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Эвакуация раненого воина с поля боя вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 3-й ОШБр эвакуировали побратима с поля боя близ Бахмута.
Видеозапись эвакуации украинского воина опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Кадры эвакуации украинского раненого от первого лица. Подразделение "Десептикони" 2-го штурмбата 3-й ОШБр не только успешно выполняет свои боевые задачи. При необходимости воины находят возможность помочь смежным подразделениям. Видео с Бахмутского направления", - пишет Бутусов.
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