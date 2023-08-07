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ВСУ ударами HIMARS уничтожили российскую гаубицу на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского из РСЗО "HIMARS" уничтожили 152-мм гаубицу "Мста-Б" вместе с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил нардеп Юрий Мысягин в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+20
Контрбатарейная борьба просто на грани фантастики благодаря американским радарам и высокоточным снарядам. Вообще не понимаю, как российская армия собиралась американскую побеждать. Это просто смешно.
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07.08.2023 22:40
+9
Vot eto krasyvo,nekakix sansov ,dlia arti kacapskoj
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07.08.2023 22:40
+8
СЛАВА ЗСУ !
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07.08.2023 23:02
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Контрбатарейная борьба просто на грани фантастики благодаря американским радарам и высокоточным снарядам. Вообще не понимаю, как российская армия собиралась американскую побеждать. Это просто смешно.
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07.08.2023 22:40 Ответить
Вони збирались за рахунок сотень дивізіонів С-300 не дозволити США панувати в повітрі, а за рахунок кількісної переваги в ствольній та реактивній арті - засипати снарядами та ракетами РСЗО взагалі все.

На щастя, винахідникам, які створили AGM-88 HARM, GMLRS M31A1 та M982 Excalibur, було глибоко начхати на амбіції та вологі мрії совкових імперців...
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08.08.2023 02:25 Ответить
Ударом, а не ударами
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07.08.2023 22:40 Ответить
Прилетів "х*й з марса".
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07.08.2023 23:02 Ответить
Vot eto krasyvo,nekakix sansov ,dlia arti kacapskoj
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07.08.2023 22:40 Ответить
це не гелікоптер... зато, якщо самоходна, також декілька лімонів коштує...
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07.08.2023 22:43 Ответить
Індекс "Б" - причіпна. Але все одно добре.
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08.08.2023 09:43 Ответить
Марш нової Армії
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07.08.2023 22:44 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
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07.08.2023 23:02 Ответить
З пушки по горобцям. Здорово жируєм, але ж ракети дармові, нам всі винні.
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07.08.2023 23:35 Ответить
а дронами знищити не змогли, чи дронів Резников не закуповує, волонтерських не вистачає а дармових химер куча?
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07.08.2023 23:39 Ответить
HIMARS ??? раніше били тільки по надважливих цілях...складах,..штабах...дорогах комунікацій,...мостах
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08.08.2023 01:00 Ответить
а они остались? все самое важное в радиусе работы хаймарсов уже уничтожено
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08.08.2023 09:03 Ответить
а системи ППО...а системи РЕБ ? --це важливі цілі..тим більше, коли передадуть нам літаки F-16 ,необхідно щоб рашисти були сліпі і глухі. так вважаю...але Генштабу видніше,як використовувати дорогі по ціні Хаймарс
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08.08.2023 09:13 Ответить
все фигачат, до чего разведка дотягивается. Каждый день и ребы и рсзо и ппо в сводке.
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08.08.2023 09:25 Ответить
Браво!
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08.08.2023 03:49 Ответить
хаймарсы супер оружие!
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08.08.2023 09:02 Ответить
 
 