Россиянка просит помощи у Путина: "Моему сыну было 20 лет! Его выбросили и он где-то сгнил?". ВИДЕО

Мать погибшего российского военного записала видеообращение к Путину: женщина просит помощи у президента России и жалуется, что ей не отдают тело сына. В то же время, захватническую войну женщина не осуждает.

Видеообращение женщины к Путину опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Моему сыну всего 20 лет. Поступила информация, что он погиб. Забрать - забрали, а вернуть-то - не вернули. Это что, котенок какой-то, которого раздавила машина, его выбросили и он где-то сгнил?", - возмущается россиянка.

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