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взрыв (6110) порт (678) Турция (3233)

Более десяти человек пострадали при взрыве в порту недалеко от Стамбула. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Вследствие взрыва в порту Дериндже на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press (АР).

По словам представителей местных властей, на которых ссылается агентство, состояние трех пострадавших оценивают как серьезное, они госпитализированы.

По данным газеты "Дейли сабах", взрыв прогремел в районе складских помещений, где в порту хранится зерно.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, медики скорой помощи. Начато расследование.

Смотрите также: Украина и Хорватия обсуждают маршруты в порты для вывоза зерна. ФОТО

Пользователи соцсетей обнародуют видеокадры, на которых видны поднимающиеся в районе взрыва густые облака дыма.

По первичным данным АР, причиной трагического события стал несчастный случай, признаков того, что на объекте произошел теракт, нет.
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Топ комментарии
+27
Вважаю що без кацапських свиней тут не обійшлось...
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07.08.2023 19:22
+15
непродовження зернової угоди кацорилими,
блокування іми Чорного моря,
зерно палає в Турції, зерно палає в Україні.
ну нехай буде нещасний випадок...
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07.08.2023 19:27
+11
Може, це в кацапському зерні, яке ердоган на борошно молоти хотів, якісь "непередбачені" компоненти виявились?
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07.08.2023 19:34
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Вважаю що без кацапських свиней тут не обійшлось...
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07.08.2023 19:22 Ответить
Пуйло всралось і скаже, що їхать до Турції дуже тепер небезпечно
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07.08.2023 19:27 Ответить
Заблукавший аналоговнєтний калібр?
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07.08.2023 19:26 Ответить
Скажэти-как его завут!!!-Х...О!
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07.08.2023 19:27 Ответить
непродовження зернової угоди кацорилими,
блокування іми Чорного моря,
зерно палає в Турції, зерно палає в Україні.
ну нехай буде нещасний випадок...
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07.08.2023 19:27 Ответить
Результат кацапской проверки зерновозов.
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07.08.2023 19:31 Ответить
Може, це в кацапському зерні, яке ердоган на борошно молоти хотів, якісь "непередбачені" компоненти виявились?
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07.08.2023 19:34 Ответить
Ото скоріш за все
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07.08.2023 20:51 Ответить
Зернові склади Савпадєніє?
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07.08.2023 19:39 Ответить
ну эрдоган же предлогал путену помощ в реализации зерна , получите и роспишитесь, ***** торговать ворованным .
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07.08.2023 19:40 Ответить
Эрдоган обещал путину молоть его зерно на муку вот зерно и помололо
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07.08.2023 19:44 Ответить
С большой вероятностью это детонация зерновой пыли. Такое иногда бывает.
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07.08.2023 19:48 Ответить
где нибудь в колхозе возможно , но не на элеваторе где судя по картинкам зберигалось тысяч 60 тон не меньше .
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07.08.2023 19:51 Ответить
Особливо тобі так буває, коли маєш справу з кацапами.
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07.08.2023 19:58 Ответить
Там де є зерно і взриви - справа рук рашистів вшивих.
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07.08.2023 19:49 Ответить
Кацапи, це ж очевидно.
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07.08.2023 19:57 Ответить
Це ж який такий нещасний випадок міг спричинити вибух, схожий на влучання ракети?
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07.08.2023 20:02 Ответить
ердоган вже почав переробляти кацапське зерно
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07.08.2023 20:15 Ответить
Нью Технолоджі
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07.08.2023 20:27 Ответить
это все путин виноват ,ворованное зерно взорвалось
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07.08.2023 20:25 Ответить
В Запорожской области 47-я бригада сбила российский ударный вертолет Ка-52
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07.08.2023 20:30 Ответить
Воняет лаптями.
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07.08.2023 20:45 Ответить
Там були кацапи!
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07.08.2023 21:34 Ответить
 
 