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Эвакуация раненого воина с поля боя вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 3-й ОШБр эвакуировали побратима с поля боя близ Бахмута.

Видеозапись эвакуации украинского воина опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кадры эвакуации украинского раненого от первого лица. Подразделение "Десептикони" 2-го штурмбата 3-й ОШБр не только успешно выполняет свои боевые задачи. При необходимости воины находят возможность помочь смежным подразделениям. Видео с Бахмутского направления", - пишет Бутусов.

Смотрите: Грузины из подразделения "Черный орел" захватили вражескую позицию вблизи Бахмута и взяли в плен двух российских оккупантов. ВИДЕО
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Бережи Вас Боже Янголи!
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01.08.2023 15:26 Ответить
Тримайся, Друже!!! 🙏🙏🙏
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01.08.2023 15:29 Ответить
Міна.
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01.08.2023 15:36 Ответить
схоже, вона.
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01.08.2023 15:59 Ответить
ось воно, розмінування...
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01.08.2023 16:02 Ответить
Боже, поможи
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01.08.2023 16:05 Ответить
🙏🙏🙏
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01.08.2023 17:58 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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01.08.2023 16:36 Ответить
Вже хотів похвалити хлопців за врятування постраждалого з високою ампутацією стегна, але нажаль - 200. Слава загиблим героям!
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01.08.2023 16:54 Ответить
 
 