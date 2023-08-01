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Украинская спортсменка Екатерина Садурская нырнула на глубину 76 метров и установила мировой рекорд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинская спортсменка Екатерина Садурская нырнула на задержку дыхания на глубину 76 метров без ластов, маски и других вспомогательных средств и установила мировой рекорд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат Садурская показала на турнире Vertical Blue-2023, проходившем на Багамских островах. Видеозапись чемпионской попытки украинской спортсменки опубликована в соцсетях.

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Екатерина Садурская – харьковчанка, занимается водными видами спорта более 23 лет. За это время успела покорить чемпионаты Европы и мира, а также установить национальный рекорд по погружению. Во время прошлогоднего чемпионата мира Екатерина завоевала первенство в двух дисциплинах: погружение без ластов, а также свободное погружение по тросу. После соревнований вернулась в родной Харьков, где под звуки сирен и обстрелов готовилась к следующим соревнованиям - Vertical Blue 2023. И в этом году смогла покорить самые престижные соревнования по фридайвингу.

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Топ комментарии
+48
Молодчинка! Слава Україні!
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01.08.2023 13:29
+22
Ні*** сєбє !
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01.08.2023 13:31
+18
Основний фах Садурської - синхронистка.
Але феноменальні результати вона досягла саме в Freediving.
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01.08.2023 13:34
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Молодчинка! Слава Україні!
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01.08.2023 13:29 Ответить
Ні*** сєбє !
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01.08.2023 13:31 Ответить
и даже больше
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01.08.2023 14:50 Ответить
Самий яскравий та щирий коментар, приєднуюсь)
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01.08.2023 16:46 Ответить
Основний фах Садурської - синхронистка.
Але феноменальні результати вона досягла саме в Freediving.
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01.08.2023 13:34 Ответить
А как она сама опускается вниз без движений руками\ногами??
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01.08.2023 13:49 Ответить
Фильм Блакитна Безодня, с Жаном Рено.
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01.08.2023 13:54 Ответить
Класний фільм. На реальних подіях, наскільки памʼятаю
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01.08.2023 14:29 Ответить
Цікаво, на якій глибині плавають російські підводні човни ?
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01.08.2023 13:51 Ответить
Крейсерська глибина 30-100 м. Опускатися- в зплежно від конструкції. "Комсомолец"- 1 км.
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01.08.2023 13:55 Ответить
На що Ви натякаєте , шановний ???
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01.08.2023 14:03 Ответить
на ласты
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01.08.2023 14:51 Ответить
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01.08.2023 18:25 Ответить
Без декомпресії?
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01.08.2023 13:53 Ответить
Фридайвери без шкоди можуть опускатися на глибину до 150 метрів. Вони не залишаються на глибині достатньо довго, щоб азот який знаходиться в організмі розчинився в тканинах.
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01.08.2023 13:59 Ответить
Так она не дышала под водой ни воздухом, ни смесями.
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01.08.2023 14:03 Ответить
Вже 77, покращила власний результат через 2 дні.
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01.08.2023 14:09 Ответить
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01.08.2023 18:27 Ответить
а вона що не дихала під водою?
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01.08.2023 14:11 Ответить
Ні, затримка дихання була більше 3 хвилин.
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01.08.2023 14:28 Ответить
Даже зворушливо
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01.08.2023 14:27 Ответить
Яка витримка! Який розрахунок: щоб знати, коли вже треба підніматися! А, ще - відвага, на такій глибині страшно!
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01.08.2023 14:35 Ответить
разве это страшно
вот когда ты утром, спя с мужем, отвечаешь в звонящий телефон "да, любимый..." - вот это страшно
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01.08.2023 16:33 Ответить
На жаль, не мала такого досвіду.
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01.08.2023 17:56 Ответить
Фантастика. Сколько из людей способны задержать дыхание на 1 минуту в состоянии абсолютного покоя?
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01.08.2023 14:47 Ответить
В мене рекорд рівно 4 хвилини був. Після цього я вирішив - ну його до біса такі випробування....
Мені тоді десь років 17 було.
За раз без підготовки 2 хвилини витримаю в абсолютному спокої.
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01.08.2023 18:56 Ответить
Провірила себе . 1.30ледь витримала. А 35 років тому, могла 3 хв.
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02.08.2023 00:23 Ответить
Феноменально! вівіт Катерина!
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01.08.2023 14:54 Ответить
Супер, во время полномасштабной войны такие навыки могут неабыяк пригодиться!!!
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01.08.2023 15:48 Ответить
Героиня! Да еще тренировалась в своем Харькове,
который нещадно и ежедневно бомбят!
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01.08.2023 18:30 Ответить
Насправді - це просто фантастика!!! Екстремалка всім екстремалам!! Жовто-блакитний стяг навіть Нептуну до вподоби став!!! Катерина, дякуємо за все те світле, ясне, що ти приносиш поміж всі Народи,! При тому демонструєш силу духу Козацького Роду!!! Силу духу України та Українців!!!
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01.08.2023 16:02 Ответить
Я не понял, она с грузами ныряла?
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01.08.2023 16:10 Ответить
без ластів, маски й іншого допоміжного засобу Джерело: https://censor.net/ua/v3434664
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01.08.2023 16:51 Ответить
А почему ее не выталкивает? Для меня проблема на 3 метра занырнуть- наверх тащит! Если бы не знал себя, то можно было бы сказать: Говно не тонет!
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01.08.2023 17:56 Ответить
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01.08.2023 18:31 Ответить
Після 30 м якраз навпаки, починається free fall під тиском води.
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01.08.2023 18:37 Ответить
Мені нічого вам сказати, я сам мабуть глибше 5-6 метрів ніколи не пірнав
Все цікаве знаходилося на меншій глибині: мідії, краби, бички...
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01.08.2023 19:10 Ответить
Молодец, спасибо
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01.08.2023 20:45 Ответить
 
 