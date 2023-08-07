Реакция России на установку герба на монументе "Родина-мать". ВИДЕО

Россияне создали и распространили в соцсетях видео, где большая "матрешка" сбивает трезубец со щита монумента "Родина-мать", а затем на этом месте появляется герб СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.

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