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Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко. ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, погибла сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции Юлия Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Защищая Украину, погибла сотрудница НАПК Юлия Шевченко 01

С начала 2021 года Юлия работала в управлении проведения обязательных полных проверок НАПК.

С первых месяцев полномасштабного вторжения девушка присоединилась к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну. "Погибла как герой в одной из самых горячих точек фронта на востоке страны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+49
Героям Слава !
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01.08.2023 16:58
+40
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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01.08.2023 17:00
+40
На жаль гинуть найкращі ,тоді як в рашистів біосмітя.. Слава Героям !
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01.08.2023 17:03
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Героям Слава !
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01.08.2023 16:58 Ответить
Загинула і за мене.
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01.08.2023 17:18 Ответить
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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01.08.2023 17:00 Ответить
Світла Вічна Пам'ять ! СУМ …🙏❤️
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01.08.2023 17:53 Ответить
https://youtube.com/clip/UgkxRcDKGkw0flHbiQtICAHroEh2dJL9sNeh
Сойдет ли Свыше благодать
На этот бренной жизни остров,
Ведь продолжают погибать
Помимо братьев, наши сестры.
Мы на своей борьбы алтарь
Лишь лучших приносили в жертву.
И в памяти осталась гарь,
Где все насквозь пропахло смертью
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01.08.2023 17:03 Ответить
На жаль гинуть найкращі ,тоді як в рашистів біосмітя.. Слава Героям !
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01.08.2023 17:03 Ответить
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01.08.2023 17:04 Ответить
Друге за сьогодні повідомлення про загибель дівчат😢 Це ганьба і вирок для здорових, молодих мужиків-уклоністів
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01.08.2023 17:11 Ответить
Я ваш вирок.(С)
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01.08.2023 17:57 Ответить
Гинуть найкращі, Захищають країну в основному добровольці! решта сидять в тилу і тремтять , щоб "не призвали". бо дуже переймаються, що "нікому буде народжувати українців". Питання: що ж то за нація буде, батьки яких скосячили от фронта або повтікали за кордон?! А якщо не вистачить сили у тих хто на передовій, що ви згодні знову 300 років під рашкою плодитись?! Звісно вийшов перекосяк, бо дуже багато прийнято законів щоб откосячити от призову, натомість потрібен лише один закон для всих без винятку, хіба що у людини є інвалідність. І такий закон повинен прийняти президент, без всіляких поправок з боку депутатів. А то дійсно виходить . що гинуть не за Україну, а за олігархів , депутатів і їх безбашених діток. які продовжать " жити у вільній Україні"!
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01.08.2023 18:45 Ответить
Ця війна найзапекліша після ІІ-ї світової.
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01.08.2023 17:20 Ответить
С.У.М.
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01.08.2023 17:32 Ответить
Вічна пам'ять тобі, наше Сонечко! Герої не вмирають!!!!!
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01.08.2023 17:35 Ответить
Тут ви не праві. Вибірково - так, бо якщо писати про кожного... Але жодних сортів. Я здивувалася, коли сюди потрапив пост зятя про допомогу на протез пораненому другу. Довго випитувала, які у нього зв"язки? Ніяких, десь комусь з випускаючих на очі потрапив перепост
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01.08.2023 17:57 Ответить
Вечная память, совсем молодая...будь ты проклят, москаль.
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01.08.2023 17:51 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.08.2023 18:00 Ответить
R.I.P.
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01.08.2023 18:04 Ответить
Ах, боже, якi БОЛЬ...!!!
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01.08.2023 18:39 Ответить
Вічна пам'ять! Гине весь цвіт нации. Шкода що уходять найкращі,а марафонци жирують. Прийде час за все спитаємо.
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01.08.2023 19:59 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏🇺🇦
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01.08.2023 20:14 Ответить
 
 