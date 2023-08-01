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В Белгороде кадыровцы стреляют из гранатометов во время съемок постановочного сюжета о бое с ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Кадыровцы сняли постановочный ролик, в котором они "вступили в бой" с кустами, выдавая их за украинских защитников.

Российские военные опубликовали видео, на котором они стреляют из противотанковых гранатометов по деревьям, передает Цензор.НЕТ.

Позже выяснилось, что кадыровцы снимали ролик в Белгородской области, примерно в двух километрах от территории Украины.

В Белгороде кадыровцы стреляют из гранатометов во время съемок постановочного сюжета о бое с ВСУ 01

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Топ комментарии
+30
Гражданская вайна з кущами.
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01.08.2023 21:06
+29
Після кількагодинного бою, кадирівське біосміття змушено було відступити під потужним натиском кущів у яких була чисельна перевага.
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01.08.2023 21:15
+22
Ти ба.... "ніколи такого не було " й ось знову.
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01.08.2023 21:07
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Гражданская вайна з кущами.
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01.08.2023 21:06 Ответить
Ти ба.... "ніколи такого не було " й ось знову.
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01.08.2023 21:07 Ответить
Це ж було вже...
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01.08.2023 21:10 Ответить
Кадировці також займаються мародерством в Бєлгородській області РФ, куди їх відправили після рейдів Добровольчого корпусу РФ і легіону «Свобода Росії». Після масових скарг населення почалися перевірки серед чеченських силовиків.
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01.08.2023 21:10 Ответить
Невже "насєлєнію" не до вподоби "асвабадітєлі"?
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01.08.2023 21:18 Ответить
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01.08.2023 21:13 Ответить
Тік-токери...сцикливі.
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01.08.2023 21:14 Ответить
Після кількагодинного бою, кадирівське біосміття змушено було відступити під потужним натиском кущів у яких була чисельна перевага.
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01.08.2023 21:15 Ответить
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01.08.2023 22:52 Ответить
Пси войни))))) воїни тіктока!
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01.08.2023 21:16 Ответить
дерева і кущі велика за гроза Ахмат-чаю. що дивного?
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01.08.2023 21:16 Ответить
Ничего, уничтожат кусты, посадят чай. Чай - сила!
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01.08.2023 21:24 Ответить
південно американські країни вважають-що кока-сила..жують нариклад листочки коки
В чоьм сила ахмат? Сила в листочках
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01.08.2023 21:38 Ответить
- Рамзан, Рамзан, ведьём бой не отходя от белгородской аслицы! Аслица привьязана к берьёзке! Как приняль?
- Пастановку приняль, дон! А чьто аслица, дон, хараша, дон?
- Хараша дон, как твой попа, динь-дон!
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01.08.2023 21:26 Ответить
Краще нехай у бєлгородскiй області граються неж в Україні. Чим би дітя не тішилось..
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01.08.2023 21:28 Ответить
Бєлгород це Україна...
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01.08.2023 21:42 Ответить
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01.08.2023 21:33 Ответить
Гастролі цирку-блазнів "Ахмат"...
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01.08.2023 22:01 Ответить
Война с кустиками. Помню была такая книга "День Триффидов".
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01.08.2023 22:12 Ответить
По кущам з гранатомета. Чого вони таки перелякані.
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01.08.2023 22:16 Ответить
КИНЖАЛАМИ СТРЕЛЯЮТ !) БИ ДОНЫ С КАФИРАМ )))
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01.08.2023 23:55 Ответить
Ось і є робота для "Легіону" стерти кадирівців з поверхні землі- вверх чи вниз - різниці нема, аби не смерділо!
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02.08.2023 01:06 Ответить
Клоуны)) то двое суток ехали воевать с Пригодным, то с 9этажками в Мариуполе) теперь с деревьями в Белгороде)) ну Белгород исконно украинская земля, там и коренные жители, и деревья украинские)) не сдадутся)))
Комики
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02.08.2023 05:45 Ответить
На полях ни одной варонки и посадки зелененькие и целые... в Украине другой пейзаж...
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02.08.2023 08:18 Ответить
Всеж таки серед будь якого народа є свої покитьки, дегенерати 👈
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02.08.2023 10:01 Ответить
Цікаво буде коли кущі почнуть відстрілюватися і дадуть овцелюбам кизди
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02.08.2023 11:03 Ответить
Ахмата попили и тик-ток сняли, день удался.
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02.08.2023 11:52 Ответить
Ах! Мат - сила
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02.08.2023 13:33 Ответить
 
 