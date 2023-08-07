Митрополита УПЦ МП Павла отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 млн гривен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 миллиона гривен.
Об этом сообщил адвокат Павла Никита Чекман в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"На веб-сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог приобщиться и оплатить залог за митрополита Павла, ускорив освобождение из следственного изолятора", – говорится в сообщении.
Залог в размере 33,3 миллиона гривен собрали около 1000 человек.
Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.
Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.
Позже суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.
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Краще-б ці 3,14дори на дрони-б задонатили......
Чисто интересно, по чем совесть сегодня продается!
Цього можна і відпустити!...
ніхто не здивується що згодом це лайно-павло спливе десь у Ростові і доблєсні печерні лівоохоронці об'являть розпусника павла у розшук, у них великий досвід займатися безтолковою муйньою
Типа Вечеря.
якщо вже є застава то і повинні бути мисливці за головами щоби якась падлюка, яка втекла з під застави все життя озиралася чи не за*андошать її.
але люди не хочуть справедливости, вони хочуть голосувати за _*_, наївно думаючи що це принесе справедливість.
не принесе.
У врагов - здесь: своя политика. 33 серебряника и ассоциации дурачкам, хихоньки и хахоньки на цензоре - а вражина убежал, а скоро и деньги отберут в карман такие же подонки и - отмыв их через бюджет, - передадут "спасителям". Все прогнило в судах. Нет ничего человеческого, чистого, здорового.