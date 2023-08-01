РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4439 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 382 3
депортация (618) дети (6020) Кулеба Николай (66)

Сегодня в Украину вернули еще 10 детей, - Николай Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

1 августа удалось вернуть на территорию Украины еще 10 депортированных в Россию детей.

Об этом сообщил исполнительный директор организации "Save Ukraine", экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ. 

"Мы счастливы, что, несмотря на все сложности и препятствия, нашей команде удалось сделать это возможным", - написал Кулеба.

Всего в рамках 9 спасательных миссий Save Ukraine уже вернула в Украину 141 ребенка.

Читайте также: Россия должна вернуть украинских детей, - Госдепартамент США

Напоминаем, уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова в своем докладе признала, что Россия вывезла на свою территорию около 4,8 миллионов жителей Украины. Из них более 700 тысяч – дети.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
01.08.2023 19:33 Ответить
Верните ребенка стефанчука из Австрии. Скажите лесику, что соревнования давно закончились.
показать весь комментарий
01.08.2023 19:34 Ответить
Цікаво який етнічний, гендерний та віковий склад оцих 4,8 мільйона? Репатріацію кацапів на "історічєскую родіну" ми маємо всіляко вітати. А от примусову депортацію українців засуджувати і сприяти поверненню українців на Батьківщину. То скільки ж там наших?
показать весь комментарий
01.08.2023 19:41 Ответить
 
 