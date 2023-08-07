31 393 113
Реакция России на установку герба на монументе "Родина-мать". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Россияне создали и распространили в соцсетях видео, где большая "матрешка" сбивает трезубец со щита монумента "Родина-мать", а затем на этом месте появляется герб СССР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали в соцсетях.
Топ комментарии
+84 Darnytsya Kyiv
показать весь комментарий07.08.2023 18:12
+83 Грицько Добрий
показать весь комментарий07.08.2023 19:03
+73 Николай Николаевич b96f438b
показать весь комментарий07.08.2023 18:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Федерасты, неужели вам " по кайфу" быть теми матрешками которых ,те, кто срет вам в уши выстреливают по Украине? Питання скоріш риторичне...нажаль.