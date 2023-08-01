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Строительная база загорелась вблизи Москвы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В подмосковных Люберцах загорелась большая строительная база.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи масштабного пожара публикуются в соцсетях.
"Пожар охватил строительную базу в подмосковных Люберцах, площадь возгорания устанавливается", - пишет автор одной из записей.
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Очевидці подій розповідають, що вогонь своїм відкрив військовий, якому і призначався вантаж. І ніби розстріл спровокували жінки своєю присутністю, нібито не варто бабам їздити до голодних мужиків на фронт.