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Мужчина хотел бежать за границу в Словакию, пограничники обнаружили нарушителя с дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Госпограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел незаконно бежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось меньше километра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Беспилотник пограничников зафиксировал передвижение неизвестного в направлении границы. Военнослужащие ГПСУ расценили его как потенциального нарушителя, поэтому отреагировали мгновенно. Пограничный патруль задержал гражданина Украины, когда ему оставалось 900 метров до госграницы", - сообщили пограничники.
Теперь мужчину ожидает наказание.
Топ комментарии
+18 Семен Непийпиво
показать весь комментарий01.08.2023 17:20
+18 Шура Семенец da04bec8
показать весь комментарий01.08.2023 17:48
+14 Roma Sul
показать весь комментарий01.08.2023 17:35
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Пожалуйста, подождите...
навєрняка оце з асфальтом тоді і плиткою зараз, то гра в одні ворота...
очевидно ті, хто заробив тоді чималі кошти на асфальті, мають зараз віддати все заради перемоги...
ці фірми відомі...
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