ВСУ ударами HIMARS уничтожили российскую гаубицу на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского из РСЗО "HIMARS" уничтожили 152-мм гаубицу "Мста-Б" вместе с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил нардеп Юрий Мысягин в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

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