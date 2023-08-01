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Маленький мальчик тянется к портрету своего погибшего отца на Аллее Героев в Хмельницком. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сын погибшего украинского воина Алексея Янина узнал своего отца на Аллее Героев в Хмельницком и прильнул к портрету.

Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сердце разрывается от этих кадров, снятых в Хмельницком... Это тяжелая цена, которую лучшие сыновья Украины каждый день платят в борьбе с врагом. Алексей Янин погиб в боях за Мариуполь 7 апреля 2022 года. Чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу ("муай-тай"), военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии. У спортсмена и воина остались жена и сын", - пишет в комментарии к записи Бутусов.

Смотрите: В Украине выпустили марки с портретами погибших пограничников. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+57
це *******!! ((((((((((((((((( хочеться вити..
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01.08.2023 11:31
+48
Будьте прокляті фашистські виродкі. !Московія--це дика орда, яка приносить біль і горе всім в світі.
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01.08.2023 11:35
+48
Бо, як показує практика, пам'ять у наріду коротка (особливо коли трагедія не торкнулась кожного особисто). Тому це треба показувати.
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01.08.2023 12:00
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Меня потрясло это видео
Как детка папу любит.....
Папа - герой!
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01.08.2023 11:31 Ответить
А біосміття продовжує смердіти недомовою вбивць батька цього хлопчини. Що ще кацапи мають зробити щоб таке лайно як ти вивчило мову країни проживання? Тільки кінчене рюзгомирове сміття вперто дзявкає окупанською та намагається знайти хоч якесь виправдання щоб це робити. Ну що? Як там твої братушки тебе звільняють, мабудь, пищиш від щастя?
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01.08.2023 15:58 Ответить
Якщо у цьому весь патріотизм, - то Ви не дуже далека людина. До речі, з грамотністю у Вас слабенько!
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01.08.2023 18:17 Ответить
Кожна нація та народ говорять своїми рідними мовами і тільки раби та худоба вперто дзявкають мовою своїх колонізаторів ігноруючи свою рідну. Ти, якарізнична чмоша, поняття не маєш, що таке патріотизм, тільки недоразвита малоросіна буде захищати окупанську недомову, мабудь, кацапи мало ракетами обстрілюють та довбешки відрізають. Я володію українською на достатньому рівні щоб мене зрозуміли і я чхати хотів на думку графоманів котрі дрочать на кожну кому, головне, що я не заміняю українські слова на іноземні як це роблять недоразвиті уйобки.
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01.08.2023 22:27 Ответить
Вітаю, пане професоре патріотичних наук! Але знову наробили помилок. І лексика у Вас трохи "недоразвита".
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01.08.2023 23:07 Ответить
Ой, ой, воно ще тут намагається викабелюватись. Я міг би розлого відповісти але мені лінь, тому скажу просто: йди на кактус.
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01.08.2023 23:27 Ответить
Ви - ледар!
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01.08.2023 23:42 Ответить
це *******!! ((((((((((((((((( хочеться вити..
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01.08.2023 11:31 Ответить
Как вы точно сказали
Хочется выть.....
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01.08.2023 11:35 Ответить
сльози просто течуть, наче злива по щоках. 10-й рік війна, а я не можу до неї звикнути. Кожного разу майже фізичний біль відчуваю. До цього не можна звикнути..
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01.08.2023 11:42 Ответить
Я вас так понимаю....
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01.08.2023 11:44 Ответить
Плачу, також не привикла та вже не привикну...Болить... 😰
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01.08.2023 12:38 Ответить
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01.08.2023 11:33 Ответить
Навіщо це показувати? У кожного своя трагедія і всі все розуміють.
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01.08.2023 11:34 Ответить
Бо, як показує практика, пам'ять у наріду коротка (особливо коли трагедія не торкнулась кожного особисто). Тому це треба показувати.
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01.08.2023 12:00 Ответить
Обов"язкова треба показувати!!!!!! Щоб пам"ятати та
не заспокоюватись...
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01.08.2023 12:39 Ответить
Навіщо це показувати? Щоб убивати окупанта легко і з чистим сумлінням
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01.08.2023 12:22 Ответить
Так! І не забувати , що окупанта тра вбивати не тільки зара... А ЗАВЖДИ .
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01.08.2023 13:11 Ответить
Далеко не всі розуміють.
І трагедії різні...
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01.08.2023 13:33 Ответить
Будьте прокляті фашистські виродкі. !Московія--це дика орда, яка приносить біль і горе всім в світі.
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01.08.2023 11:35 Ответить
Ні, не всім. Правильно сказати, всім вільним народам!
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01.08.2023 15:57 Ответить
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
Захисти Мати Богородиця своїми крилами цю Святу дитинку!
Кацапи @обані! Не буде вам життя і спокою ні на цьому світі, ні на тому у пеклі!
Щоби ви повиздихали рашисти кацапські!
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01.08.2023 11:36 Ответить
Мати богородиця? Це ти про професійну повію котра народила байстрюка в хліві? А звідки у неї крила взялись? Яка віропітечна хрінь в таке лайно можуть вірити лише імбіцили інцефалітні.
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01.08.2023 16:06 Ответить
Віра - особиста справа кожного
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01.08.2023 16:07 Ответить
Мене просто дивує, що люди в таке вірять.
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01.08.2023 16:10 Ответить
Люди багато у що вірять
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01.08.2023 16:12 Ответить
Наприклад в те, що вони наполеони або в те, що за ними полюють прибульці, або у існування якихось богів, дибілів вистачає.
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01.08.2023 21:53 Ответить
*дебілів
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01.08.2023 22:59 Ответить
Нехай навіки буде проклята московія і московіти
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01.08.2023 11:47 Ответить
наші езотерики кажуть - проклинайте їх ПРОЗРІННЯМ...
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01.08.2023 12:15 Ответить
это бесполезно
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02.08.2023 01:34 Ответить
Господь, можливо, виконує наші думки та слова: він працює по спіралі та синусоїді - або прийде до нас бумерангом зло, або до них повернеться розум.
Вірогідність подій направляються нашими думками і висловами.
Молитися та медитувати за краще майбутнє, я вважаю, краще, ніж вносити у простір нуль чи мінус.
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02.08.2023 09:56 Ответить
немає сил ні на те, ні на інше....
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02.08.2023 23:40 Ответить
Героям Слава!

Тільки щоб Героїв пам'ятали!
Не лише сини, але всі українці.
І не лише під час війни, але назавжди, без "какая разніца..."
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01.08.2023 11:59 Ответить
МЗС Ісландії не буде висловлювати співчуття і скорботу в разі смерті путєна
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01.08.2023 12:02 Ответить
Ірландії
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01.08.2023 12:13 Ответить
😢😢😢
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01.08.2023 12:02 Ответить
Скільки сиріт через російських виродків
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01.08.2023 12:08 Ответить
Ненавиджу уйобків!!!
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01.08.2023 12:10 Ответить
Сльози і лють
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01.08.2023 12:14 Ответить
😰
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01.08.2023 12:21 Ответить
щоб ви повиздихали, кляті москаляки! всі, без винятку!!!
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01.08.2023 12:30 Ответить
А нещодавно там донька пітуха і ******* танцювала і співала кацапські пісні. Їй хочаб їбало до крові розпіздячили?
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01.08.2023 12:36 Ответить
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01.08.2023 12:42 Ответить
Тепер нам всі наші діти мають стати рідними.
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01.08.2023 12:47 Ответить
Жоден з привладних, не пішов захищати Україну, а більше того, ще і зрадили її!!! Для них Головне посада і гроші із схематозами! Готувалися виключно до шашликів і пабєди з парадом…
А Українці, своїм життям захистили Державу!!
Єрмак з усим ОПУ, можуть це підтвердити.
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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01.08.2023 13:22 Ответить
Біль, злість переповнюють... Будьте прокляті, москалі, в десятому коліні. Ми помстимось...
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01.08.2023 13:32 Ответить
А супер патріот Філатов зажлобився таку алею створити у Дніпрі.😒
А на висвітлення роботи мерії, тобто піар, грошики знайшов.
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01.08.2023 13:35 Ответить
я не симпатик Філатова, але така Алея в нас в Дніпрі є. Її відкрили у 2017-му році, в травні, біля Облдержадміністрації (от там, де ракета встановлена) Я не знаю, чи додають там нові фото загиблих після 24 лютого 2022-го, але алея точно існує. Напевне не додають нових фото, бо поки ще немає оприлюднених достовірних даних по кількості хлопців, які загинули захищаючи країну, починаючи з лютого 22-го.
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01.08.2023 14:12 Ответить
Не додають.
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01.08.2023 17:47 Ответить
Музичний супровід недоречний.
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01.08.2023 14:23 Ответить
Ми їх вб'ємо, всіх! Головне, щоб син не забув, хто наш ворог.
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01.08.2023 14:33 Ответить
***** должен сдохнуть страшной смертью.
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01.08.2023 17:27 Ответить
Символічне фото. Думаю, стане історичним.
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01.08.2023 18:31 Ответить
 
 