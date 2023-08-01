В Белгороде кадыровцы стреляют из гранатометов во время съемок постановочного сюжета о бое с ВСУ. ВИДЕО

Кадыровцы сняли постановочный ролик, в котором они "вступили в бой" с кустами, выдавая их за украинских защитников.

Российские военные опубликовали видео, на котором они стреляют из противотанковых гранатометов по деревьям, передает Цензор.НЕТ.

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Позже выяснилось, что кадыровцы снимали ролик в Белгородской области, примерно в двух километрах от территории Украины.

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