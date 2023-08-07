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интервью (184) Бутусов Юрий (3910) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

История воина 3-й ОШБр, погибшего в бою: "Мы рвались в Бахмут, потому что понимали, что нужны именно там". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сергей Миронюк, "Мирон" – воин 3-й отдельной штурмовой бригады погиб в ближнем бою 28 июля. Мужчина был участником многих успешных штурмовых атак в Бахмуте.

20 апреля Сергей в эксклюзивном интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал о том, как и где он встретил войну, вспомнил побратимов и бои за Бахмут.

Отец троих несовершеннолетних детей, проведший далеко за сотню штурмовых атак, сотни ближних контактных боев, лично ликвидировал десятки врагов. В настоящее время "Мирон" подан на звание Герой Украины посмертно.

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Топ комментарии
+17
Повага і Слава за героїчну жертовність! Держава має взятим на себе відповідальність за долю сім'ї Героя війни.
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07.08.2023 20:13
+12
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині !!
Украіна сумує ....😪😪
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07.08.2023 20:20
+12
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07.08.2023 20:29
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Повага і Слава за героїчну жертовність! Держава має взятим на себе відповідальність за долю сім'ї Героя війни.
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07.08.2023 20:13 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині !!
Украіна сумує ....😪😪
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07.08.2023 20:20 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.08.2023 20:21 Ответить
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07.08.2023 20:29 Ответить
Vi4na Pam'yat' i Slava !🇺🇦
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07.08.2023 20:37 Ответить
С.У.М.
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07.08.2023 20:51 Ответить
Низький уклін Герою!!

Захисники України, рвуться захищати Україну, а привладні та прикоритні призначенці з челяддю, втікають з України!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, чомусь мовчать, витріщивши очки!
Мабуть, власних слів на виправдання очевидного, НЕМАЄ, а текст ще ненаписали …
Ось така ПРАВДА, привладна, малята!!
Слава Україні!‼️❤️🪖⚔️🫡😡😠‼️❤️🇺🇦
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07.08.2023 21:07 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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07.08.2023 21:12 Ответить
Твоя сила,воїне, передасться наступним поколіннямТвоя хоробрість-у кожнім серці українця залишиться ще однією іскрою патріотизму.🥀🥀🇺🇦
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07.08.2023 21:13 Ответить
Боляче..
Героям слава!
Ваші смерті - величезна втрата для краіни, Герої! Мої співчуття побратимам та рідним Сергія.
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08.08.2023 10:25 Ответить
Вічна памʼять та Слава Герою!!!!!!!

💪🇺🇦🙏⚔️💪
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08.08.2023 15:56 Ответить
 
 