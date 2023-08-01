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Боец ВСУ осваивает американский танк Abrams: "Скоро будем в Украине". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные показали обучение на американском танке M1 Abrams, который передают Соединенные Штаты. Украинская армия получит 31 танк в версии M1A1 FEP, которая по своим возможностям не хуже M1A2 SEPv2, созданной в 2010-х годах.

Видео учений на технике опубликовал один из военных ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время военные проходят обучение на американской технике. В частности, на видео показаны кадры изнутри танка от механика-водителя.

Напомним, 18 июля появилась информация о том, что около 200 украинских военных в скором времени закончат обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

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Топ комментарии
+22
Без прикриття з повітря буде те шо і з Леопардами і Бредлі
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01.08.2023 16:35
+12
Прибудуть у комплекті із "повітрям". Слава ЗСУ!
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01.08.2023 16:45
+11
Конашенков: произведено повторное уничтожение украинского БПЛА высокоточной башней «Москва-Сити»
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01.08.2023 17:05
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Без прикриття з повітря буде те шо і з Леопардами і Бредлі
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01.08.2023 16:35 Ответить
Прибудуть у комплекті із "повітрям". Слава ЗСУ!
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01.08.2023 16:45 Ответить
Я тільки за!!!!
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01.08.2023 16:50 Ответить
Свідок секти "таємного постачання зброї зі США" ?

Дайте лінк на "повітря" , яке йде комплектом.
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01.08.2023 17:50 Ответить
Усе у свій час
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01.08.2023 18:02 Ответить
А якщо серйозно.
Військові аташе США детально вивчили та врахували усі обставини застосування ЗСУ у боях важкої імпортової техніки. Зробили висновки, за результами яких надали пропозиції відповідальним за постачання американським особам щодо обставин постачання американських танків, у яких, серед іншого, підтримали прохання ЗСУ про імпортове "повітря".
Чекаємо на результат
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01.08.2023 18:15 Ответить
Абрамам'с таки слава!
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01.08.2023 21:35 Ответить
2 Леопарда и 15 Бредли это не потеря ,тем более они могут быть восстановлены
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01.08.2023 17:09 Ответить
2 Леопарда подтвержденных , а то все брехня
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01.08.2023 17:30 Ответить
Підтверджені загальні втрати Леопардів - 12 штук, з них знищено 3, інші підбиті. Бредлі - 49 штук, з них знищено 22, інші підбиті. Втрати суттєві, навіть враховуючи те, що деяка частина підбитих буде відновлена - це витрати часу та ресурсів. Окрім того, це ще втрата багатьох солдат/екіпажів.
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01.08.2023 19:21 Ответить
Не вистачає ЗСУ кваліфікованих офіцерів.
https://mediavektor.org/54210-tom-kuper-svodka-o-vojne-v-ukraine-za-30-iyulya.html
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01.08.2023 20:16 Ответить
Якщо можна "пападробнєє" і про Леопарди, і про Бредлі.
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01.08.2023 17:18 Ответить
Один раз виіхали -- рашка дронами засікла - навели арту - побили -- все
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01.08.2023 17:25 Ответить
Все побили? Скільки сотень? І до чого тут прикриття з повітря, чи може F-16 за дронами буде ганятися?
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01.08.2023 17:28 Ответить
Не все побили -- хватило - шоб більше не виізжали - а Ф-16 ту арту би попалили
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01.08.2023 17:33 Ответить
арту палить досить непогано і контрбатарейна боротьба.
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01.08.2023 18:01 Ответить
Палить -- але чим здалека б*єш - цілішим будеш
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01.08.2023 18:04 Ответить
Точно "більше не виізжали"? Ти нічого не плутаєш? А що F-16 то штурмовик? Може що щось цікаве розкажеш?
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01.08.2023 19:50 Ответить
Більше масовоі танковоі атаки не було з Леопардами
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01.08.2023 19:55 Ответить
"Массова танкова атака" ?!? Точно не було? Точно, точно? Ви там були? Шановний ви щось курите чи дитячя фільми про війну дивитеся?
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01.08.2023 19:58 Ответить
Тепер за кожним движом на ціи віині всі споглядають зі супутників -- Захід - рашка - ми . Всі все знають і розказують
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01.08.2023 20:20 Ответить
Тобі першому доповідають?
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01.08.2023 20:23 Ответить
Всім розказують і показують -- вік технологіи . Ми вже на ти
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01.08.2023 21:34 Ответить
Як цікаво! Оперативну, а точніше секретну інформацію "всім розказують і показують", якщо не секрет підскажіть ДЕ і я почитаю.
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02.08.2023 08:19 Ответить
Так маиже кожен день аналітики з західних інститутів розказують хто , де і коли
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02.08.2023 08:23 Ответить
Та не вже? І ДЕ якщо не секрет? На просторах помийниці під назвою інтернет?
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02.08.2023 08:36 Ответить
Ну -- Штаб мені не доповідає
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02.08.2023 08:39 Ответить
Ну якщо "штаб" то все нормально. Тепер вірю, що всі леопарди знищені, "массових атак" нема і не буде і взагалі леопарди нікуди вже не їздять. Можна йти по домам. "Штабу" привіт.
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02.08.2023 13:27 Ответить
Привіт
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02.08.2023 13:36 Ответить
не за дронами, а за новими алігаторами і новими сушками, які наші нинішні сушки і міги не в змозі дістати.
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01.08.2023 18:02 Ответить
Мова була про дрони і про артилерію.
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01.08.2023 19:48 Ответить
ну а я про що. дрони і арту валити можна і без F-16.. а от нові алігатори з новими їхніми дальнішими ракетами, то наша ППО не дістане, потрібно ******* авіацію.
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01.08.2023 20:09 Ответить
Цю тему можна мусолити нескінченно. Паритету не було і не буде, як і в будь-якій іншій війні.
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01.08.2023 20:13 Ответить
49 Бредлі і 12 Леопардів втрати це мало? Я вде мовчу про іншу західну техніку. Підтримка з повітря потрібна + ATACMS, це маст хев для наступу.
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01.08.2023 19:24 Ответить
Підбери соплі і не дрищі. Не тобі вирішувати багато це чи мало. Це війна, а на війні пряниками не кидаються.
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01.08.2023 19:47 Ответить
Та ладно, а я думав як раз "пряниками". Ти просто геній, походу ще й "рішала".
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01.08.2023 20:01 Ответить
Та не ладно, "геній" це ти і "рішала" в тому числі, а я просто *** кладу на таких "геніїв" і "рішал" як ти.
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01.08.2023 20:05 Ответить
Судячи з того шо ти тут пишеш, ти щось інше робиш з куями. Але то твоя справа, удачі.
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01.08.2023 20:11 Ответить
Судя з того що ти тут пишеш то на інше ти не здатен. Звичайна історія: соплі, дрислі, все просрали.... Сходи в полон поплачся, там тебе пожаліють.
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01.08.2023 20:15 Ответить
Звісно що мало.Це приблизно стільки ростехніки скільки знищує ЗСУ за 3-4 дні.
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01.08.2023 21:45 Ответить
Здивуєшься, але майже стільки ж нашої техніки знишують за 3-4 дні по 30-40 одиниць. Розмін близько 1 до 1.5 за останні 2 місяці. А проблема полягає у тому, що у нас нема десятків тисяч техніки в запасі як у кацапів.
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01.08.2023 22:26 Ответить
Про що я і кажу.Це звичайні цифри втрат.Але є одне але-ми зараз в наступі,де по всім канонам ми би мали втрачати в рази більше.
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01.08.2023 23:02 Ответить
За два місяці ми втратили 610 одиниць, рашисти 1085 одиниць техніки. Отже ми втрачаємо в середньому 76-77 одиниць за тиждень, а кацапи 135-136. Це підтверджені втрати.
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01.08.2023 22:41 Ответить
А що з леопардами і бредлі?
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01.08.2023 20:12 Ответить
давно такої чудової музики не чув
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01.08.2023 16:39 Ответить
Гарна новина...
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01.08.2023 16:39 Ответить
Наші танкісти найтанкістичністіші в світі!
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01.08.2023 16:45 Ответить
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01.08.2023 16:48 Ответить
Дуже вдячні за підтримку,але ж немає її своєчасної та комплексної! Бавляться немов в комп'ютерній грі ! Перемога здійснюється виключно комплексом зусиль всіх родів військ,тилового забезпечення,підтримки народу та волонтерів!
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01.08.2023 16:48 Ответить
Welcome to Ukraine, Baby!
Ото рашистам @обаним буде surprise !
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01.08.2023 16:48 Ответить
Так , аж цілих 4 танки Абрамс будуть в Україні в вересні.
А інші 27 будут наприкінці року.
Ну дуже скоро.
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01.08.2023 16:53 Ответить
ремонт вживаних танків минулого покоління - справа часозатратна.
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01.08.2023 17:54 Ответить
мне не послышалось: Сказали будут в Крыму и мацкве....
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01.08.2023 16:58 Ответить
Конашенков: произведено повторное уничтожение украинского БПЛА высокоточной башней «Москва-Сити»
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01.08.2023 17:05 Ответить
"M1 Abrams состоит на вооружении с 1980 года. США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", около 3,5 тысяч находятся на хранении."
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01.08.2023 17:25 Ответить
Похоже, шо воды еще не налили, тренажер.
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01.08.2023 17:50 Ответить
Да, там пружинка вылетела...надо на место вставить.
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01.08.2023 17:51 Ответить
То звено от пулеметной ленты, долбень...
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01.08.2023 18:05 Ответить
всегда что на земле прикрывается с воздуха ...
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01.08.2023 17:54 Ответить
Слідкував за декількома онлайн-дискусіями про причини втрат 118-ї механізованої на схід від Роботино. Деякі звинувачують генералів ЗСУ та відсутність у них організації на рівні дивізії; інші звинувачують недосвідчених командирів бригад та батальйонів; треті - відсутність розвідки; потім деякі бачать причину в необачному натиску, або відсутність димових снарядів, або нездатності їх розгорнути. Є ті, які скаржаться на те, що насправді є «дрібними тактичними помилками» (наприклад, необхідність розчищати траншеї поспіхом, просто для прикладу)… Чимало (включаючи мене) тих, хто вимагає відповідальності. Справді, тут я не можу не помітити, що досі ЗСУ не можуть знайти винних у втраті майже всієї Херсонської області та більшої частини Запорізької області у перші дні війни (що спричинило те, що ЗСУ тепер доводиться зазнавати втрат при спробі деокупувати ці ж райони). Таким чином, я не очікую, що у ЗСУ знайдуть винуватця втрат 118-ї механізованої… І це дуже, дуже погано: офіцери, які облажалися, мають відповідати за свої помилки. Якщо є якісь сумніви, перевірте, що армія та флот США робили зі своїми некомпетентними офіцерами під час Другої світової війни. Потім порівняйте їхню кадрову політику у всіх наступних конфліктах - результат той самий, що й у Другій світовій війні… що армія та флот США робили зі своїми некомпетентними офіцерами під час Другої світової війни. Потім порівняйте їхню кадрову політику у всіх наступних конфліктах - результат той самий, що й у Другій світовій війні… що армія та флот США робили зі своїми некомпетентними офіцерами під час Другої світової війни. Потім порівняйте їхню кадрову політику у всіх наступних конфліктах - результат той самий, що й у Другій світовій війні…
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01.08.2023 20:17 Ответить
 
 