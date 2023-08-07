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Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Воины ВСУ продолжают обучение искусству городских боев в рамках тренировочной миссии в Великобритании.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Операция "Интерфлекс" - это тренировочная программа под руководством Великобритании, направленная на то, чтобы учить украинских новобранцев и сделать их смертоносными и живучими солдатами. Британская армия передала украинским солдатам "специализированный пакет" городской тактики, чтобы развивать их боевые возможности в городских условиях", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий07.08.2023 21:44
+9 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий07.08.2023 21:29
+6 Small Jerboa
показать весь комментарий07.08.2023 21:35
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Та взагалі, десь на 50% чисто теоретичні та ігрово-тренувальні.
Справжній безцінний досвід мають тільки наші ветерани.
Буде цікаво почитати ваші пропозиції.
Хай ідуть на українські фронти і самі там чваться воювати і в міських і в польових і в лісних умовах. І ця безцінна наука і досвід буде платою за поставлену техніку, зброю і **********. Бо ще хто-зна як доведеться...