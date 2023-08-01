Украинская спортсменка Екатерина Садурская нырнула на глубину 76 метров и установила мировой рекорд. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинская спортсменка Екатерина Садурская нырнула на задержку дыхания на глубину 76 метров без ластов, маски и других вспомогательных средств и установила мировой рекорд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат Садурская показала на турнире Vertical Blue-2023, проходившем на Багамских островах. Видеозапись чемпионской попытки украинской спортсменки опубликована в соцсетях.
Екатерина Садурская – харьковчанка, занимается водными видами спорта более 23 лет. За это время успела покорить чемпионаты Европы и мира, а также установить национальный рекорд по погружению. Во время прошлогоднего чемпионата мира Екатерина завоевала первенство в двух дисциплинах: погружение без ластов, а также свободное погружение по тросу. После соревнований вернулась в родной Харьков, где под звуки сирен и обстрелов готовилась к следующим соревнованиям - Vertical Blue 2023. И в этом году смогла покорить самые престижные соревнования по фридайвингу.
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Мені тоді десь років 17 було.
За раз без підготовки 2 хвилини витримаю в абсолютному спокої.
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Все цікаве знаходилося на меншій глибині: мідії, краби, бички...