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Группа полиции "Белый Ангел" из Курахова спасла с начала года около 300 человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа полиции "Белый Ангел" из Курахова на Донетчине спасла с начала года около 300 человек, среди них 65 детей.

Как сообщает Национальная полиция, среди тех, кому помогли выжить "белые ангелы", — пожилая жительница Новомихайловки. Еще одну жительницу уговорили на эвакуацию, потому что вражеские снаряды полностью разрушили ее дом, передает Цензор.НЕТ.

За семь месяцев полицейские, работающие на Марьинском направлении, эвакуировали 271 человека, в том числе 65 детей. Также оказали помощь 42 раненым, доставившим людям на линию фронта более 28 тонн гуманитарного груза.

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Дорогесенькі наші,ріднесенькі.Дякую,хлопчики!
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07.08.2023 19:42 Ответить
я іх знаю Вони займаються цим з початку війни майже цілий райвітділ-це справжня поліция яка піклується про свій народ
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07.08.2023 20:29 Ответить
 
 