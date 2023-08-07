Минобороны Британии учат украинских воинов тактике городских боев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины ВСУ продолжают обучение искусству городских боев в рамках тренировочной миссии в Великобритании.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Операция "Интерфлекс" - это тренировочная программа под руководством Великобритании, направленная на то, чтобы учить украинских новобранцев и сделать их смертоносными и живучими солдатами. Британская армия передала украинским солдатам "специализированный пакет" городской тактики, чтобы развивать их боевые возможности в городских условиях", – говорится в сообщении.

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