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Бойцы 53 ОМБр уничтожили российский танк – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-64БВ в районе Водяного Донецкой области. После попадания во вражескую бронемашину детонирует боекомплект и взрывной волной танка отрывает башню.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".
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