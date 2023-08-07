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Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Воины ВСУ продолжают обучение искусству городских боев в рамках тренировочной миссии в Великобритании.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев 01

Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев 02

Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев 03

"Операция "Интерфлекс" - это тренировочная программа под руководством Великобритании, направленная на то, чтобы учить украинских новобранцев и сделать их смертоносными и живучими солдатами. Британская армия передала украинским солдатам "специализированный пакет" городской тактики, чтобы развивать их боевые возможности в городских условиях", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
Щира подяка друзям. Нашим хлопчикам, Бог у поміч
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07.08.2023 21:44
+9
Велика подяка Великій Британії!!!
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07.08.2023 21:29
+6
Проблема у тому, що всі ці закордонні навчання засновани на іншому озброєні, іншій тактиці, іншим засобам ведення війни.
Та взагалі, десь на 50% чисто теоретичні та ігрово-тренувальні.
Справжній безцінний досвід мають тільки наші ветерани.
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07.08.2023 21:35
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Велика подяка Великій Британії!!!
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07.08.2023 21:29 Ответить
Cot i tolycno pust ucitsia,ecio nuzno miniorov poslat ucitsia,a to Ukraine miniorov gotovit ocen ploxo.
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07.08.2023 21:35 Ответить
Razminiriov mozet tocnej,te sto mini icet,takije nado poducit kak sledujet
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07.08.2023 21:37 Ответить
Проблема у тому, що всі ці закордонні навчання засновани на іншому озброєні, іншій тактиці, іншим засобам ведення війни.
Та взагалі, десь на 50% чисто теоретичні та ігрово-тренувальні.
Справжній безцінний досвід мають тільки наші ветерани.
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07.08.2023 21:35 Ответить
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07.08.2023 21:44 Ответить
93 brigada takze ucilas i ucastvovala NATO ucenijax,komandiri v tom cysle.Germaniji i drugix stranax svojio vremia.Vidim oni vojujet xoroso.A tak soldat dolzen bit podgotovlen ne vo vremia vojni ili tam ucitsia,a do nejio
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07.08.2023 22:02 Ответить
Я це ж саме кажу про америкоїдну тактичну медицину, так радо взяту до використання в ЗСУ. Розроблена для порятунку білозубих америкоїдів, які люб'язно принесли свою "демократію" в який-небудь Ірак чи Афганістан, а їх там зустріло "вдячне" місцеве населення. Так от, всі ці чужинські алгоритми з такмеду - для війни добре екіпірованих омериганських солдат, яких підтримує своя авіація, котра тотально домінує в повітрі, проти купки чалматоголових аборигенів, озброєних калашами та РПГ, у яких немає ні далекобійної артилерії, ні ракет середнього/великого радіусу, які ніколи в житті не бачили РЕБ, не мають своїх ударних і розвідувальньх БПЛА. До ***** америкоїдні алгоритми такмеду, коли прилітають некеровпні ракети з ударних гвинтокрилів, керовані авіабомби, з дронів в окопи скидаються гранати або прилітають дрони-камікадзе. Слід розробляти свій план надання медичної допомоги в ******** реаліях війни з рашистами, а не мастурбувати на чужі алгоритми (омериганські - отже, автоматично найкращі у світі).
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07.08.2023 22:33 Ответить
А що конкретно не так з американськими алгоритмами такмеду? Якщо брати алгоритм MARCH, то все ж логічно, пріоритетність та черговість дій там не з пальця висмоктана. І до чого тут питання озброєння противника - ок, авіабомби, гранати з дронів, арта, поранення будуть переважно осколкові, можливо опікові, контузії - в такому випадку турнікет/тампонада/оклюзійна наліпка так само необхідні, як і при кульовому пораненні з умовного калаша. Чи у вас зауваги до принципу "не надавай допомогу іншому, поки є небезпека для тебе", чи до поділу на червону-жовту-зелену зони?

Буде цікаво почитати ваші пропозиції.
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08.08.2023 00:27 Ответить
Щира подяка друзям. Нашим хлопчикам, Бог у поміч
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07.08.2023 21:44 Ответить
Тим часом треба і в Україні озброювати народ, особливо гвинтівками з оптикою, а тих хто озброївся теж навчати на місцях. Якби автоматів, яких роздавали просто неба у перший місяць війни вистачило всім міцевим мешканцям, то вже було б безліч майстрів міського бою
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07.08.2023 21:59 Ответить
При всій повазі, мені здається британським військами треба вчитися у української армії, просто досвід не рівномірний. Коли британці останній раз штурмовали чи захищали міста по типу Маріуполя?
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07.08.2023 22:03 Ответить
я вважаю що захисники Маріуполя , при всій повазі до Бритів можуть навчити їх.
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07.08.2023 22:59 Ответить
FIBUA 👍
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08.08.2023 07:08 Ответить
На плакатах, з указочками, у добре провітрених приміщеннях з кондішинами, ага ... чому ці білоручки-брити можуть навчити ("тактиці боїв у містах"...) українських воїнів, що воювали в Бахмуті, Маріуполі, Авдіївці, Попасній, Херсоні...? Ці "******-теоретики" хоч знають що таке бліндаж, шанці, пошкоджений БТР, допомога чи транспортування пораненого? Як воюють кацапи (жодних принципів, законів, стандартів і схем), як падає міна...?
Хай ідуть на українські фронти і самі там чваться воювати і в міських і в польових і в лісних умовах. І ця безцінна наука і досвід буде платою за поставлену техніку, зброю і **********. Бо ще хто-зна як доведеться...
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08.08.2023 08:36 Ответить
 
 