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Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. ФОТО
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Защищая Украину, погибла сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
С начала 2021 года Юлия работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.
С первых месяцев полномасштабного вторжения девушка присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. "Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", - говорится в сообщении.
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На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!