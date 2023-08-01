Сегодня в Украину вернули еще 10 детей, - Николай Кулеба. ВИДЕО
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1 августа удалось вернуть на территорию Украины еще 10 депортированных в Россию детей.
Об этом сообщил исполнительный директор организации "Save Ukraine", экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы счастливы, что, несмотря на все сложности и препятствия, нашей команде удалось сделать это возможным", - написал Кулеба.
Всего в рамках 9 спасательных миссий Save Ukraine уже вернула в Украину 141 ребенка.
Напоминаем, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в своем докладе признала, что Россия вывезла на свою территорию около 4,8 миллионов жителей Украины. Из них более 700 тысяч – дети.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий01.08.2023 19:33 Ответить Мне нравится 1
alex petrivskiy
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НБ
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