки щоб Героїв пам'ятали!
Не лише сини, але всі українці.
І не лише під час війни, але назавжди, без "какая разніца..."
А Українці, своїм життям захистили Державу!!
Єрмак з усим ОПУ, можуть це підтвердити.
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
А на висвітлення роботи мерії, тобто піар, грошики знайшов.