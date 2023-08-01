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Боец ВСУ осваивает американский танк Abrams: "Скоро будем в Украине". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные показали обучение на американском танке M1 Abrams, который передают Соединенные Штаты. Украинская армия получит 31 танк в версии M1A1 FEP, которая по своим возможностям не хуже M1A2 SEPv2, созданной в 2010-х годах.
Видео учений на технике опубликовал один из военных ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время военные проходят обучение на американской технике. В частности, на видео показаны кадры изнутри танка от механика-водителя.
Напомним, 18 июля появилась информация о том, что около 200 украинских военных в скором времени закончат обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.
Топ комментарии
+22 Валентин Коваль 2a613f18
показать весь комментарий01.08.2023 16:35
+12 Darnytsya Kyiv
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показать весь комментарий01.08.2023 17:05
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Дайте лінк на "повітря" , яке йде комплектом.
Військові аташе США детально вивчили та врахували усі обставини застосування ЗСУ у боях важкої імпортової техніки. Зробили висновки, за результами яких надали пропозиції відповідальним за постачання американським особам щодо обставин постачання американських танків, у яких, серед іншого, підтримали прохання ЗСУ про імпортове "повітря".
Чекаємо на результат
https://mediavektor.org/54210-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-30-iyulya.html
Ото рашистам @обаним буде surprise !
А інші 27 будут наприкінці року.
Ну дуже скоро.