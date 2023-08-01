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Бойцы 53 ОМБр уничтожили российский танк – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-64БВ в районе Водяного Донецкой области. После попадания во вражескую бронемашину детонирует боекомплект и взрывной волной танка отрывает башню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".

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Топ комментарии
+8
травку міндобриво з кацапів підживить... відросте.
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01.08.2023 19:52
+8
Мабуть був забитий снарядами під зав'язку
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01.08.2023 19:55
+6
Гарно "трава загорєлась"
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01.08.2023 19:51
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Гарно "трава загорєлась"
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01.08.2023 19:51 Ответить
травку міндобриво з кацапів підживить... відросте.
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01.08.2023 19:52 Ответить
Мабуть був забитий снарядами під зав'язку
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01.08.2023 19:55 Ответить
кислобздей не шифруйся,.все равно от тебя кацапятяной несет за 10 км,как бы ты на укрмове не писал)
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01.08.2023 20:11 Ответить
Це була ядерна граната!
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01.08.2023 20:04 Ответить
Може я чогось не розумію, але Т64 це основний танк саме України. А в мокшів він Т72
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01.08.2023 20:13 Ответить
Т 64 був у резерві в росіян до 2014 потім вони його теж стали використовувати.
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01.08.2023 20:15 Ответить
T-64BV: 58 russian tanks destroyed or captured.

Source: *************.com
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01.08.2023 20:18 Ответить
Кажуть що танки Т-18, збирають по музеях свинопесестану...
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01.08.2023 20:20 Ответить
Schön!
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01.08.2023 20:20 Ответить
Порушення орками *****, пожежних правил влітку в Україні !!
Слава Україні!!
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01.08.2023 20:21 Ответить
3-х очковий кидок! А де книга Гіннесу???
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01.08.2023 20:24 Ответить
Ого, чим він заряджений що так гахнуло?
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01.08.2023 20:36 Ответить
мокшы хорошо прожарились?
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01.08.2023 21:24 Ответить
Лепотаааа!
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01.08.2023 21:46 Ответить
 
 