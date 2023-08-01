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Госпогранслужба (5398) граница (4734) Словакия (757)

Мужчина хотел бежать за границу в Словакию, пограничники обнаружили нарушителя с дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Госпограничники с помощью дрона обнаружили мужчину, который хотел незаконно бежать в Словакию. До пересечения границы ему оставалось меньше километра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Беспилотник пограничников зафиксировал передвижение неизвестного в направлении границы. Военнослужащие ГПСУ расценили его как потенциального нарушителя, поэтому отреагировали мгновенно. Пограничный патруль задержал гражданина Украины, когда ему оставалось 900 метров до госграницы", - сообщили пограничники.

Теперь мужчину ожидает наказание.

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Топ комментарии
+18
Ага! Попався жаднюга! Вирішив, що самий розумний і зможе безоплатно покинути Україну?! Нічого, йому швидко пояснять, який він Борг перед Батьківщиною, а точніше йогу суму і валюту оплати.
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01.08.2023 17:20
+18
Это те дроны, на которые вы собираете через телемарафон "На дрони для прикордонників"

Дролы на мукачевский фронт...
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01.08.2023 17:48
+14
Немає дронів на фронті,ні не чули.Невистачає людей на фронті,ні не чули.Ми вже в Північній Кореї,ні не віримо.
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01.08.2023 17:35
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Та он там шелковицу собирал для ЗСУ...
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01.08.2023 17:16 Ответить
Грибник,йшов перед світанком.
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01.08.2023 20:59 Ответить
Ага! Попався жаднюга! Вирішив, що самий розумний і зможе безоплатно покинути Україну?! Нічого, йому швидко пояснять, який він Борг перед Батьківщиною, а точніше йогу суму і валюту оплати.
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01.08.2023 17:20 Ответить
Це що, сарказм?
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01.08.2023 19:37 Ответить
Іронічно-саркастичний опис реалій життя.
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01.08.2023 19:40 Ответить
Высоко сижу, далеко гляжу.
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01.08.2023 17:21 Ответить
А дупутати та усіляке номенклатурне лайно просто випускають з країни без проблем-а ета другоє...
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01.08.2023 17:24 Ответить
прикро, якщо людина в 19 не здійснювала такого вибору, щоб асфальт класти замість зміцнення армії втричі...а тепер його долучають захищати вибір інших і вже й плитки стелити не треба...
навєрняка оце з асфальтом тоді і плиткою зараз, то гра в одні ворота...
очевидно ті, хто заробив тоді чималі кошти на асфальті, мають зараз віддати все заради перемоги...
ці фірми відомі...
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01.08.2023 17:27 Ответить
Мабуть, професійний турист-орієнтувальник. Чи по GPS йшов?
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01.08.2023 17:26 Ответить
"Хотів" це як?Намір перетину встановили телепатичним шляхом?
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01.08.2023 17:31 Ответить
Я,наприклад,хочу дати в морду Нюхачеві,це вже злочин,чи як?
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01.08.2023 17:32 Ответить
Немає дронів на фронті,ні не чули.Невистачає людей на фронті,ні не чули.Ми вже в Північній Кореї,ні не віримо.
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01.08.2023 17:35 Ответить
в червоній футболці?!? безпаливний хлопець )
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01.08.2023 17:41 Ответить
Это те дроны, на которые вы собираете через телемарафон "На дрони для прикордонників"

Дролы на мукачевский фронт...
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01.08.2023 17:48 Ответить
З язика зняв.
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01.08.2023 18:30 Ответить
"Вася", ну от нахуа тобі ця елітна-зебільна ганьба!?.. от ти же стопудово голосував за Зєлю ... нафіга же ти тікаєшь від свого ВошьдьА?.. воно ж досі не втік... а та, тупорилий сцикун - втікаєш..
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01.08.2023 17:50 Ответить
Голодні ігри 2 полювання на кріпаків
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01.08.2023 17:54 Ответить
А как ловцы докажут что он намеревался пересекать кордон? Может он срать любит в девственных лесах?
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01.08.2023 17:58 Ответить
Інформуємо, що з 30.08.2022 року, на період дії військового стану в межах контрольованих прикордонних районів, запроваджуються додаткові тимчасові обмеження (далі - обмеження) на в'їзд і провадження робіт у смузі місцевості (окрім території населених пунктів), яка безпосередньо прилягає до державного кордону, в межах прикордонної смуги завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону України, якими передбачити заборону:

- знаходження громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років в межах прикордонної смуги, які не зареєстровані за місцем проживання в межах району прилеглого до ДКУ без підтвердження мети перебування (запрошення, шляховий лист, службове завдання, інші документи, що підтверджують мету прибуття) крім тих, що в них проживають за наявністю підтверджуючих документів; ...
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01.08.2023 18:40 Ответить
Нема посилання на джерело.
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01.08.2023 18:46 Ответить
https://podilsk-rda.od.gov.ua/uvaga-vazhlyva-informacziya-dlya-meshkancziv-podilskogo-ta-rozdilnyanskogo-rajoniv-odeskoyi-oblasti/
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01.08.2023 18:50 Ответить
а до чого тут одэська область?
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01.08.2023 20:28 Ответить
Такі ж обмеження по іншим прикордонним смугам.
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02.08.2023 08:10 Ответить
а може не такі?
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02.08.2023 08:24 Ответить
Не може.
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02.08.2023 08:50 Ответить
може.
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02.08.2023 08:58 Ответить
На сайт ДПС - go.
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02.08.2023 09:27 Ответить
докази надає той, хто заперечує, тобто ти. Нема доказів - ти балабол.
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02.08.2023 09:38 Ответить
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01.08.2023 19:36 Ответить
дронів на фронті не вистачає, кажете?
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01.08.2023 18:05 Ответить
На секунду показалось, что на него сейчас ВОГи сбрасывать начнут))
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01.08.2023 18:14 Ответить
- стій! хто йде?´пароль!
- $6k !
- свій, проходь!
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01.08.2023 19:14 Ответить
У нас тисячі людей живуть ближче 900 м до словацького кордону. Що то за дурня? У чому його можут звинувачити? Дороги беспосередньо по кордону проходять!
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01.08.2023 19:55 Ответить
сцикло не пройшло ))
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01.08.2023 21:38 Ответить
у нас усі порушники переходять кордон в яскравих червоних кофтах з білими полосами, які видно за кілометр?
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02.08.2023 00:01 Ответить
 
 