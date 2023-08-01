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Строительная база загорелась вблизи Москвы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В подмосковных Люберцах загорелась большая строительная база.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи масштабного пожара публикуются в соцсетях.

"Пожар охватил строительную базу в подмосковных Люберцах, площадь возгорания устанавливается", - пишет автор одной из записей.

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Топ комментарии
+10
горт- гори ясно что би не погасло
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01.08.2023 13:06
+10
Під окупованим Мелітополем, перебуваючи під дією алкоголю, російський військовий розстріляв трьох "патріотів" із Чувашії. Вони доставляли до Мелітополя гуманітарну допомогу. Врятувати жодного з волонтерів не вдалося, повідомляє російський Telegram-канал "Город Шумерля".

Очевидці подій розповідають, що вогонь своїм відкрив військовий, якому і призначався вантаж. І ніби розстріл спровокували жінки своєю присутністю, нібито не варто бабам їздити до голодних мужиків на фронт.
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01.08.2023 13:07
+3
Треба менше бухати
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01.08.2023 13:07
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горт- гори ясно что би не погасло
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01.08.2023 13:06 Ответить
Треба менше бухати
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01.08.2023 13:07 Ответить
Під окупованим Мелітополем, перебуваючи під дією алкоголю, російський військовий розстріляв трьох "патріотів" із Чувашії. Вони доставляли до Мелітополя гуманітарну допомогу. Врятувати жодного з волонтерів не вдалося, повідомляє російський Telegram-канал "Город Шумерля".

Очевидці подій розповідають, що вогонь своїм відкрив військовий, якому і призначався вантаж. І ніби розстріл спровокували жінки своєю присутністю, нібито не варто бабам їздити до голодних мужиків на фронт.
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01.08.2023 13:07 Ответить
Дуже сумна новина. Сумно, що не вдалось врятувати лиш одного з трьох.
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01.08.2023 13:17 Ответить
Та хаи горить -- шо згорить - те не зогниє
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01.08.2023 13:08 Ответить
Буданов уже взял на себя?
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01.08.2023 13:11 Ответить
Равшан і Джамшуд...нє ???
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01.08.2023 13:11 Ответить
Нася-я-яльника...
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01.08.2023 13:15 Ответить
Нічого дивного, на Московії почався спекотний серпень. Це вже відбувається багато років підряд.
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01.08.2023 13:23 Ответить
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01.08.2023 13:25 Ответить
 
 