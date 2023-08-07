РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15561 посетитель онлайн
Новости Видео Общество
5 791 51
залог (465) УПЦ МП (1456) Павел (Петр Лебедь) (28)

Митрополита УПЦ МП Павла отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 млн гривен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 миллиона гривен.

Об этом сообщил адвокат Павла Никита Чекман в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На веб-сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог приобщиться и оплатить залог за митрополита Павла, ускорив освобождение из следственного изолятора", – говорится в сообщении.

Залог в размере 33,3 миллиона гривен собрали около 1000 человек.

Читайте также: Патриарх РПЦ Кирилл призвал международные организации защитить митрополита Павла (Лебедя)

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Ги, 33,3 млн грн. Як 33 серебреники....
показать весь комментарий
07.08.2023 18:02
+21
Підари шашличні своїх ніколи не посадять .
показать весь комментарий
07.08.2023 18:06
+17
Тепер в мерседес і з боями в росію... Там Скабеєва вже зачекалась...
показать весь комментарий
07.08.2023 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ги, 33,3 млн грн. Як 33 серебреники....
показать весь комментарий
07.08.2023 18:02 Ответить
символічно суддя ще той троль
показать весь комментарий
07.08.2023 18:04 Ответить
усього 1000 людей. я так розумію це **** православна Новінський з компашкою. міг дати і так, але треба ж анастезію прихожанам, що піп святий і не має таких бабок.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:15 Ответить
Це в середньому по 33,3 тисячі гривень кожний?
показать весь комментарий
07.08.2023 18:39 Ответить
ce prosto psc jakis 🤬 debili.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:03 Ответить
Yob tvmatь
показать весь комментарий
07.08.2023 18:03 Ответить
втече
показать весь комментарий
07.08.2023 18:06 Ответить
Тепер в мерседес і з боями в росію... Там Скабеєва вже зачекалась...
показать весь комментарий
07.08.2023 18:03 Ответить
нада повторити ще на 33
показать весь комментарий
07.08.2023 22:12 Ответить
Заставу, у розмірі 33,3 мільйони гривень, зібрали близько 1000 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/v3435945

Краще-б ці 3,14дори на дрони-б задонатили......
показать весь комментарий
07.08.2023 18:04 Ответить
ті підори тільки для кацапів могли б задонатити... не фантазуйте так жорстоко. тим підарам на дрони, то все одно, що вампірів на сонячні промені...
показать весь комментарий
07.08.2023 18:09 Ответить
Чекман...він що єврей?!
показать весь комментарий
07.08.2023 18:05 Ответить
Ні, полужид !
показать весь комментарий
07.08.2023 18:10 Ответить
Напишу тут щоби тебе не забанили за полужида модери.Жид-то літературне слово. Як приклад привожу сторінку з часопису 30-х років.
показать весь комментарий
07.08.2023 20:19 Ответить
МОНАХ по чину и 33 лимона!
показать весь комментарий
07.08.2023 18:06 Ответить
Підари шашличні своїх ніколи не посадять .
показать весь комментарий
07.08.2023 18:06 Ответить
33млн.грн. тепер точно горбун склепає смт.Інгулець.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:08 Ответить
як у тебе насрано у голові! як ти умудряєшся змушувати такі різні речі? ти тупий і кортить пописдіти?
показать весь комментарий
07.08.2023 18:17 Ответить
Не,, попіСдіти" а ,,*********", не ,,змушувати" а ,,змішувати" !! ТУПИЙ КЛЯЙНЕ ШВАЙНЄ !!
показать весь комментарий
07.08.2023 18:27 Ответить
або щось таке, саме на цей бюджет вийде

показать весь комментарий
07.08.2023 19:23 Ответить
старовинне українське призвіще Chekman. потрібно було помножити чек на заставу *10. погодились би. при *100 починають шукати варіанти, кого б "підмазати". скрєпно/духовно
показать весь комментарий
07.08.2023 18:09 Ответить
Для нього це кишенькові гроші, але він і тут взув лошаріків.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:10 Ответить
Потрібнл зібрати всіх попів мп і обміняти на наших хлопців, думаю москалям це буде цікаво.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:12 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2023 18:16 Ответить
А Путина за сколько миллионов отпустите?
Чисто интересно, по чем совесть сегодня продается!
показать весь комментарий
07.08.2023 18:19 Ответить
Чого його владі боятися, це ж не розвідник - патріот!...
Цього можна і відпустити!...
показать весь комментарий
07.08.2023 18:22 Ответить
От і кінець зеленої комедії. Любимий піп Путіна на свободі, навколо на колінах повзає вірний Шашликович, шукабчи ті півдороги.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:28 Ответить
відкупили як стару шмату?
показать весь комментарий
07.08.2023 18:29 Ответить
червінський в неволі паша на волі це шок xочеться волати на весь світ чи влада проукраінська
показать весь комментарий
07.08.2023 18:35 Ответить
Иисус терпел, но паша не хотел...
показать весь комментарий
07.08.2023 18:35 Ответить
..спецоперація фсбшників прапорщика кирили..
ніхто не здивується що згодом це лайно-павло спливе десь у Ростові і доблєсні печерні лівоохоронці об'являть розпусника павла у розшук, у них великий досвід займатися безтолковою муйньою
показать весь комментарий
07.08.2023 18:41 Ответить
пердак допомагає
показать весь комментарий
07.08.2023 18:41 Ответить
Україна - країна для українофобів.
показать весь комментарий
07.08.2023 18:42 Ответить
може собака підхватили гепатит але краще віл
показать весь комментарий
07.08.2023 18:45 Ответить
Бідний монах непрсильною працею нашкрябав 33 мільйони?
показать весь комментарий
07.08.2023 18:53 Ответить
цей ЧОРТ тепер втече з України!
показать весь комментарий
07.08.2023 18:57 Ответить
Он уже в Турции отдыает. Видел его фото позавчера.
Типа Вечеря.
показать весь комментарий
07.08.2023 19:34 Ответить
Вже визначились, на який день підозру оголошувать... коли там день втечі?
показать весь комментарий
07.08.2023 19:00 Ответить
Тіпа абіжений
показать весь комментарий
07.08.2023 19:06 Ответить
Не країна, а якесь лайно собаче! Під час війни фсбшника посадити не взмозі..
показать весь комментарий
07.08.2023 19:23 Ответить
Країна-гарна,держава-гниль!
показать весь комментарий
07.08.2023 22:22 Ответить
Залог в размере 33,3 миллиона гривен собрали около 1000 человек.
показать весь комментарий
07.08.2023 19:26 Ответить
Тепер втече з України..... Та ні він пролізе в Лавру і далі буде працювати на кремль. В Лаврі за пів року наші слуги корупціонери тільки 2 сарая віджали, і то так більше що для показухи.
показать весь комментарий
07.08.2023 19:40 Ответить
Соплі(молитва, ниття, - звідси Ной, плач,....) мабуть добре вішатиме на Стіну соплів, на більше він не здатний. Тупий баран годиться тільки тупим вівцям. АРХ М
показать весь комментарий
07.08.2023 19:44 Ответить
Рольові ігри в рясах,продовжуються.
показать весь комментарий
07.08.2023 20:10 Ответить
практика застави це обман.

якщо вже є застава то і повинні бути мисливці за головами щоби якась падлюка, яка втекла з під застави все життя озиралася чи не за*андошать її.

але люди не хочуть справедливости, вони хочуть голосувати за _*_, наївно думаючи що це принесе справедливість.

не принесе.
показать весь комментарий
07.08.2023 20:16 Ответить
Я надеялся, что тысяча наших воинов в плену, окажутся сразу же на свободе за эту рашисскую мразь. Ан, нет. Даже не заикнулись о гибнущих в плену.
У врагов - здесь: своя политика. 33 серебряника и ассоциации дурачкам, хихоньки и хахоньки на цензоре - а вражина убежал, а скоро и деньги отберут в карман такие же подонки и - отмыв их через бюджет, - передадут "спасителям". Все прогнило в судах. Нет ничего человеческого, чистого, здорового.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:06 Ответить
Всім скотом збирали гроші на звільнення іуди. Радості одурманеного стада не було меж. В біснуватому екстазі знову понесеться країною чорна чума руского міра
показать весь комментарий
07.08.2023 21:18 Ответить
І знову в мерсі сидить підер🤬🤬
показать весь комментарий
07.08.2023 21:40 Ответить
Скоро два роки повномаштабної війни а біснуваті "миряни" збирають кошти нарашу-мерса замість допомоги ЗСУ
показать весь комментарий
07.08.2023 21:59 Ответить
как этого ****** можно было отпускать,под залог или без?! его за всю его зраду сгноить на зоне было нужно!
показать весь комментарий
07.08.2023 22:23 Ответить
 
 