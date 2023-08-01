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Россиянка просит помощи у Путина: "Моему сыну было 20 лет! Его выбросили и он где-то сгнил?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Мать погибшего российского военного записала видеообращение к Путину: женщина просит помощи у президента России и жалуется, что ей не отдают тело сына. В то же время, захватническую войну женщина не осуждает.

Видеообращение женщины к Путину опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Моему сыну всего 20 лет. Поступила информация, что он погиб. Забрать - забрали, а вернуть-то - не вернули. Это что, котенок какой-то, которого раздавила машина, его выбросили и он где-то сгнил?", - возмущается россиянка.

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Топ комментарии
+79
Нєту дохлава тєла-нєту бєлай лади всьо...
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01.08.2023 19:27
+71
Ібо *****... шастать.
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01.08.2023 19:26
+63
Вони невиліковні...
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01.08.2023 19:28
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а ей придется еще рожать и рожать для орковойска путина, что б гибли в никому не нужных войнах
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01.08.2023 21:26 Ответить
Путен, памаГи
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01.08.2023 21:50 Ответить
Росіянка хоче білу Ладу....
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01.08.2023 22:13 Ответить
А питання типу "якого хєра він взагалі в Україні робив?" До їх макітри так і не прийшло. Може років через 20 дійде
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01.08.2023 22:19 Ответить
Разница в том, что котенка - жалко, а твоего ******** - нет.
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01.08.2023 22:25 Ответить
👍🏼 Найкращий комент!
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02.08.2023 00:09 Ответить
Понад 1561 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини загинули та понад 1067 отримали поранення різного ступеня тяжкості Джерело: https://censor.net/ua/n3432287
а згвалтовані і закатовані незалежно від віку
пішла на хєр
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01.08.2023 22:26 Ответить
Котенок это другое дело, не то что биомусор из за поребрика 😁
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01.08.2023 22:32 Ответить
а исчо она в эту тупую голову ест Когда этим дебилам дойдет, что именно ***** сжирает ихних детей?
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01.08.2023 22:38 Ответить
Царь-батюшка? Да плевать Путин хотел на тебя, тетя, и на твоего сына! Он таких уже 250тысяч в землю вогнал...
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01.08.2023 22:42 Ответить
ВВП насрать на вашего сына. Ну что за наивность...
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01.08.2023 22:45 Ответить
Людожерка просить надлюдожера про допомогу знайти її людожерчика...
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01.08.2023 22:55 Ответить
Народився за правління ***** і подох за правління *****
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01.08.2023 23:23 Ответить
так ця потвора хоче бєлую "ладу"...
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01.08.2023 23:24 Ответить
Шойгу, Герасимов! Где моя лада??
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02.08.2023 01:30 Ответить
Пачему адин, а где еще от "***** наражает"? Всех вперед за сраку Путина, всем конец в ********** срачке, - СГНИЕТ В СРАЛЬНИКЕ "ТРИ ДОСКИ". АРХ М
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02.08.2023 02:25 Ответить
Ибо *****!
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02.08.2023 03:50 Ответить
Ненавиджу! Ненавижу! *****, рожайте ещё. Усі будуть український чорнозім збагачувати
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02.08.2023 04:02 Ответить
Кончена гнида - мати і її дохле отродьє.
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02.08.2023 04:22 Ответить
"Он воно шо, грошей захотіли. Гімна вам на лопаті жебракам" Л. Подеревянський
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02.08.2023 08:35 Ответить
Собаці- собача смерть.
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02.08.2023 09:57 Ответить
Не правильно челобитную подает, нужно на коленях.
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02.08.2023 12:09 Ответить
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