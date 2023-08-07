Митрополита УПЦ МП Павла отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 млн гривен. ВИДЕО

Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) отпустили из-под стражи под залог более чем в 33 миллиона гривен.

Об этом сообщил адвокат Павла Никита Чекман в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На веб-сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог приобщиться и оплатить залог за митрополита Павла, ускорив освобождение из следственного изолятора", – говорится в сообщении.

Залог в размере 33,3 миллиона гривен собрали около 1000 человек.

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Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины выдвинула подозрение экснаместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. В его доме также проводились обыски.

Позже митрополита Павла вызвали в суд, где ему избирали меру пресечения. Экс-наместнику стало плохо во время заседания, поэтому судья решил перенести слушания на понедельник, 3 апреля. Но это решение было пересмотрено, и суд состоялся вечером. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест.

Позже суд сменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю) на содержание под стражей.