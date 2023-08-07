Более десяти человек пострадали при взрыве в порту недалеко от Стамбула. ВИДЕО

Вследствие взрыва в порту Дериндже на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press (АР).

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По словам представителей местных властей, на которых ссылается агентство, состояние трех пострадавших оценивают как серьезное, они госпитализированы.

По данным газеты "Дейли сабах", взрыв прогремел в районе складских помещений, где в порту хранится зерно.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики скорой помощи. Начато расследование.

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Пользователи соцсетей обнародуют видеокадры, на которых видны поднимающиеся в районе взрыва густые облака дыма.

По первичным данным АР, причиной трагического события стал несчастный случай, признаков того, что на объекте произошел теракт, нет.