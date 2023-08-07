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ВСУ ударами HIMARS уничтожили российскую гаубицу на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского из РСЗО "HIMARS" уничтожили 152-мм гаубицу "Мста-Б" вместе с боеприпасами на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил нардеп Юрий Мысягин в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.
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