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История воина 3-й ОШБр, погибшего в бою: "Мы рвались в Бахмут, потому что понимали, что нужны именно там". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сергей Миронюк, "Мирон" – воин 3-й отдельной штурмовой бригады погиб в ближнем бою 28 июля. Мужчина был участником многих успешных штурмовых атак в Бахмуте.
20 апреля Сергей в эксклюзивном интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал о том, как и где он встретил войну, вспомнил побратимов и бои за Бахмут.
Отец троих несовершеннолетних детей, проведший далеко за сотню штурмовых атак, сотни ближних контактных боев, лично ликвидировал десятки врагов. В настоящее время "Мирон" подан на звание Герой Украины посмертно.
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Украіна сумує ....😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Захисники України, рвуться захищати Україну, а привладні та прикоритні призначенці з челяддю, втікають з України!
Стефанчук+зеленський+шмигаль, чомусь мовчать, витріщивши очки!
Мабуть, власних слів на виправдання очевидного, НЕМАЄ, а текст ще ненаписали …
Ось така ПРАВДА, привладна, малята!!
Слава Україні!‼️❤️🪖⚔️🫡😡😠‼️❤️🇺🇦
Героям слава!
Ваші смерті - величезна втрата для краіни, Герої! Мої співчуття побратимам та рідним Сергія.
💪🇺🇦🙏⚔️💪