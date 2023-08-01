РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4444 посетителя онлайн
Новости Видео Общество
8 879 109
герб (117) демонтаж (190) памятник (2209) декоммунизация (622)

С монумента "Родина-мать" полностью демонтирован советский герб. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Советский герб полностью демонтирован с монумента "Родина-мать".

Об этом сообщил экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем. В июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусмотрена замена установленного на щите советского герба на Тризуб.

Замену советского герба на монументе "Родина-мать" планируется осуществить до 24 августа 2023 года.

Також дивіться: Демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-мати" триває. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
Це кацапам серпом по яйцям та молотом по кумполу.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:07
+22
Это - молот, это - серп.
Это - наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй,
Всё равно получишь х...
показать весь комментарий
01.08.2023 15:08
+19
зняли совєцькі роги - серп з молотом - супер!!!!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лишилося неголений писок Буби приліпити, а на щиті написати "я вам нічого не винен".
показать весь комментарий
01.08.2023 17:45 Ответить
На х... с пляжа совковое дерьмо.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:54 Ответить
лaйнo. просто совітське, а тепер зелене, лaйнo.
показать весь комментарий
01.08.2023 18:16 Ответить
Дочекався?
Какое бІло прі савкє?
показать весь комментарий
02.08.2023 10:35 Ответить
о первая собака - гав гав
при совке ? - не знаю там твои предки жили или уже сдохли?
показать весь комментарий
02.08.2023 11:57 Ответить
А коли, тварюки, пам'ятник генералу Ватутіну відбудуєте?
показать весь комментарий
02.08.2023 05:40 Ответить
Ти про що недолуге?
показать весь комментарий
02.08.2023 10:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 