13 323 30
В Белгороде кадыровцы стреляют из гранатометов во время съемок постановочного сюжета о бое с ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Кадыровцы сняли постановочный ролик, в котором они "вступили в бой" с кустами, выдавая их за украинских защитников.
Российские военные опубликовали видео, на котором они стреляют из противотанковых гранатометов по деревьям, передает Цензор.НЕТ.
Позже выяснилось, что кадыровцы снимали ролик в Белгородской области, примерно в двух километрах от территории Украины.
Топ комментарии
+30 5 копійок
показать весь комментарий01.08.2023 21:06
+29 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий01.08.2023 21:15
+22 Oleksii Pilevych b6f1d6b2
показать весь комментарий01.08.2023 21:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В чоьм сила ахмат? Сила в листочках
- Пастановку приняль, дон! А чьто аслица, дон, хараша, дон?
- Хараша дон, как твой попа, динь-дон!
Комики