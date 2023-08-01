Бойцы 53 ОМБр уничтожили российский танк – от взрыва поднялся огромный огненный "гриб". ВИДЕО

Воины 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-64БВ в районе Водяного Донецкой области. После попадания во вражескую бронемашину детонирует боекомплект и взрывной волной танка отрывает башню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что от взрыва в небе поднялся огромный огненный "гриб".

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