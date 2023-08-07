История воина 3-й ОШБр, погибшего в бою: "Мы рвались в Бахмут, потому что понимали, что нужны именно там". ВИДЕО

Сергей Миронюк, "Мирон" – воин 3-й отдельной штурмовой бригады погиб в ближнем бою 28 июля. Мужчина был участником многих успешных штурмовых атак в Бахмуте.

20 апреля Сергей в эксклюзивном интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал о том, как и где он встретил войну, вспомнил побратимов и бои за Бахмут.

Отец троих несовершеннолетних детей, проведший далеко за сотню штурмовых атак, сотни ближних контактных боев, лично ликвидировал десятки врагов. В настоящее время "Мирон" подан на звание Герой Украины посмертно.

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