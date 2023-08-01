С монумента "Родина-мать" полностью демонтирован советский герб. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Советский герб полностью демонтирован с монумента "Родина-мать".
Об этом сообщил экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в 2022 году в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить его трезубцем. В июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусмотрена замена установленного на щите советского герба на Тризуб.
Замену советского герба на монументе "Родина-мать" планируется осуществить до 24 августа 2023 года.
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+26 Пачкуале
показать весь комментарий01.08.2023 15:07
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Какое бІло прі савкє?
при совке ? - не знаю там твои предки жили или уже сдохли?